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В Киеве испугались "разрушительного российского вторжения" на Украину

На Украине назвали "сроки военного вторжения" России в страну - РИА Новости, 22.11.2021

В Киеве испугались "разрушительного российского вторжения" на Украину

Россия "сосредоточила" более 92 тысяч военных у границ Украины и "готовится напасть" на нее в конце января или начале февраля, заявил в интервью Military Times... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-21T16:24

2021-11-21T16:24

2021-11-22T01:46

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия "сосредоточила" более 92 тысяч военных у границ Украины и "готовится напасть" на нее в конце января или начале февраля, заявил в интервью Military Times глава военной разведки республики генерал Кирилл Буданов."Такое нападение, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки на востоке, за которыми последуют воздушно-десантные атаки в Одессе и Мариуполе", — сказал военный.Также, по его словам, для "вторжения" на Украину будут использовать территорию Белоруссии. К такому выводу военный пришел после прошедших в этом году российско-белорусских учений "Запад — 2021". Буданов заявил, что последствия гипотетического нападения будут для Украины более разрушительными, чем вооруженный конфликт в Донбассе.В зарубежных СМИ в последнее время стали часто публиковаться сообщения о том, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Также российское правительство уже не раз подчеркивало, что конфликт на Украине внутриполитический и Россия в него не вмешивается.При этом сами США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.

https://ria.ru/20211120/reznikov-1759997449.html

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в мире, украина, белоруссия, россия