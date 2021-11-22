https://ria.ru/20211122/canada-1760149563.html

"Кубинский кризис наоборот". Запад отказывается видеть Украину в НАТО

Канадцы осудили желание Украины втянуть их в войну против России - РИА Новости, 22.11.2021

"Кубинский кризис наоборот". Запад отказывается видеть Украину в НАТО

Комментаторы сайта канадского телеканала CBC не поддержали требования Петра Порошенко к их стране помочь убедить союзников по НАТО поставлять Украине... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:43

2021-11-22T12:43

2021-11-22T12:43

киев

канада

владимир путин

дмитрий песков

евросоюз

transparency international

петр порошенко

восточная европа

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Комментаторы сайта канадского телеканала CBC не поддержали требования Петра Порошенко к их стране помочь убедить союзников по НАТО поставлять Украине вооружение, включая средства радиоэлектронной борьбы, и ускорить ее вхождение в альянс и Евросоюз."Давайте сначала найдем себе лидеров, которые могли бы нас на Западе вытащить из всех наших проблем! А не пытаться с помпой лезть в какие-то чужие дела! Вот так-то! Et-voila!" — написал Roland Godin.Также зрители раскритиковали "патетический" настрой журналистов телеканала, призывающих воевать за Украину против России, хотя военного конфликта между Киевом и Москвой попросту нет. "С тем состоянием, в котором находятся наши Вооруженные силы, нам впору заниматься своими проблемами, а не лезть со своим уставом в дела России на другой стороне планеты!" — отметил Doug Butler.Осудил призывы к войне и комментатор с ником Henri Beyle. "Автор статьи даже не задумывается, какие ужасные последствия может иметь для Канады только попытка вмешаться в общепланетарные "разборки"! Это какая-то патетическая журналистика. Автор просто преступник!" — заявил он."Членство в НАТО для Украины было бы "кубинским кризисом наоборот". Не может быть более серьезной провокации, которая могла бы спровоцировать ядерную войну. Вспомните, как США обещали Горбачеву, что НАТО ни на миллиметр не расширится на восток, когда Горбачев дал согласие на воссоединение Германии", — уверен Samuel Spade."Теперь об обязательствах. Помнится, когда-то очень давно НАТО давала обязательство не расширяться в Восточную Европу… Ну и где НАТО теперь?!" — поинтересовался пользователь Pat Moore.Некоторые зрители выразились еще жестче, заявив, что Украина Канаде попросту не нужна. "По индексу коррупции, составляемому Transparency International, Украина занимает 117-е место из 179 стран. Это означает, что ее считают немного более коррумпированной, чем Монголию или Молдову, и немного менее коррумпированной, чем Пакистан или Нигер. Немыслимо, чтобы НАТО или Канада допустили бы членство такой страны в альянсе. А что будет, если НАТО с такими "членами" придется вступить в войну?! Это полный абсурд", — заключил Dave Hall.В последнее время западные страны вновь стали высказывать обеспокоенность по поводу передвижения российских войск у границ с Украиной. По информации The New York Times, американская разведка предупредила о подготовке Москвой "вторжения" на территорию соседней страны.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобные заявления нацелены на то, чтобы спровоцировать Россию. Владимир Путин называл эти утверждения алармистскими.

https://ria.ru/20211017/pentagon-1754934294.html

https://ria.ru/20211122/redline-1760127943.html

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киев, канада, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз, transparency international, петр порошенко, восточная европа, россия