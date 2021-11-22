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СК завершил расследование нападения на активиста, обратившегося к Путину
СК завершил расследование нападения на активиста, обратившегося к Путину - РИА Новости, 22.11.2021
СК завершил расследование нападения на активиста, обратившегося к Путину
СК объявил о завершении расследования уголовного дела по факту нападения на экоактивиста в Тамбовской области, который записал видео для прямой линии президента РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T18:06
2021-11-22T18:06
происшествия
сосновский район
тамбовская область
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
telegram (приложение)
россия
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ВОРОНЕЖ, 22 ноя - РИА Новости. СК объявил о завершении расследования уголовного дела по факту нападения на экоактивиста в Тамбовской области, который записал видео для прямой линии президента России против строительства мусорного полигона, сообщает управление СК РФ по региону.Информация об избиении активиста Романа Герасимова изначально появилась на страницах тамбовских интернет-групп и в местных Telegram-каналах 1 июля этого года. Там сообщалось, что на Герасимова, который вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета ранее записал видео для прямой линии с президентом Владимиром Путиным с просьбой не допустить строительства мусорного полигона, у дома в селе Березовка напали трое неизвестных.Мужчине, по сообщениям в соцсетях, нанесли три ножевых ранения, днем ранее ему "порезали колесо автомобиля". В полиции факт нападения на мужчину подтвердили и заявили о возбуждении дела о хулиганстве по факту нападения на активиста. Правоохранители вскоре задержали подозреваемых, затем дело было передано в СК."Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей города Мичуринска в возрасте от 20 до 30 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного (статьей УК РФ) "хулиганство". Кроме этого, одному из фигурантов предъявлено обвинение в покушении на убийство", - говорится в сообщении.По данным следствия, в июне 2021 года 30-летнему обвиняемому неустановленное лицо в мессенджере предложило за деньги организовать нападение на жителя Сосновского района, "ведущего активную публичную деятельность против строительства завода по переработке твердых бытовых отходов на территории данного муниципального образования". Согласившись, мужчина, как сообщает следствие, привлек для нападения трех своих знакомых."Утром 1 июля текущего года на территории домовладения 43-летнего активиста, обвиняемые нанесли ему множество ударов руками в область головы и туловища, а также распылили в лицо мужчины и его 17-летнего сына перцовый аэрозоль. Видя активное сопротивление со стороны отца и сына, один из фигурантов достал из кармана нож и нанес активисту несколько ударов в жизненно важные органы", - сообщает следствие.Увидев вышедшую из дома на шум супругу активиста, обвиняемые скрылись. Всем им на период следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении организатора преступления выделено в отдельное производство", - сообщает следствие.
https://ria.ru/20211121/veschestvo-1760071885.html
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сосновский район
тамбовская область
россия
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происшествия, сосновский район, тамбовская область, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение), россия
18:06 22.11.2021
 
СК завершил расследование нападения на активиста, обратившегося к Путину

СК завершил расследование нападения на экоактивиста Герасимова, обратившегося к Путину

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОРОНЕЖ, 22 ноя - РИА Новости. СК объявил о завершении расследования уголовного дела по факту нападения на экоактивиста в Тамбовской области, который записал видео для прямой линии президента России против строительства мусорного полигона, сообщает управление СК РФ по региону.
Информация об избиении активиста Романа Герасимова изначально появилась на страницах тамбовских интернет-групп и в местных Telegram-каналах 1 июля этого года. Там сообщалось, что на Герасимова, который вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета ранее записал видео для прямой линии с президентом Владимиром Путиным с просьбой не допустить строительства мусорного полигона, у дома в селе Березовка напали трое неизвестных.
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Мужчине, по сообщениям в соцсетях, нанесли три ножевых ранения, днем ранее ему "порезали колесо автомобиля". В полиции факт нападения на мужчину подтвердили и заявили о возбуждении дела о хулиганстве по факту нападения на активиста. Правоохранители вскоре задержали подозреваемых, затем дело было передано в СК.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей города Мичуринска в возрасте от 20 до 30 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного (статьей УК РФ) "хулиганство". Кроме этого, одному из фигурантов предъявлено обвинение в покушении на убийство", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в июне 2021 года 30-летнему обвиняемому неустановленное лицо в мессенджере предложило за деньги организовать нападение на жителя Сосновского района, "ведущего активную публичную деятельность против строительства завода по переработке твердых бытовых отходов на территории данного муниципального образования". Согласившись, мужчина, как сообщает следствие, привлек для нападения трех своих знакомых.
"Утром 1 июля текущего года на территории домовладения 43-летнего активиста, обвиняемые нанесли ему множество ударов руками в область головы и туловища, а также распылили в лицо мужчины и его 17-летнего сына перцовый аэрозоль. Видя активное сопротивление со стороны отца и сына, один из фигурантов достал из кармана нож и нанес активисту несколько ударов в жизненно важные органы", - сообщает следствие.
Увидев вышедшую из дома на шум супругу активиста, обвиняемые скрылись. Всем им на период следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении организатора преступления выделено в отдельное производство", - сообщает следствие.
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ПроисшествияСосновский районТамбовская областьВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Telegram (приложение)Россия
 
 
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