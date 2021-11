https://ria.ru/20211122/bayden-1760053669.html

Американский суд восстал против Байдена и разрешил убивать воинов добра

Американский суд восстал против Байдена и разрешил убивать воинов добра - РИА Новости, 22.11.2021

Американский суд восстал против Байдена и разрешил убивать воинов добра

Суд присяжных города Кеноша в штате Висконсин полностью оправдал 18-летнего юношу Кайла Риттенхауса, в августе прошлого года застрелившего двух участников акции

Суд присяжных города Кеноша в штате Висконсин полностью оправдал 18-летнего юношу Кайла Риттенхауса, в августе прошлого года застрелившего двух участников акции BLM и ранившего третьего. Это решение раскололо Америку на два лагеря, что уже вылилось в массовые акции протеста. Пожалуй, со времен дела темнокожего спортсмена и актера О. Джей Симпсона, в 1995 году оправданного по делу об убийстве бывшей жены, не было более резонансного судебного решения, вызвавшего такой раскол общества по расовому признаку.Но если в 90-е демократическая пресса США восприняла решение суда на ура, то теперь она большей частью клянет судей, судебную систему США, адвокатов и фактически призывает к расправе над оправданным юношей. Еще бы, ведь американские СМИ с самого начала стали активными участниками этого процесса, обвинителями, вершителями правосудия, приговорившими Риттенхауса с первых минут появления кадров, на которых он стрелял в участников акции BLM. И сейчас в Америке разгорается дискуссия не только о справедливости судебного вердикта, но и о неприглядной роли медиа в этом процессе.Об этой роли особенно хорошо высказалась известная журналистка Бари Вайс, в свое время со скандалом покинувшая пост редактора газеты The New York Times, флагмана демократической прессы. Она призналась, что вплоть до судебного процесса над Риттенхаусом, базируясь на публикациях, была уверена, что в августе 2020 года юный расист, незаконно приобретя оружие и привезя его из другого штата, хладнокровно застрелил мирных протестующих. В итоге несколько недель судебного разбирательства выявили, что практически все эти утверждения были ложью. Выяснилось, что Риттенхаус никогда не состоял в расистских организациях и не высказывал подобных взглядов, оружие было легальным и он его не перевозил из штата в штат, применять его не собирался, пока "мирные протестующие" не напали на него, а в Кеноше он помогал охранять от мародерства и поджогов свое рабочее место. В то время как репортеры CNN пытались представить эти поджоги "в основном мирным протестом".Вайс в ходе процесса поняла, что пресса и действующие политики сознательно лгали ей все это время. Но далеко не все настолько пристально следили за ходом судебных разбирательств, поэтому и были шокированы вердиктом. Мало того, многие из них, судя по жарким дебатам в соцсетях, свято уверены, что жертвы "белого расиста" — конечно, темнокожие. Именно поэтому "расистский" суд присяжных и встал на сторону убийцы.А как публике еще реагировать на новости, если она читает слова известной писательницы Челси Хендлер: "Кайл Риттенхаус убил двух человек и признан невиновным. Правовая система создана белыми людьми, на благо белых людей, в то время как семьи, потерявшие близких, не получают утешения". Ну ясно же из этого категорического утверждения, что жертвы были уж точно не белыми.А ведь подобными утверждениями забиты все СМИ, не говоря уже о соцсетях. Темнокожая конгрессвумен Кори Буш, сама являвшаяся активисткой движения BLM, заявила: "Судья. Жюри. Обвиняемый. Это — превосходство белых в действии. Эта система не предназначена для привлечения к ответственности сторонников идеи белого превосходства". Ей вторит юридический обозреватель издания The Nation Эли Мистал: "Здесь нет справедливости. И здесь нет мира. И если вы будете возражать против этого, придут белые люди, чтобы застрелить вас. А этого хочет большинство белых людей". Таков основной нарратив демократических СМИ по итогам процесса: белые люди могут безнаказанно убивать представителей расовых меньшинств.Поэтому многие читатели даже не подозревают, что все три жертвы Риттенхауса (включая раненого) — тоже белые. Этот факт чаще всего просто опускается. К примеру, в небольшой колонке Мистала слово "белый" упоминается более 20 раз, он подчеркивает, что белыми являются Риттенхаус, судья, жюри присяжных, но умудряется ни разу не обмолвиться о расовой принадлежности погибших. Потому что иначе тяжело будет обосновать главный вывод: "Система белого правосудия <…> создана для того, чтобы освобождать белых людей вроде Риттенхауса — белых линчевателей, которые убивают ради сохранения белизны". Заметьте, такие высказывания в США проявлением расизма не считаются.Нельзя здесь не вспомнить и о роли соцсетей в кампании против невиновного, как теперь выясняется, юноши. С самого начала медийной травли против него Facebook попросту начал удалять любой пост и комментарий, в котором усматривал оправдание действий Риттенхауса. То есть ругать и обвинять можно, искать оправдание запрещено. Мало того, социальная сеть даже заблокировала возможность поиска фамилии стрелка и жестко боролась с утверждениями, которые ее "фактчекеры" объявляли фейками.К примеру, платформа PolitiFact, используемая этой сетью для проверки фактов, назвала ложью утверждения пользователей о том, что Риттенхаус имел право на ношение оружия. После соответствующего решения суда, отвергшего это обвинение, стало понятным, что врали как раз "фактчекеры" Facebook. Кстати, ни одна соцсеть не занялась проверкой фантастической истории от упомянутой выше Кори Буш о том, что ее и других активистов BLM расстреливали "белые расисты", — это Facebook неинтересно. Как верно отметил журналист Ричард Лоури, это дело "демонстрирует, что люди, которые одержимы борьбой с дезинформацией, сами являются наиболее дезинформированными".Неслучайно Риттенхаусу теперь активно советуют подать судебные иски против всех тех СМИ, которые распространяли о нем множество фейков на протяжении последних полутора лет. В частности, такой совет дал его ровесник Николас Сэндманн, еще одна жертва лжи американских СМИ. Это тот самый студент в кепке с лозунгом кампании Трампа "Make America Great Again", фотографии которого в окружении цветных активистов в 2019 году обошли весь мир. Сначала он был представлен прессой как "белый расист", издевающийся над пожилым индейцем, однако после того, как появились более полные видео инцидента, выяснилось, что все происходило с точностью до наоборот — это его атаковали антитрамповские активисты, оскорбляли и провоцировали, юноша же сохранял полное спокойствие. После того случая Сэндманн подал иски против ряда ведущих СМИ, получив от некоторых компенсации. Теперь он советует Риттенхаусу пойти тем же путем. Если это произойдет, и CNN, и Facebook может быть плохо.Кстати, Риттенхаус имеет полное право подать в суд и на нынешнего президента Джо Байдена, который во время прошлогодней предвыборной кампании использовал изображение "стрелка в Кеноше", причислив его к расистам. Теперь же президент заявил, что разозлен решением суда, но призвал уважать его. А вот вице-президент Камала Харрис (сама в прошлом прокурор) выказала явное неуважение к суду, прокомментировав его решение так: "Вердикт говорит сам за себя. Большую часть своей карьеры я работала над тем, чтобы сделать нашу систему уголовного правосудия более справедливой. Теперь ясно, что многое еще предстоит сделать".В то же время мало кто обращает внимание на суды, рассматривающие противоположные случаи, когда "правильные", с точки зрения демократов, стрелки убивали "неправильных", то есть протрамповских, активистов. Скажем, в разгаре процесс над телохранителем съемочной группы, застрелившим участника акции в Денвере в октябре прошлого года. Но никто особо не интересуется ходом этого суда, а адвокаты стрелка делают упор на якобы ультраправых взглядах убитого — мол, это имеет значение.О супружеской чете адвокатов МакКлоски, которые в прошлом году направляли на активистов BLM оружие, пытаясь прогнать их со своей частной собственности, вспомнили только сейчас, когда они появились у суда Кеноши, чтобы поддержать Риттенхауса. А ведь они были осуждены за тот случай (губернатор штата потом помиловал их) и пытаются нынче отстоять свои адвокатские лицензии.При этом приговор Джейкобу Чансу, ставшему известным на весь мир в январе этого года благодаря его наряду викинга во время появления в Капитолии сторонников Трампа, получил полную поддержку демократической прессы. Ее не смутил тот факт, что активист, обвиненный в причинении ущерба всего на сто долларов, получил почти 3,5 года тюремного заключения. Призывы бросить за решетку Стива Бэннона, бывшего советника Трампа, вообще являются сейчас нормой у комментаторов от Демпартии. Как небезосновательно полагает известный телеведущий Такер Карлсон, Бэннона хотят арестовать исключительно за его взгляды.А политический приговор уже вынесен средствами массовой информации и соцсетями. Если суд не следует этому заранее определенному вердикту, как это случилось в деле Риттенхауса, — что ж, тем хуже для суда. Тогда СМИ придут за судьями и присяжными, подвергнув их травле не хуже той, которой они подвергали "априори виновного расиста". Так устроена нынешняя система правосудия в Соединенных Штатах. Тем смешнее видеть, как Госдеп или посольство США выступают с какими-то заявлениями о "политических приговорах" в России или каких-то иных странах мира. Им бы со своей системой правосудия разобраться перед тем, как учить других.

