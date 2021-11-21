Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211121/voennyy-1760069747.html
Американцев рассмешило фото "российского военного" в метро
Американцев рассмешило фото "российского военного" в метро - РИА Новости, 21.11.2021
Американцев рассмешило фото "российского военного" в метро
Пользователей американской социальной сети Reddit повеселило фото из Петербургского метрополитена. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T18:59
2021-11-21T21:59
в мире
санкт-петербург
reddit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152704/83/1527048337_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_94816fb260cba07ef4e1276e8c9ee3b3.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователей американской социальной сети Reddit повеселило фото из Петербургского метрополитена.На онлайн-платформе разместили фото пассажира, одетого в военную форму. На ней видны две нашивки: на одной написано "вежливые люди", на другой изображен скорпион. Кроме того, на мужчине была каска с двуглавым орлом."Киборг Иван едет на задание", — написал redsensei777.DiahPeeg назвал мужчину "русским андроидом"."Каждое утро. Просыпаешься. Садишься в метро. Едешь на войну. Вечером возвращаешься. Пьешь водку. Ужинаешь. Идешь спать", — прокомментировал BuzzR34.Pr1zrak поинтересовался, не опоздал ли пассажир на служебный автобус. Zemo_Limar заявил, что на каске у мужчины кокарда с гербом Черногории. На эту деталь обратил внимание также Andreas1120."Почти уверен, что он вообще не служит в армии", — предположил он.Впрочем, пользователь Nekontik пролил свет на личность привлекшего внимание пассажира. Оказалось, что мужчина работает промоутером-зазывалой в сувенирном магазине в Санкт-Петербурге."Он раздает людям какие-то рекламные проспекты", — добавил он.При этом комментатор признался, что может ошибаться, так как никогда не брал у мужчины листовки.
https://ria.ru/20200812/1575694793.html
https://ria.ru/20200911/foto-1577073508.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152704/83/1527048337_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_abab4c34634b4c6a05da485f68a58b51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, санкт-петербург, reddit
18:59 21.11.2021 (обновлено: 21:59 21.11.2021)
 
Американцев рассмешило фото "российского военного" в метро

Пользователей Reddit рассмешило фото "российского военного" в метро

© Depositphotos / Toshket Cтанция Петербургского метрополитена "Автово"
 Cтанция Петербургского метрополитена Автово - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© Depositphotos / Toshket
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователей американской социальной сети Reddit повеселило фото из Петербургского метрополитена.
На онлайн-платформе разместили фото пассажира, одетого в военную форму. На ней видны две нашивки: на одной написано "вежливые люди", на другой изображен скорпион. Кроме того, на мужчине была каска с двуглавым орлом.
Фотография мужчины в военной форме, опубликованная в Reddit
Фотография мужчины в военной форме, опубликованная в Reddit
Фотография мужчины в военной форме, опубликованная в Reddit
"Киборг Иван едет на задание", — написал redsensei777.
DiahPeeg назвал мужчину "русским андроидом".
Фотография, выложенная пользователем Dauntless1 на сервисе Reddit, где его дед позирует на фоне Императорского дворца в Токио - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 15:08
Парень воссоздал фото 73-летней давности и поразил Сеть одной деталью
"Каждое утро. Просыпаешься. Садишься в метро. Едешь на войну. Вечером возвращаешься. Пьешь водку. Ужинаешь. Идешь спать", — прокомментировал BuzzR34.
"Извини, Иван, Т-34 закончились, придется ездить на войну на метро", — пошутил SkepticSepticYT.
Pr1zrak поинтересовался, не опоздал ли пассажир на служебный автобус. Zemo_Limar заявил, что на каске у мужчины кокарда с гербом Черногории. На эту деталь обратил внимание также Andreas1120.
"Почти уверен, что он вообще не служит в армии", — предположил он.
Впрочем, пользователь Nekontik пролил свет на личность привлекшего внимание пассажира. Оказалось, что мужчина работает промоутером-зазывалой в сувенирном магазине в Санкт-Петербурге.
"Он раздает людям какие-то рекламные проспекты", — добавил он.
При этом комментатор признался, что может ошибаться, так как никогда не брал у мужчины листовки.
Фотография бабушки пользователя Bumbly_B в Reddit, сделанная в 1973 году - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября 2020, 09:35
В Сети поразились старой фотографией, значительно опередившей свое время
 
В миреСанкт-ПетербургReddit
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Глава Приморья из-за циклона призвал отпустить работников домой
03:26Врач рассказала, что коронавирус может спровоцировать сахарный диабет
03:24Гинцбург оценил сроки изобретения "долгосрочной" вакцины от коронавируса
03:20Глава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ
03:18Психолог объяснил, как бороться с тотальным невезением
03:13СМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпу
03:06Адмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТО
03:00Врач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излучения
03:00Более половины россиян хотят взять ипотеку
02:55В Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодов
02:17Врач рассказала, какой русский продукт богат омега-3
02:17Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель
02:10Названо еще одно последствие COVID-19
02:08Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться дома
02:06Американцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"
02:03Каст побеждает на выборах президента Чили
01:37СМИ назвали причину смерти Нины Руслановой
01:26На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе
01:25СМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализме
01:25В Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
Лента новостейМолния
Глава Приморья из-за циклона призвал отпустить работников домойВрач рассказала, что коронавирус может спровоцировать сахарный диабетГинцбург оценил сроки изобретения "долгосрочной" вакцины от коронавирусаГлава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛПсихолог объяснил, как бороться с тотальным невезениемСМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпуАдмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТОВрач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излученияБолее половины россиян хотят взять ипотекуВ Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодовВрач рассказала, какой русский продукт богат омега-3Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррельНазвано еще одно последствие COVID-19Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться домаАмериканцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"Каст побеждает на выборах президента ЧилиСМИ назвали причину смерти Нины РуслановойНа Украине заявили о первом применении Javelin в ДонбассеСМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализмеВ Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспекте