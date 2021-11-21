https://ria.ru/20211121/vvs-1760056454.html

"Гроза небес". Названы самые могущественные Военно-воздушные силы планеты

Названы самые могущественные военно-воздушные силы планеты - РИА Новости, 21.11.2021

"Гроза небес". Названы самые могущественные Военно-воздушные силы планеты

Канадский портал Aeroemploi составил список стран с самыми сильными военно-воздушными силами на Земле. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T16:34

2021-11-21T16:34

2021-11-21T18:17

в мире

сша

китай

су-35

су-34

воздушно-космические силы россии

земля

россия

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Канадский портал Aeroemploi составил список стран с самыми сильными военно-воздушными силами на Земле.На первом месте расположились американские ВВС, на вооружении которых более трех тысяч самолетов различных модификаций. Как указывают авторы статьи, США обладают наиболее оснащенной и технологически развитой боевой авиацией в мире.Вторую позицию в списке заняли российские Воздушно-космические силы с 1900 самолетами. Отмечается, что за 30 лет Москва смогла сделать существенный рывок в этой сфере: у ВКС на вооружении стоят такие истребители, как Су-35, Су-34. В разработке также находится проект стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения ПАК ДА.Тройку самых мощных ВВС замыкает китайская авиация, сформированная с помощью СССР в 1949 году. Русские готовили пилотов Народно-освободительной армии. Кроме того, и те и другие закалялись в боях Корейской войны (1950-1953), уточняется в материале. В 1980-х Военно-воздушные силы страны испытывали проблемы с технологиями, однако сейчас они стали эффективнее благодаря глубоким реформам.В список наиболее значимых военных авиаций планеты вошли индийские, египетские, пакистанские, турецкие и южнокорейские ВВС. Германия с парком более 400 самолетов заняла десятое место.

https://ria.ru/20211120/konflikt-1759970391.html

https://ria.ru/20211118/armiya-1759674192.html

сша

китай

земля

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, китай, су-35, су-34, воздушно-космические силы россии, земля, россия