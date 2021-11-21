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Бочка вина ушла за рекордную сумму на благотворительном аукционе во Франции
Бочка вина ушла за рекордную сумму на благотворительном аукционе во Франции - РИА Новости, 21.11.2021
Бочка вина ушла за рекордную сумму на благотворительном аукционе во Франции
Бочка вина Corton Renardes Grand Cru 2021 ушла с молотка на благотворительных торгах Hospices de Beaune во Франции за рекордные 800 тысяч евро, сообщили... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T23:27
2021-11-21T23:29
франция
sotheby's
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бочка вина Corton Renardes Grand Cru 2021 ушла с молотка на благотворительных торгах Hospices de Beaune во Франции за рекордные 800 тысяч евро, сообщили организаторы."Новый рекорд аукциона для "президентской бочки", проданной за 800 тысяч евро после 15-минутной битвы на торгах", - говорится в сообщении в Twitter аукционного дома Sotheby's, организовавшего торги.Вырученные с продажи лота деньги пойдут в фонд Fédération Nationale Solidarité Femmes ("Национальная федерация солидарности женщин") на борьбу с насилием в отношении женщин и в Institut Curie ("Институт Кюри") - на медицинские исследования борьбы с раком груди.По данным аукциона, бочка изготовлена из древесины бургундского дуба "высочайшего качества". Объем бочек на торгах - 228 литров, что соответствует совокупному объему 288 бутылок вина, отмечает агентство Франс Пресс. По его информации, в текущем году "из-за капризов погоды" на торги были выставлены только 349 бочек с вином, тогда как в прошлом - 630.Торги бургундских вин Hospices de Beaune, которые организаторы называют "старейшим в мире благотворительным аукционом" и "наиболее известным винным аукционом", проходили во Франции в 161-й раз. Первые торги состоялись, как утверждается, в 1859 году.
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франция, sotheby's
23:27 21.11.2021 (обновлено: 23:29 21.11.2021)
 
Бочка вина ушла за рекордную сумму на благотворительном аукционе во Франции

Во Франции бочку вина продали на благотворительном аукционе за 800 тысяч евро

© Depositphotos / serezniyЧаша с вином на фоне хлеба и винограда
Чаша с вином на фоне хлеба и винограда - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© Depositphotos / serezniy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бочка вина Corton Renardes Grand Cru 2021 ушла с молотка на благотворительных торгах Hospices de Beaune во Франции за рекордные 800 тысяч евро, сообщили организаторы.
"Новый рекорд аукциона для "президентской бочки", проданной за 800 тысяч евро после 15-минутной битвы на торгах", - говорится в сообщении в Twitter аукционного дома Sotheby's, организовавшего торги.
Вырученные с продажи лота деньги пойдут в фонд Fédération Nationale Solidarité Femmes ("Национальная федерация солидарности женщин") на борьбу с насилием в отношении женщин и в Institut Curie ("Институт Кюри") - на медицинские исследования борьбы с раком груди.
По данным аукциона, бочка изготовлена из древесины бургундского дуба "высочайшего качества". Объем бочек на торгах - 228 литров, что соответствует совокупному объему 288 бутылок вина, отмечает агентство Франс Пресс. По его информации, в текущем году "из-за капризов погоды" на торги были выставлены только 349 бочек с вином, тогда как в прошлом - 630.
Торги бургундских вин Hospices de Beaune, которые организаторы называют "старейшим в мире благотворительным аукционом" и "наиболее известным винным аукционом", проходили во Франции в 161-й раз. Первые торги состоялись, как утверждается, в 1859 году.
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