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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211122/bashkiriya-1760111051.html
В Башкирии непривитых от COVID-19 сотрудников отстранят от работы
В Башкирии непривитых от COVID-19 сотрудников отстранят от работы - РИА Новости, 22.11.2021
В Башкирии непривитых от COVID-19 сотрудников отстранят от работы
Работодатели в Башкирии с 19 декабря по трудовому кодексу начнут отстранять невакцинированных от коронавируса сотрудников, либо переводить их на дистанционный... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T09:06
2021-11-22T09:06
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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республика башкортостан
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УФА, 22 ноя – РИА Новости. Работодатели в Башкирии с 19 декабря по трудовому кодексу начнут отстранять невакцинированных от коронавируса сотрудников, либо переводить их на дистанционный режим, сообщили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре.Ранее сообщалось, что постановлением башкирского управления Роспотребнадзора минздраву республики рекомендовано обеспечить проведение вакцинации от коронавируса граждан в возрасте 60 лет и старше, медиков, работников сферы образования, социального обслуживания, транспорта, вахтовиков, волонтеров, сферы торговли, услуг, ЖКХ, культуры и других. Отмечалось, что работодатели должны обеспечить вакцинацию 80 процентов сотрудников двумя компонентами вакцины до 18 декабря. Чуть позже в список обязательной вакцинации добавили организации и индивидуальных предпринимателей, работающих в сферах промышленности, строительства и проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в том числе сотрудников, работающих по договору. Эта категория граждан должна полностью привиться до 30 декабря 2021 года."С 19 декабря проверяем тех работодателей, кто должен организовать 80 процентов привитых в своем предприятии до 18 декабря. Работодатель соответственно по трудовому кодексу по статье 76 отстраняет от работы непривитого работника, либо переводит на дистанционный режим работы", - пояснили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора Башкирии.В ведомстве отметили, что сферу промышленности, строительства и сельского хозяйства будут проверять после 30 декабря.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, республика башкортостан, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:06 22.11.2021
 
В Башкирии непривитых от COVID-19 сотрудников отстранят от работы

В Башкирии непривитых от COVID-19 сотрудников отстранят от работы с 19 декабря

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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УФА, 22 ноя – РИА Новости. Работодатели в Башкирии с 19 декабря по трудовому кодексу начнут отстранять невакцинированных от коронавируса сотрудников, либо переводить их на дистанционный режим, сообщили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что постановлением башкирского управления Роспотребнадзора минздраву республики рекомендовано обеспечить проведение вакцинации от коронавируса граждан в возрасте 60 лет и старше, медиков, работников сферы образования, социального обслуживания, транспорта, вахтовиков, волонтеров, сферы торговли, услуг, ЖКХ, культуры и других. Отмечалось, что работодатели должны обеспечить вакцинацию 80 процентов сотрудников двумя компонентами вакцины до 18 декабря. Чуть позже в список обязательной вакцинации добавили организации и индивидуальных предпринимателей, работающих в сферах промышленности, строительства и проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в том числе сотрудников, работающих по договору. Эта категория граждан должна полностью привиться до 30 декабря 2021 года.
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"С 19 декабря проверяем тех работодателей, кто должен организовать 80 процентов привитых в своем предприятии до 18 декабря. Работодатель соответственно по трудовому кодексу по статье 76 отстраняет от работы непривитого работника, либо переводит на дистанционный режим работы", - пояснили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора Башкирии.
В ведомстве отметили, что сферу промышленности, строительства и сельского хозяйства будут проверять после 30 декабря.
 
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