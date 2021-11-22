https://ria.ru/20211122/balans-1760207311.html

"Русское озеро". В США рассказали, кто доминирует в Черном море

"Русское озеро". В США рассказали, кто доминирует в Черном море - РИА Новости, 22.11.2021

"Русское озеро". В США рассказали, кто доминирует в Черном море

Обозреватель Business Insider Константин Атламазоглу в своей статье оценил баланс сил между Россией и Североатлантическим альянсом в Черном море. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:56

2021-11-22T16:56

2021-11-22T22:45

безопасность

украина

грузия

болгария

сша

турция

румыния

нато

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Обозреватель Business Insider Константин Атламазоглу в своей статье оценил баланс сил между Россией и Североатлантическим альянсом в Черном море.Журналист указал на стратегическое значение региона, соединяющего Кавказ с Европейским континентом."Здесь расположены незамерзающие российские порты. <…> Черное море занимает видное место в архитектуре обороны Москвы. Превосходство в этих водах не только обеспечивает безопасность страны, но и позволяет ей распространять свое влияние и бросать вызов НАТО", — пишет автор.ВМС Североатлантического альянса усилили присутствие в регионе, но географические ограничения и международное право создают препятствия для борьбы с Россией, а остальные государства уступают ее военным возможностям, посетовал он. На вооружении у Румынии есть три фрегата, семь корветов, старая субмарина класса "Кило" и вспомогательные лодки. Как отметил колумнист, у Болгарии дела обстоят не лучше: ее ВМС состоят из четырех фрегатов, трех корветов и тральщиков. Украина пытается восстановить свои Военно-морские силы, а Грузия располагает только береговой охраной, уточняется в статье.По мнению обозревателя, Черное море превратилось в "русское озеро". Россия провела несколько реформ в 2008-м и 2011-2020 годах, после которых ВМФ стал легким и маневренным. На вооружении ЧФ стоят три ракетных фрегата класса "Адмирал Григорович", сторожевые корабли класса "Кривак", ракетный крейсер "Москва", а также шесть новых дизель-электрических подлодок. На море их поддерживают множество небольших вспомогательных катеров, усиливающих возможности ВМФ, говорится в материале.Москва также наращивает в Черном море системы так называемой зоны запрета доступа (Anti-Access/Area Denial, A2AD). Речь идет о береговых противокорабельных ракетах, оперативно-тактических ракетных комплексах, радиолокационных станциях и ПВО. Кроме того, Военно-морской флот дополнил недавно сформированный 22-й армейский корпус в Крыму и две авиационные дивизии, также расположенные на полуострове. Они помогут защитить российские корабли и сдержать вражеские армии, подытожил журналист.

https://ria.ru/20211121/vvs-1760056454.html

https://ria.ru/20211119/spetsnaz-1759849079.html

украина

грузия

болгария

сша

турция

румыния

россия

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безопасность, украина, грузия, болгария, сша, турция, румыния, нато, россия