https://ria.ru/20211122/bolezn-1760154159.html

В России выросла продолжительность жизни пациентов с редкими болезнями

В России выросла продолжительность жизни пациентов с редкими болезнями - РИА Новости, 22.11.2021

В России выросла продолжительность жизни пациентов с редкими болезнями

Продолжительность жизни пациентов с орфанными заболеваниями в России растет, за последние четыре года пациентов с редкими заболеваниями, стоящих на учете, стало РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:59

2021-11-22T12:59

2021-11-22T12:59

общество

елена максимкина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_0:224:2847:1825_1920x0_80_0_0_ae58ce604a62e4ace6f675b135c14300.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Продолжительность жизни пациентов с орфанными заболеваниями в России растет, за последние четыре года пациентов с редкими заболеваниями, стоящих на учете, стало на 5 тысяч больше, заявила руководитель Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Елена Максимкина."Прирост за четыре года по орфанным заболеваниям у нас составил 5 тысяч пациентов. Это обусловлено было как включением семи новых заболеваний, где у нас было преобладание детского контингента, в том числе, у нас, к счастью, растет продолжительность жизни пациентов, страдающих орфанными заболеваниями", - сказала Максимкина на круглом столе в Общественной палате на тему "10 лет орфанному законодательству в России: история и перспективы развития".Она отметила, что в настоящее время экспертный совет одобрил обеспечение льготными лекарственными препаратами еще по 43 редким заболеваниям.

https://ria.ru/20211119/orfannye-1759845057.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, елена максимкина, россия