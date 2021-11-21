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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211121/zubov-1760080796.html
Актер из "Ворониных" умер от COVID-19 в 42 года
Названа причина смерти актера из сериала "Воронины" Михаила Зубова - РИА Новости, 21.11.2021
Актер из "Ворониных" умер от COVID-19 в 42 года
Причиной смерти российского актера и продюсера Михаила Зубова стала пневмония и тяжелое течение COVID-19, рассказала "Известиям" его жена Наталья Гердт. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T20:50
2021-11-21T21:53
культура
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Причиной смерти российского актера и продюсера Михаила Зубова стала пневмония и тяжелое течение COVID-19, рассказала "Известиям" его жена Наталья Гердт.По словам супруги артиста, он скончался еще 11 ноября, после 13 дней в реанимации.О смерти Зубова сообщила его коллега, руководитель "КиноЛицея" Елена Володина. При этом она не назвала причину смерти.Зубов родился в 1979 году, окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, а позднее школу актерского мастерства "Артанде".В кино артист дебютировал в 2018-м. Известность ему принесли роли в сериалах "Воронины", "Лихач" и "Капкан для монстра".
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михаил зубов
20:50 21.11.2021 (обновлено: 21:53 21.11.2021)
 
Названа причина смерти актера из сериала "Воронины" Михаила Зубова

Актер из "Ворониных" Михаил Зубов умер от последствий COVID-19

© Жар-Птица, 2020Михаил Зубов в сериале "Спасская"
Михаил Зубов в сериале Спасская
© Жар-Птица, 2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Причиной смерти российского актера и продюсера Михаила Зубова стала пневмония и тяжелое течение COVID-19, рассказала "Известиям" его жена Наталья Гердт.
По словам супруги артиста, он скончался еще 11 ноября, после 13 дней в реанимации.
О смерти Зубова сообщила его коллега, руководитель "КиноЛицея" Елена Володина. При этом она не назвала причину смерти.
Зубов родился в 1979 году, окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, а позднее школу актерского мастерства "Артанде".
В кино артист дебютировал в 2018-м. Известность ему принесли роли в сериалах "Воронины", "Лихач" и "Капкан для монстра".
Актер Валерий Гаркалин - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 12:08Культура
СМИ назвали причину смерти Валерия Гаркалина
 
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