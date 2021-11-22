https://ria.ru/20211122/boyko-1760263026.html
Депутат Рады призвал переизбрать украинский парламент
Депутат Рады призвал переизбрать украинский парламент - РИА Новости, 22.11.2021
Депутат Рады призвал переизбрать украинский парламент
Сопредседатель парламентской фракции украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде Юрий Бойко выступил за досрочные выборы украинского РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T23:56
2021-11-22T23:56
2021-11-22T23:56
в мире
украина
верховная рада украины
юрий бойко
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Сопредседатель парламентской фракции украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде Юрий Бойко выступил за досрочные выборы украинского парламента."Я выступаю за переизбрание парламента. Более того, наша фракция сделает все для того, чтобы это произошло. Потому что мы не видим смысла в подобном парламенте. И да, он теряет доверие из-за монобольшинства, из-за всей этой команды, которая игнорирует нужных людей. Но косвенно мы становимся соучастниками всех их действий", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".Он отметил, что у его политсилы "есть механизмы, как это ускорить".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, юрий бойко, оппозиционная платформа - за жизнь
Депутат Рады призвал переизбрать украинский парламент
Депутат Рады Юрий Бойко выступил за досрочные выборы украинского парламента