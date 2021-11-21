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"Гроза небес". Названы самые могущественные Военно-воздушные силы планеты
Названы самые могущественные военно-воздушные силы планеты - РИА Новости, 21.11.2021
"Гроза небес". Названы самые могущественные Военно-воздушные силы планеты
Канадский портал Aeroemploi составил список стран с самыми сильными военно-воздушными силами на Земле. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T16:34
2021-11-21T18:17
в мире
сша
китай
су-35
су-34
воздушно-космические силы россии
земля
россия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Канадский портал Aeroemploi составил список стран с самыми сильными военно-воздушными силами на Земле.На первом месте расположились американские ВВС, на вооружении которых более трех тысяч самолетов различных модификаций. Как указывают авторы статьи, США обладают наиболее оснащенной и технологически развитой боевой авиацией в мире.Вторую позицию в списке заняли российские Воздушно-космические силы с 1900 самолетами. Отмечается, что за 30 лет Москва смогла сделать существенный рывок в этой сфере: у ВКС на вооружении стоят такие истребители, как Су-35, Су-34. В разработке также находится проект стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения ПАК ДА.Тройку самых мощных ВВС замыкает китайская авиация, сформированная с помощью СССР в 1949 году. Русские готовили пилотов Народно-освободительной армии. Кроме того, и те и другие закалялись в боях Корейской войны (1950-1953), уточняется в материале. В 1980-х Военно-воздушные силы страны испытывали проблемы с технологиями, однако сейчас они стали эффективнее благодаря глубоким реформам.В список наиболее значимых военных авиаций планеты вошли индийские, египетские, пакистанские, турецкие и южнокорейские ВВС. Германия с парком более 400 самолетов заняла десятое место.
https://ria.ru/20211120/konflikt-1759970391.html
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в мире, сша, китай, су-35, су-34, воздушно-космические силы россии, земля, россия
16:34 21.11.2021 (обновлено: 18:17 21.11.2021)
 
Названы самые могущественные военно-воздушные силы планеты

Aeroemploi назвал самые могущественные военно-воздушные силы планеты

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИстребитель Су-35С пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" выполняет демонстрационные полет над аэродромом "Кубинка"
Истребитель Су-35С пилотажной группы ВКС Русские Витязи выполняет демонстрационные полет над аэродромом Кубинка - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Канадский портал Aeroemploi составил список стран с самыми сильными военно-воздушными силами на Земле.
На первом месте расположились американские ВВС, на вооружении которых более трех тысяч самолетов различных модификаций. Как указывают авторы статьи, США обладают наиболее оснащенной и технологически развитой боевой авиацией в мире.
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Вторую позицию в списке заняли российские Воздушно-космические силы с 1900 самолетами. Отмечается, что за 30 лет Москва смогла сделать существенный рывок в этой сфере: у ВКС на вооружении стоят такие истребители, как Су-35, Су-34. В разработке также находится проект стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения ПАК ДА.
Тройку самых мощных ВВС замыкает китайская авиация, сформированная с помощью СССР в 1949 году. Русские готовили пилотов Народно-освободительной армии. Кроме того, и те и другие закалялись в боях Корейской войны (1950-1953), уточняется в материале. В 1980-х Военно-воздушные силы страны испытывали проблемы с технологиями, однако сейчас они стали эффективнее благодаря глубоким реформам.
В список наиболее значимых военных авиаций планеты вошли индийские, египетские, пакистанские, турецкие и южнокорейские ВВС. Германия с парком более 400 самолетов заняла десятое место.
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В миреСШАКитайСу-35Су-34Воздушно-космические силы РоссииЗемляРоссия
 
 
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