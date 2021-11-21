https://ria.ru/20211121/voennyy-1760069747.html

Американцев рассмешило фото "российского военного" в метро

Американцев рассмешило фото "российского военного" в метро - РИА Новости, 21.11.2021

Американцев рассмешило фото "российского военного" в метро

Пользователей американской социальной сети Reddit повеселило фото из Петербургского метрополитена. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T18:59

2021-11-21T18:59

2021-11-21T21:59

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователей американской социальной сети Reddit повеселило фото из Петербургского метрополитена.На онлайн-платформе разместили фото пассажира, одетого в военную форму. На ней видны две нашивки: на одной написано "вежливые люди", на другой изображен скорпион. Кроме того, на мужчине была каска с двуглавым орлом."Киборг Иван едет на задание", — написал redsensei777.DiahPeeg назвал мужчину "русским андроидом"."Каждое утро. Просыпаешься. Садишься в метро. Едешь на войну. Вечером возвращаешься. Пьешь водку. Ужинаешь. Идешь спать", — прокомментировал BuzzR34.Pr1zrak поинтересовался, не опоздал ли пассажир на служебный автобус. Zemo_Limar заявил, что на каске у мужчины кокарда с гербом Черногории. На эту деталь обратил внимание также Andreas1120."Почти уверен, что он вообще не служит в армии", — предположил он.Впрочем, пользователь Nekontik пролил свет на личность привлекшего внимание пассажира. Оказалось, что мужчина работает промоутером-зазывалой в сувенирном магазине в Санкт-Петербурге."Он раздает людям какие-то рекламные проспекты", — добавил он.При этом комментатор признался, что может ошибаться, так как никогда не брал у мужчины листовки.

https://ria.ru/20200812/1575694793.html

https://ria.ru/20200911/foto-1577073508.html

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в мире, санкт-петербург, reddit