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Присяжные в США оправдали тинейджера по делу об убийстве в Кеноше
Присяжные в США оправдали тинейджера по делу об убийстве в Кеноше - РИА Новости, 19.11.2021
Присяжные в США оправдали тинейджера по делу об убийстве в Кеноше
Суд присяжных в США оправдал по всем пунктам Кайла Риттенхауса – молодого человека, убившего двух и ранившего одного участника прошлогодних беспорядков в городе РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T21:39
2021-11-19T22:14
в мире
сша
висконсин
джо байден
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Суд присяжных в США оправдал по всем пунктам Кайла Риттенхауса – молодого человека, убившего двух и ранившего одного участника прошлогодних беспорядков в городе Кеноше.За процессом в прямом эфире федеральных телеканалов следили миллионы американцев, полярно расходясь в оценках действий Риттенхауса.На четвертый день обсуждения присяжные сообщили судье Брюсу Шредеру, что сочли юношу невиновным по всем пяти пунктам.Тот заметно дрожал в ожидании приговора и расплакался, услышав вердикт. Судья поблагодарил присяжных и объявил, что освобождает Риттенхауса от ограничительных условий. Во время процесса молодой человек находился на свободе под залог в два миллиона долларов.Прокуратура, с которой были солидарны демократические СМИ, настаивала на осуждении Риттенхауса за два убийства и одно покушение на убийство с максимальным наказанием в виде пожизненного заключения. Защита, которую поддерживали республиканские медиа, просила оправдать его, доказывая, что Риттенхаус применил оружие – полуавтоматическую винтовку AR-15 – для самообороны от накинувшихся на него участников протеста.Риттенхаус утверждает, что приехал в Кеношу, штат Висконсин, в августе прошлого года для защиты горожан от протестующих, связанных с движениями BLM и Antifa. Волнения, вылившиеся в погромы и беспорядки, стали реакцией на действия городских полицейских, которые тяжело ранили местного афроамериканца.Местные телеканалы показывают небольшой пикет у здания суда, участники которого недовольны приговором. На случай беспорядков власти штата мобилизовали в помощь правоохранительным органам Кеноши 500 бойцов национальной гвардии.Белый дом пообещал отреагировать на приговор. На этапе избирательной кампании нынешний президент Джо Байден выпустил видеоролик, в котором осуждение расизма сопровождалось изображением Риттенхауса с винтовкой в руках.
https://ria.ru/20200829/besporyadki-1576447529.html
https://ria.ru/20200828/obvinenie-1576406606.html
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в мире, сша, висконсин, джо байден
21:39 19.11.2021 (обновлено: 22:14 19.11.2021)
 
Присяжные в США оправдали тинейджера по делу об убийстве в Кеноше

Присяжные в США оправдали тинейджера, убившего двух участников беспорядков в Кеноше

© AP Photo / Andrew HarnikОхрана возле Национального памятника Форт МакГенри в Балтиморе
Охрана возле Национального памятника Форт МакГенри в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Суд присяжных в США оправдал по всем пунктам Кайла Риттенхауса – молодого человека, убившего двух и ранившего одного участника прошлогодних беспорядков в городе Кеноше.
За процессом в прямом эфире федеральных телеканалов следили миллионы американцев, полярно расходясь в оценках действий Риттенхауса.
На четвертый день обсуждения присяжные сообщили судье Брюсу Шредеру, что сочли юношу невиновным по всем пяти пунктам.
Тот заметно дрожал в ожидании приговора и расплакался, услышав вердикт. Судья поблагодарил присяжных и объявил, что освобождает Риттенхауса от ограничительных условий. Во время процесса молодой человек находился на свободе под залог в два миллиона долларов.
Протесты в Висконсине, США - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа 2020, 08:00
"Стреляли на глазах у детей". Почему бунтует очередной американский город
Прокуратура, с которой были солидарны демократические СМИ, настаивала на осуждении Риттенхауса за два убийства и одно покушение на убийство с максимальным наказанием в виде пожизненного заключения. Защита, которую поддерживали республиканские медиа, просила оправдать его, доказывая, что Риттенхаус применил оружие – полуавтоматическую винтовку AR-15 – для самообороны от накинувшихся на него участников протеста.
Риттенхаус утверждает, что приехал в Кеношу, штат Висконсин, в августе прошлого года для защиты горожан от протестующих, связанных с движениями BLM и Antifa. Волнения, вылившиеся в погромы и беспорядки, стали реакцией на действия городских полицейских, которые тяжело ранили местного афроамериканца.
Местные телеканалы показывают небольшой пикет у здания суда, участники которого недовольны приговором. На случай беспорядков власти штата мобилизовали в помощь правоохранительным органам Кеноши 500 бойцов национальной гвардии.
Белый дом пообещал отреагировать на приговор. На этапе избирательной кампании нынешний президент Джо Байден выпустил видеоролик, в котором осуждение расизма сопровождалось изображением Риттенхауса с винтовкой в руках.
Кандидат в президенты США Джо Байден и сенатор Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа 2020, 02:19
Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
 
В миреСШАВисконсинДжо Байден
 
 
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