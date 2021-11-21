Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211121/vyzov-1760045548.html
Рогозин ответил на критику фильма "Вызов" цитатой Сталина
Рогозин ответил на критику фильма "Вызов" цитатой Сталина - РИА Новости, 21.11.2021
Рогозин ответил на критику фильма "Вызов" цитатой Сталина
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил критикам фильма "Вызов", эпизод которого снимался на Международной космической станции, цитатой Иосифа Сталина. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T14:31
2021-11-21T16:56
сша
голливуд
дмитрий рогозин
иосиф сталин (джугашвили)
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
николай ii
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156244/15/1562441578_0:111:3096:1853_1920x0_80_0_0_8d53c7e4161b7aa4113707e31d647860.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил критикам фильма "Вызов", эпизод которого снимался на Международной космической станции, цитатой Иосифа Сталина."Хорошая картина, говорил Сталин, стоит нескольких дивизий... Мы же продолжим сотрудничество с нашими кинематографистами, понимая силу слова и мощь талантливой пропаганды, способной показать, какими усилиями и благодаря каким талантам наших специалистов добываются результаты в российской космонавтике", — написал Рогозин в своем Telegram-канале, комментируя критику первого фильма, снятого в космосе."Наши ветераны, наши действующие спецы и пришедшая в отрасль молодежь достойны внимания кинематографистов и общества в целом", — отметил Рогозин.Он также отметил, что значение кинематографа недооценивал, например, Николай II. "В США Голливуд давно превратился в мощнейший инструмент пропагандистского воздействия как внутри страны, так и во внешней политике. Так что американские идеологи выбрали в этом споре, образно говоря, сторону товарища Сталина, а не царя Николая. А вот наши критики скорее на стороне царя-батюшки", — подчеркнул глава госкорпорации.
https://ria.ru/20211120/luna-1760003829.html
сша
голливуд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156244/15/1562441578_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_20817bb682697abdc3f8ff11e61499ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, голливуд, дмитрий рогозин, иосиф сталин (джугашвили), роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), николай ii, telegram (приложение), общество
14:31 21.11.2021 (обновлено: 16:56 21.11.2021)
 
Рогозин ответил на критику фильма "Вызов" цитатой Сталина

Глава "Роскосмоса" Рогозин ответил на критику фильма "Вызов" цитатой Иосифа Сталина

© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН "Союз-2" на космодроме Восточный
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил критикам фильма "Вызов", эпизод которого снимался на Международной космической станции, цитатой Иосифа Сталина.
"Хорошая картина, говорил Сталин, стоит нескольких дивизий... Мы же продолжим сотрудничество с нашими кинематографистами, понимая силу слова и мощь талантливой пропаганды, способной показать, какими усилиями и благодаря каким талантам наших специалистов добываются результаты в российской космонавтике", — написал Рогозин в своем Telegram-канале, комментируя критику первого фильма, снятого в космосе.
"Наши ветераны, наши действующие спецы и пришедшая в отрасль молодежь достойны внимания кинематографистов и общества в целом", — отметил Рогозин.
Он также отметил, что значение кинематографа недооценивал, например, Николай II. "В США Голливуд давно превратился в мощнейший инструмент пропагандистского воздействия как внутри страны, так и во внешней политике. Так что американские идеологи выбрали в этом споре, образно говоря, сторону товарища Сталина, а не царя Николая. А вот наши критики скорее на стороне царя-батюшки", — подчеркнул глава госкорпорации.
Луна-25 - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
Вчера, 22:23
Запуск межпланетной станции "Луна-25" перенесли на 2022 год
 
СШАГолливудДмитрий РогозинИосиф Сталин (Джугашвили)РоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Николай IITelegram (приложение)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Глава Приморья из-за циклона призвал отпустить работников домой
03:26Врач рассказала, что коронавирус может спровоцировать сахарный диабет
03:24Гинцбург оценил сроки изобретения "долгосрочной" вакцины от коронавируса
03:20Глава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ
03:18Психолог объяснил, как бороться с тотальным невезением
03:13СМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпу
03:06Адмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТО
03:00Врач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излучения
03:00Более половины россиян хотят взять ипотеку
02:55В Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодов
02:17Врач рассказала, какой русский продукт богат омега-3
02:17Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель
02:10Названо еще одно последствие COVID-19
02:08Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться дома
02:06Американцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"
02:03Каст побеждает на выборах президента Чили
01:37СМИ назвали причину смерти Нины Руслановой
01:26На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе
01:25СМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализме
01:25В Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
Лента новостейМолния
Глава Приморья из-за циклона призвал отпустить работников домойВрач рассказала, что коронавирус может спровоцировать сахарный диабетГинцбург оценил сроки изобретения "долгосрочной" вакцины от коронавирусаГлава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛПсихолог объяснил, как бороться с тотальным невезениемСМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпуАдмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТОВрач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излученияБолее половины россиян хотят взять ипотекуВ Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодовВрач рассказала, какой русский продукт богат омега-3Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррельНазвано еще одно последствие COVID-19Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться домаАмериканцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"Каст побеждает на выборах президента ЧилиСМИ назвали причину смерти Нины РуслановойНа Украине заявили о первом применении Javelin в ДонбассеСМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализмеВ Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспекте