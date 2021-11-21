https://ria.ru/20211121/zubov-1760080796.html
Актер из "Ворониных" умер от COVID-19 в 42 года
Названа причина смерти актера из сериала "Воронины" Михаила Зубова - РИА Новости, 21.11.2021
Актер из "Ворониных" умер от COVID-19 в 42 года
Причиной смерти российского актера и продюсера Михаила Зубова стала пневмония и тяжелое течение COVID-19, рассказала "Известиям" его жена Наталья Гердт. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T20:50
2021-11-21T20:50
2021-11-21T21:53
культура
михаил зубов
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Причиной смерти российского актера и продюсера Михаила Зубова стала пневмония и тяжелое течение COVID-19, рассказала "Известиям" его жена Наталья Гердт.По словам супруги артиста, он скончался еще 11 ноября, после 13 дней в реанимации.О смерти Зубова сообщила его коллега, руководитель "КиноЛицея" Елена Володина. При этом она не назвала причину смерти.Зубов родился в 1979 году, окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, а позднее школу актерского мастерства "Артанде".В кино артист дебютировал в 2018-м. Известность ему принесли роли в сериалах "Воронины", "Лихач" и "Капкан для монстра".
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михаил зубов
20:50 21.11.2021 (обновлено: 21:53 21.11.2021)
Названа причина смерти актера из сериала "Воронины" Михаила Зубова
Актер из "Ворониных" Михаил Зубов умер от последствий COVID-19
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Причиной смерти российского актера и продюсера Михаила Зубова
стала пневмония и тяжелое течение COVID-19, рассказала "Известиям
" его жена Наталья Гердт.
По словам супруги артиста, он скончался еще 11 ноября, после 13 дней в реанимации.
О смерти Зубова сообщила его коллега, руководитель "КиноЛицея" Елена Володина. При этом она не назвала причину смерти.
Зубов родился в 1979 году, окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, а позднее школу актерского мастерства "Артанде".
В кино артист дебютировал в 2018-м. Известность ему принесли роли в сериалах "Воронины", "Лихач" и "Капкан для монстра".