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"Русское озеро". В США рассказали, кто доминирует в Черном море
"Русское озеро". В США рассказали, кто доминирует в Черном море - РИА Новости, 22.11.2021
"Русское озеро". В США рассказали, кто доминирует в Черном море
Обозреватель Business Insider Константин Атламазоглу в своей статье оценил баланс сил между Россией и Североатлантическим альянсом в Черном море. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T16:56
2021-11-22T22:45
безопасность
украина
грузия
болгария
сша
турция
румыния
нато
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Обозреватель Business Insider Константин Атламазоглу в своей статье оценил баланс сил между Россией и Североатлантическим альянсом в Черном море.Журналист указал на стратегическое значение региона, соединяющего Кавказ с Европейским континентом."Здесь расположены незамерзающие российские порты. &lt;…&gt; Черное море занимает видное место в архитектуре обороны Москвы. Превосходство в этих водах не только обеспечивает безопасность страны, но и позволяет ей распространять свое влияние и бросать вызов НАТО", — пишет автор.ВМС Североатлантического альянса усилили присутствие в регионе, но географические ограничения и международное право создают препятствия для борьбы с Россией, а остальные государства уступают ее военным возможностям, посетовал он. На вооружении у Румынии есть три фрегата, семь корветов, старая субмарина класса "Кило" и вспомогательные лодки. Как отметил колумнист, у Болгарии дела обстоят не лучше: ее ВМС состоят из четырех фрегатов, трех корветов и тральщиков. Украина пытается восстановить свои Военно-морские силы, а Грузия располагает только береговой охраной, уточняется в статье.По мнению обозревателя, Черное море превратилось в "русское озеро". Россия провела несколько реформ в 2008-м и 2011-2020 годах, после которых ВМФ стал легким и маневренным. На вооружении ЧФ стоят три ракетных фрегата класса "Адмирал Григорович", сторожевые корабли класса "Кривак", ракетный крейсер "Москва", а также шесть новых дизель-электрических подлодок. На море их поддерживают множество небольших вспомогательных катеров, усиливающих возможности ВМФ, говорится в материале.Москва также наращивает в Черном море системы так называемой зоны запрета доступа (Anti-Access/Area Denial, A2AD). Речь идет о береговых противокорабельных ракетах, оперативно-тактических ракетных комплексах, радиолокационных станциях и ПВО. Кроме того, Военно-морской флот дополнил недавно сформированный 22-й армейский корпус в Крыму и две авиационные дивизии, также расположенные на полуострове. Они помогут защитить российские корабли и сдержать вражеские армии, подытожил журналист.
https://ria.ru/20211121/vvs-1760056454.html
https://ria.ru/20211119/spetsnaz-1759849079.html
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безопасность, украина, грузия, болгария, сша, турция, румыния, нато, россия
16:56 22.11.2021 (обновлено: 22:45 22.11.2021)
 
"Русское озеро". В США рассказали, кто доминирует в Черном море

Business Insider: Россия надежно защитила Черное море от кораблей НАТО

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкСторожевой корабль "Адмирал Григорович"
Сторожевой корабль Адмирал Григорович - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Василий Батанов
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Обозреватель Business Insider Константин Атламазоглу в своей статье оценил баланс сил между Россией и Североатлантическим альянсом в Черном море.
Журналист указал на стратегическое значение региона, соединяющего Кавказ с Европейским континентом.
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Названы самые могущественные военно-воздушные силы планеты
"Здесь расположены незамерзающие российские порты. <…> Черное море занимает видное место в архитектуре обороны Москвы. Превосходство в этих водах не только обеспечивает безопасность страны, но и позволяет ей распространять свое влияние и бросать вызов НАТО", — пишет автор.
ВМС Североатлантического альянса усилили присутствие в регионе, но географические ограничения и международное право создают препятствия для борьбы с Россией, а остальные государства уступают ее военным возможностям, посетовал он. На вооружении у Румынии есть три фрегата, семь корветов, старая субмарина класса "Кило" и вспомогательные лодки. Как отметил колумнист, у Болгарии дела обстоят не лучше: ее ВМС состоят из четырех фрегатов, трех корветов и тральщиков. Украина пытается восстановить свои Военно-морские силы, а Грузия располагает только береговой охраной, уточняется в статье.
"У Турции есть значительный и боеспособный флот, но ее теплые отношения с Москвой и отчуждение от НАТО вызывают сомнения в ее приверженности альянсу", — убежден Атламазоглу.
По мнению обозревателя, Черное море превратилось в "русское озеро". Россия провела несколько реформ в 2008-м и 2011-2020 годах, после которых ВМФ стал легким и маневренным. На вооружении ЧФ стоят три ракетных фрегата класса "Адмирал Григорович", сторожевые корабли класса "Кривак", ракетный крейсер "Москва", а также шесть новых дизель-электрических подлодок. На море их поддерживают множество небольших вспомогательных катеров, усиливающих возможности ВМФ, говорится в материале.
Москва также наращивает в Черном море системы так называемой зоны запрета доступа (Anti-Access/Area Denial, A2AD). Речь идет о береговых противокорабельных ракетах, оперативно-тактических ракетных комплексах, радиолокационных станциях и ПВО. Кроме того, Военно-морской флот дополнил недавно сформированный 22-й армейский корпус в Крыму и две авиационные дивизии, также расположенные на полуострове. Они помогут защитить российские корабли и сдержать вражеские армии, подытожил журналист.
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БезопасностьУкраинаГрузияБолгарияСШАТурцияРумынияНАТОРоссия
 
 
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