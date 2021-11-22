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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211122/bts-1760158951.html
BTS стали триумфаторами на American Music Awards 2021
BTS стали триумфаторами на American Music Awards 2021 - РИА Новости, 22.11.2021
BTS стали триумфаторами на American Music Awards 2021
Участники южнокорейской группы BTS стали лауреатами в главных номинациях на церемонии награждения музыкальной премией American Music Awards 2021 (AMAs), которая РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T18:53
2021-11-22T18:53
культура
новости культуры
музыка
bts
сша
лос-анджелес
coldplay
тейлор свифт (певица)
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Участники южнокорейской группы BTS стали лауреатами в главных номинациях на церемонии награждения музыкальной премией American Music Awards 2021 (AMAs), которая прошла в Лос-Анджелесе (США), сообщает Variety. Музыкантов назвали "Артистами года". Им удалось обойти таких звезд, как Ариана Гранде, Дрейк, Оливия Родриго, Тейлор Свифт и The Weeknd (Эйбел Тесфайе). Также они стали "Лучшей поп-группой" и вышли за наградой еще и за "Лучшую поп-песню". Третью статуэтку BTS принес хит этого года — "Butter".По информации Variety, каждый раз, когда участников K-pop объявляли лауреатами, они поднимались на сцену и благодарили своих фанатов, которых ласково называли "наша вселенная". На этом триумф BTS на AMAs не закончился. Южнокорейские музыканты и Coldplay впервые исполнили их совместный трек "My Universe" вживую на большой сцене. Сообщается, что даже ведущая вечера Cardi B не смогла сдержать радостных криков, когда объявляла этот номер. В число лауреатов также вошли: Эд Ширан ("Лучший поп-исполнитель"), Тейлор Свифт ("Лучшая поп-исполнительница" и "Лучший поп-альбом"), Дрейк ("Лучший хип-хоп исполнитель"), Megan Thee Stallion ("Лучшая хип-хоп исполнительница", "Лучший хип-хоп альбом" и "Лучшая песня, ставшая трендом") и другие."Открытием года" назвали 18-летнюю Оливию Родриго.Ежегодная премия American Music Awards была учреждена в 1973 году. Планировалось, что она станет главным соперником "Грэмми". Так и вышло. Быть лауреатом AMAs в музыкальной индустрии действительно престижно. И отбор претендентов здесь более прозрачный. Если на "Грэмми" их выбирают только члены Академии искусства и науки звукозаписи, то номинантов American Music Awards определяют с учетом коммерческого успеха их работ, а победителей — зрительским голосованием.
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новости культуры, музыка, bts, сша, лос-анджелес, coldplay, тейлор свифт (певица), дрейк, эд ширан
18:53 22.11.2021
 
BTS стали триумфаторами на American Music Awards 2021

BTS стали триумфаторами на церемонии American Music Awards 2021

© Getty Images/Amy Sussman Группа BTS на премии American Music Awards 2021
Группа BTS на премии American Music Awards 2021
© Getty Images/Amy Sussman
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Участники южнокорейской группы BTS стали лауреатами в главных номинациях на церемонии награждения музыкальной премией American Music Awards 2021 (AMAs), которая прошла в Лос-Анджелесе (США), сообщает Variety.
Музыкантов назвали "Артистами года". Им удалось обойти таких звезд, как Ариана Гранде, Дрейк, Оливия Родриго, Тейлор Свифт и The Weeknd (Эйбел Тесфайе). Также они стали "Лучшей поп-группой" и вышли за наградой еще и за "Лучшую поп-песню". Третью статуэтку BTS принес хит этого года — "Butter".
По информации Variety, каждый раз, когда участников K-pop объявляли лауреатами, они поднимались на сцену и благодарили своих фанатов, которых ласково называли "наша вселенная".
На этом триумф BTS на AMAs не закончился. Южнокорейские музыканты и Coldplay впервые исполнили их совместный трек "My Universe" вживую на большой сцене. Сообщается, что даже ведущая вечера Cardi B не смогла сдержать радостных криков, когда объявляла этот номер.
В число лауреатов также вошли: Эд Ширан ("Лучший поп-исполнитель"), Тейлор Свифт ("Лучшая поп-исполнительница" и "Лучший поп-альбом"), Дрейк ("Лучший хип-хоп исполнитель"), Megan Thee Stallion ("Лучшая хип-хоп исполнительница", "Лучший хип-хоп альбом" и "Лучшая песня, ставшая трендом") и другие.
"Открытием года" назвали 18-летнюю Оливию Родриго.
Ежегодная премия American Music Awards была учреждена в 1973 году. Планировалось, что она станет главным соперником "Грэмми". Так и вышло. Быть лауреатом AMAs в музыкальной индустрии действительно престижно. И отбор претендентов здесь более прозрачный.
Если на "Грэмми" их выбирают только члены Академии искусства и науки звукозаписи, то номинантов American Music Awards определяют с учетом коммерческого успеха их работ, а победителей — зрительским голосованием.
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КультураНовости культурыМузыкаBTSСШАЛос-АнджелесColdplayТейлор Свифт (певица)ДрейкЭд Ширан
 
 
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