https://ria.ru/20211122/ataka-1760215529.html
Агентство Sputnik Беларусь сообщило о DDoS-атаке на сайт
Агентство Sputnik Беларусь сообщило о DDoS-атаке на сайт - РИА Новости, 22.11.2021
Агентство Sputnik Беларусь сообщило о DDoS-атаке на сайт
Сайт агентства Sputnik Беларусь подвергся DDoS-атаке, передает агентство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T17:36
2021-11-22T17:36
2021-11-22T17:36
медиавойны
белоруссия
sputnik
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сайт агентства Sputnik Беларусь подвергся DDoS-атаке, передает агентство в своем Telegram-канале."У нас DDoS-атака, но мы справляемся. Наш сайт www.sputnik.by пытаются "положить" уже два часа. И как раз в то время, когда в нашем московском офисе обсуждают, как Беларусь и Россия будут сотрудничать в цифровую эпоху. Совпадение?" - говорится в сообщении.В Sputnik добавили, что атаку успешно отбивают, и новости агентства можно продолжать читать в Telegram.
https://ria.ru/20211028/latviya-1756711438.html
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белоруссия, sputnik, россия
Агентство Sputnik Беларусь сообщило о DDoS-атаке на сайт
Сайт агентства Sputnik Беларусь подвергся двухчасовой DDoS-атаке