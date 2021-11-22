https://ria.ru/20211122/arest-1760254582.html

Арестован водитель "газели", насмерть сбивший младенца в Новой Москве

Арестован водитель "газели", насмерть сбивший младенца в Новой Москве - РИА Новости, 22.11.2021

Арестован водитель "газели", насмерть сбивший младенца в Новой Москве

Водителя "Газели", устроившего ДТП в новой Москве, в котором погиб младенец, заключили под стражу до 21 января, сообщает в своем Telegram-канале столичная... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T21:41

2021-11-22T21:41

2021-11-22T21:41

происшествия

москва

прокуратура г. москвы

новая москва

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Водителя "Газели", устроившего ДТП в новой Москве, в котором погиб младенец, заключили под стражу до 21 января, сообщает в своем Telegram-канале столичная прокуратура.Ранее прокуратура Москвы сообщала, что водитель "Газели" наехал на женщину с несовершеннолетними детьми в деревне Николо-Хованское, в результате чего погиб девятимесячный ребенок, виновник ДТП был пьян. Было заведено уголовное дело по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"."С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого по уголовному делу о ДТП в Новой Москве, в результате которого погиб малолетний, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 января 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211113/dtp-1758942445.html

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происшествия, москва, прокуратура г. москвы, новая москва