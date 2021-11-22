"Вообще копейки": Роксана Бабаян раскрыла размер своей пенсии

"Я как человек, который оказался непрактичным, работала очень активно, и когда можно было эту пенсию оформить, я ее не оформила. Когда пришла пора ее все-таки сделать, меня спросили: "Вы где вообще витали?". Наработок нет… Одно дело, когда ты с пенсионным фондом существуешь в контексте, а я же сама по себе", – призналась Роксана.