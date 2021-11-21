В Киеве испугались "разрушительного российского вторжения" на Украину

16:24 21.11.2021 (обновлено: 01:46 22.11.2021)
На Украине назвали "сроки военного вторжения" России в страну
Глава ГУР Буданов заявил, что Россия готовится напасть на Украину в конце января 2022 года
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия "сосредоточила" более 92 тысяч военных у границ Украины и "готовится напасть" на нее в конце января или начале февраля, заявил в интервью Military Times глава военной разведки республики генерал Кирилл Буданов.
"Такое нападение, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки на востоке, за которыми последуют воздушно-десантные атаки в Одессе и Мариуполе", — сказал военный.
Также, по его словам, для "вторжения" на Украину будут использовать территорию Белоруссии. К такому выводу военный пришел после прошедших в этом году российско-белорусских учений "Запад — 2021". Буданов заявил, что последствия гипотетического нападения будут для Украины более разрушительными, чем вооруженный конфликт в Донбассе.
В зарубежных СМИ в последнее время стали часто публиковаться сообщения о том, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Также российское правительство уже не раз подчеркивало, что конфликт на Украине внутриполитический и Россия в него не вмешивается.
При этом сами США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
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