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Шоубиз
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"Вообще копейки": Роксана Бабаян раскрыла размер своей пенсии
"Вообще копейки": Роксана Бабаян раскрыла размер своей пенсии - РИА Новости, 22.11.2021
"Вообще копейки": Роксана Бабаян раскрыла размер своей пенсии
Роксана Бабаян раскрыла размер своей пенсии. Певица отметила, что не сразу ее оформила. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T14:57
2021-11-22T14:57
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Роксана Бабаян раскрыла размер своей пенсии. Певица отметила, что не сразу ее оформила.По словам певицы в программе "Секрет на миллион" на НТВ, в итоге пенсия у нее получилась "вообще копейки".Артистка отметила, что не откладывает ничего на черный день, поскольку не принимает этого понятия. Зато иногда она может давать в долг крупные суммы.Ранее стал известен размер пенсии Ангелины Вовк.
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шоу-бизнес, нтв (телеканал), знаменитости
14:57 22.11.2021
 
"Вообще копейки": Роксана Бабаян раскрыла размер своей пенсии

Роксана Бабаян пожаловалась на низкую пенсию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТворческий вечер сценариста и актера Сергея Плотова
Творческий вечер сценариста и актера Сергея Плотова - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Роксана Бабаян раскрыла размер своей пенсии. Певица отметила, что не сразу ее оформила.

"Я как человек, который оказался непрактичным, работала очень активно, и когда можно было эту пенсию оформить, я ее не оформила. Когда пришла пора ее все-таки сделать, меня спросили: "Вы где вообще витали?". Наработок нет… Одно дело, когда ты с пенсионным фондом существуешь в контексте, а я же сама по себе", – призналась Роксана.

По словам певицы в программе "Секрет на миллион" на НТВ, в итоге пенсия у нее получилась "вообще копейки".

"Пенсия у меня очень маленькая, вообще копейки – 20 или 18 тысяч. Сейчас с надбавкой за народного артиста – 40", – заключила Бабаян.

Артистка отметила, что не откладывает ничего на черный день, поскольку не принимает этого понятия. Зато иногда она может давать в долг крупные суммы.
Ранее стал известен размер пенсии Ангелины Вовк.
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