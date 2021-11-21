https://ria.ru/20211121/zubov-1760080796.html

Актер из "Ворониных" умер от COVID-19 в 42 года

Названа причина смерти актера из сериала "Воронины" Михаила Зубова - РИА Новости, 21.11.2021

Актер из "Ворониных" умер от COVID-19 в 42 года

Причиной смерти российского актера и продюсера Михаила Зубова стала пневмония и тяжелое течение COVID-19, рассказала "Известиям" его жена Наталья Гердт. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T20:50

2021-11-21T20:50

2021-11-21T21:53

культура

михаил зубов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760058241_0:54:720:459_1920x0_80_0_0_0be65155d4eec2f9e0733d8163cb2410.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Причиной смерти российского актера и продюсера Михаила Зубова стала пневмония и тяжелое течение COVID-19, рассказала "Известиям" его жена Наталья Гердт.По словам супруги артиста, он скончался еще 11 ноября, после 13 дней в реанимации.О смерти Зубова сообщила его коллега, руководитель "КиноЛицея" Елена Володина. При этом она не назвала причину смерти.Зубов родился в 1979 году, окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, а позднее школу актерского мастерства "Артанде".В кино артист дебютировал в 2018-м. Известность ему принесли роли в сериалах "Воронины", "Лихач" и "Капкан для монстра".

https://ria.ru/20211120/garkalin-1759944972.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил зубов