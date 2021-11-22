https://ria.ru/20211122/ataka-1760215529.html

Агентство Sputnik Беларусь сообщило о DDoS-атаке на сайт

Агентство Sputnik Беларусь сообщило о DDoS-атаке на сайт - РИА Новости, 22.11.2021

Агентство Sputnik Беларусь сообщило о DDoS-атаке на сайт

Сайт агентства Sputnik Беларусь подвергся DDoS-атаке, передает агентство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:36

2021-11-22T17:36

2021-11-22T17:36

медиавойны

белоруссия

sputnik

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сайт агентства Sputnik Беларусь подвергся DDoS-атаке, передает агентство в своем Telegram-канале."У нас DDoS-атака, но мы справляемся. Наш сайт www.sputnik.by пытаются "положить" уже два часа. И как раз в то время, когда в нашем московском офисе обсуждают, как Беларусь и Россия будут сотрудничать в цифровую эпоху. Совпадение?" - говорится в сообщении.В Sputnik добавили, что атаку успешно отбивают, и новости агентства можно продолжать читать в Telegram.

https://ria.ru/20211028/latviya-1756711438.html

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россия

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2021

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