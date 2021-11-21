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В парках Москвы стали чаще встречать редких животных
В парках Москвы стали чаще встречать редких животных - РИА Новости, 21.11.2021
В парках Москвы стали чаще встречать редких животных
Среди животных, занесенных в Красную книгу Москвы, в парках столицы стали чаще всего стали встречаться заяц-русак, лиса, еж и бобр, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T12:23
2021-11-21T12:23
2021-11-21T12:23
москва
мосприрода
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Среди животных, занесенных в Красную книгу Москвы, в парках столицы стали чаще всего стали встречаться заяц-русак, лиса, еж и бобр, сообщается на сайте мэра города."С начала года специалисты Мосприроды провели более 270 учетов на природных территориях столицы. Среди краснокнижных животных чаще всего стали встречаться заяц-русак, лиса, еж, бобр, а также серая неясыть, длиннохвостая синица, ястреб-перепелятник и ястреб-тетеревятник", - говорится в сообщении.Во время регулярных учетов специалисты Мосприроды фиксируют случаи встреч со всеми обитателями природных территорий, но особое внимание уделяют наблюдениям за редкими животными.
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москва, мосприрода
В парках Москвы стали чаще встречать редких животных
В парках Москвы стали чаще встречать животных, занесенных в Красную книгу