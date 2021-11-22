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В Башкирии непривитых от COVID-19 сотрудников отстранят от работы

В Башкирии непривитых от COVID-19 сотрудников отстранят от работы - РИА Новости, 22.11.2021

В Башкирии непривитых от COVID-19 сотрудников отстранят от работы

Работодатели в Башкирии с 19 декабря по трудовому кодексу начнут отстранять невакцинированных от коронавируса сотрудников, либо переводить их на дистанционный... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T09:06

2021-11-22T09:06

2021-11-22T09:06

распространение коронавируса

общество

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УФА, 22 ноя – РИА Новости. Работодатели в Башкирии с 19 декабря по трудовому кодексу начнут отстранять невакцинированных от коронавируса сотрудников, либо переводить их на дистанционный режим, сообщили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре.Ранее сообщалось, что постановлением башкирского управления Роспотребнадзора минздраву республики рекомендовано обеспечить проведение вакцинации от коронавируса граждан в возрасте 60 лет и старше, медиков, работников сферы образования, социального обслуживания, транспорта, вахтовиков, волонтеров, сферы торговли, услуг, ЖКХ, культуры и других. Отмечалось, что работодатели должны обеспечить вакцинацию 80 процентов сотрудников двумя компонентами вакцины до 18 декабря. Чуть позже в список обязательной вакцинации добавили организации и индивидуальных предпринимателей, работающих в сферах промышленности, строительства и проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в том числе сотрудников, работающих по договору. Эта категория граждан должна полностью привиться до 30 декабря 2021 года."С 19 декабря проверяем тех работодателей, кто должен организовать 80 процентов привитых в своем предприятии до 18 декабря. Работодатель соответственно по трудовому кодексу по статье 76 отстраняет от работы непривитого работника, либо переводит на дистанционный режим работы", - пояснили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора Башкирии.В ведомстве отметили, что сферу промышленности, строительства и сельского хозяйства будут проверять после 30 декабря.

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, республика башкортостан, коронавирус covid-19, коронавирус в россии