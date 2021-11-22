"Вообще копейки": Роксана Бабаян раскрыла размер своей пенсии
Роксана Бабаян пожаловалась на низкую пенсию
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТворческий вечер сценариста и актера Сергея Плотова
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Роксана Бабаян раскрыла размер своей пенсии. Певица отметила, что не сразу ее оформила.
"Я как человек, который оказался непрактичным, работала очень активно, и когда можно было эту пенсию оформить, я ее не оформила. Когда пришла пора ее все-таки сделать, меня спросили: "Вы где вообще витали?". Наработок нет… Одно дело, когда ты с пенсионным фондом существуешь в контексте, а я же сама по себе", – призналась Роксана.
По словам певицы в программе "Секрет на миллион" на НТВ, в итоге пенсия у нее получилась "вообще копейки".
"Пенсия у меня очень маленькая, вообще копейки – 20 или 18 тысяч. Сейчас с надбавкой за народного артиста – 40", – заключила Бабаян.
Артистка отметила, что не откладывает ничего на черный день, поскольку не принимает этого понятия. Зато иногда она может давать в долг крупные суммы.
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