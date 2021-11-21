https://ria.ru/20211121/voennyy-1760069747.html
Американцев рассмешило фото "российского военного" в метро
Американцев рассмешило фото "российского военного" в метро - РИА Новости, 21.11.2021
Американцев рассмешило фото "российского военного" в метро
Пользователей американской социальной сети Reddit повеселило фото из Петербургского метрополитена. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T18:59
2021-11-21T18:59
2021-11-21T21:59
в мире
санкт-петербург
reddit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152704/83/1527048337_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_94816fb260cba07ef4e1276e8c9ee3b3.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователей американской социальной сети Reddit повеселило фото из Петербургского метрополитена.На онлайн-платформе разместили фото пассажира, одетого в военную форму. На ней видны две нашивки: на одной написано "вежливые люди", на другой изображен скорпион. Кроме того, на мужчине была каска с двуглавым орлом."Киборг Иван едет на задание", — написал redsensei777.DiahPeeg назвал мужчину "русским андроидом"."Каждое утро. Просыпаешься. Садишься в метро. Едешь на войну. Вечером возвращаешься. Пьешь водку. Ужинаешь. Идешь спать", — прокомментировал BuzzR34.Pr1zrak поинтересовался, не опоздал ли пассажир на служебный автобус. Zemo_Limar заявил, что на каске у мужчины кокарда с гербом Черногории. На эту деталь обратил внимание также Andreas1120."Почти уверен, что он вообще не служит в армии", — предположил он.Впрочем, пользователь Nekontik пролил свет на личность привлекшего внимание пассажира. Оказалось, что мужчина работает промоутером-зазывалой в сувенирном магазине в Санкт-Петербурге."Он раздает людям какие-то рекламные проспекты", — добавил он.При этом комментатор признался, что может ошибаться, так как никогда не брал у мужчины листовки.
https://ria.ru/20200812/1575694793.html
https://ria.ru/20200911/foto-1577073508.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152704/83/1527048337_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_abab4c34634b4c6a05da485f68a58b51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкт-петербург, reddit
18:59 21.11.2021 (обновлено: 21:59 21.11.2021)
Американцев рассмешило фото "российского военного" в метро
Пользователей Reddit рассмешило фото "российского военного" в метро
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Пользователей американской социальной сети Reddit
повеселило фото из Петербургского метрополитена.
На онлайн-платформе разместили фото пассажира, одетого в военную форму. На ней видны две нашивки: на одной написано "вежливые люди", на другой изображен скорпион. Кроме того, на мужчине была каска с двуглавым орлом.
"Киборг Иван едет на задание", — написал redsensei777.
DiahPeeg назвал мужчину "русским андроидом".
"Каждое утро. Просыпаешься. Садишься в метро. Едешь на войну. Вечером возвращаешься. Пьешь водку. Ужинаешь. Идешь спать", — прокомментировал BuzzR34.
"Извини, Иван, Т-34 закончились, придется ездить на войну на метро", — пошутил SkepticSepticYT.
Pr1zrak поинтересовался, не опоздал ли пассажир на служебный автобус. Zemo_Limar заявил, что на каске у мужчины кокарда с гербом Черногории. На эту деталь обратил внимание также Andreas1120.
"Почти уверен, что он вообще не служит в армии", — предположил он.
Впрочем, пользователь Nekontik пролил свет на личность привлекшего внимание пассажира. Оказалось, что мужчина работает промоутером-зазывалой в сувенирном магазине в Санкт-Петербурге
.
"Он раздает людям какие-то рекламные проспекты", — добавил он.
При этом комментатор признался, что может ошибаться, так как никогда не брал у мужчины листовки.