https://ria.ru/20211122/arest-1760260691.html

В Москве арестовали экс-замначальника департамента Росгвардии

В Москве арестовали экс-замначальника департамента Росгвардии - РИА Новости, 22.11.2021

В Москве арестовали экс-замначальника департамента Росгвардии

Московский 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего заместителя начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковника Николая Копытова,... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T23:07

2021-11-22T23:07

2021-11-22T23:07

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Московский 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего заместителя начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковника Николая Копытова, обвиняемого во взяточничестве."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Николая Копытова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали РИА Новости в пресс-службе суда.Там отметили, что Копытову инкриминируется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).По данным газеты "Коммерсант", сумма инкриминируемых взяток составляет 10 миллионов рублей. По данным издания, эти деньги, по версии следствия, он получил от представителей поставлявшей форму для росгвардейцев компании "Спецшвейснаб" за заключение с ней дополнительных контрактов почти на 2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20211119/vzyatka-1759800238.html

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происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия