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Рогозин ответил на критику фильма "Вызов" цитатой Сталина

Рогозин ответил на критику фильма "Вызов" цитатой Сталина - РИА Новости, 21.11.2021

Рогозин ответил на критику фильма "Вызов" цитатой Сталина

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил критикам фильма "Вызов", эпизод которого снимался на Международной космической станции, цитатой Иосифа Сталина. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T14:31

2021-11-21T14:31

2021-11-21T16:56

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дмитрий рогозин

иосиф сталин (джугашвили)

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

николай ii

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил критикам фильма "Вызов", эпизод которого снимался на Международной космической станции, цитатой Иосифа Сталина."Хорошая картина, говорил Сталин, стоит нескольких дивизий... Мы же продолжим сотрудничество с нашими кинематографистами, понимая силу слова и мощь талантливой пропаганды, способной показать, какими усилиями и благодаря каким талантам наших специалистов добываются результаты в российской космонавтике", — написал Рогозин в своем Telegram-канале, комментируя критику первого фильма, снятого в космосе."Наши ветераны, наши действующие спецы и пришедшая в отрасль молодежь достойны внимания кинематографистов и общества в целом", — отметил Рогозин.Он также отметил, что значение кинематографа недооценивал, например, Николай II. "В США Голливуд давно превратился в мощнейший инструмент пропагандистского воздействия как внутри страны, так и во внешней политике. Так что американские идеологи выбрали в этом споре, образно говоря, сторону товарища Сталина, а не царя Николая. А вот наши критики скорее на стороне царя-батюшки", — подчеркнул глава госкорпорации.

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сша, голливуд, дмитрий рогозин, иосиф сталин (джугашвили), роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), николай ii, telegram (приложение), общество