https://ria.ru/20211122/bolezn-1760154159.html
В России выросла продолжительность жизни пациентов с редкими болезнями
В России выросла продолжительность жизни пациентов с редкими болезнями - РИА Новости, 22.11.2021
В России выросла продолжительность жизни пациентов с редкими болезнями
Продолжительность жизни пациентов с орфанными заболеваниями в России растет, за последние четыре года пациентов с редкими заболеваниями, стоящих на учете, стало РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:59
2021-11-22T12:59
2021-11-22T12:59
общество
елена максимкина
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Продолжительность жизни пациентов с орфанными заболеваниями в России растет, за последние четыре года пациентов с редкими заболеваниями, стоящих на учете, стало на 5 тысяч больше, заявила руководитель Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Елена Максимкина."Прирост за четыре года по орфанным заболеваниям у нас составил 5 тысяч пациентов. Это обусловлено было как включением семи новых заболеваний, где у нас было преобладание детского контингента, в том числе, у нас, к счастью, растет продолжительность жизни пациентов, страдающих орфанными заболеваниями", - сказала Максимкина на круглом столе в Общественной палате на тему "10 лет орфанному законодательству в России: история и перспективы развития".Она отметила, что в настоящее время экспертный совет одобрил обеспечение льготными лекарственными препаратами еще по 43 редким заболеваниям.
https://ria.ru/20211119/orfannye-1759845057.html
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общество, елена максимкина, россия
В России выросла продолжительность жизни пациентов с редкими болезнями
В России выросла продолжительность жизни пациентов с орфанными заболеваниями