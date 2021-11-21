https://ria.ru/20211121/vino-1760092828.html

Бочка вина ушла за рекордную сумму на благотворительном аукционе во Франции

Бочка вина ушла за рекордную сумму на благотворительном аукционе во Франции - РИА Новости, 21.11.2021

Бочка вина ушла за рекордную сумму на благотворительном аукционе во Франции

Бочка вина Corton Renardes Grand Cru 2021 ушла с молотка на благотворительных торгах Hospices de Beaune во Франции за рекордные 800 тысяч евро, сообщили... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T23:27

2021-11-21T23:27

2021-11-21T23:29

франция

sotheby's

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бочка вина Corton Renardes Grand Cru 2021 ушла с молотка на благотворительных торгах Hospices de Beaune во Франции за рекордные 800 тысяч евро, сообщили организаторы."Новый рекорд аукциона для "президентской бочки", проданной за 800 тысяч евро после 15-минутной битвы на торгах", - говорится в сообщении в Twitter аукционного дома Sotheby's, организовавшего торги.Вырученные с продажи лота деньги пойдут в фонд Fédération Nationale Solidarité Femmes ("Национальная федерация солидарности женщин") на борьбу с насилием в отношении женщин и в Institut Curie ("Институт Кюри") - на медицинские исследования борьбы с раком груди.По данным аукциона, бочка изготовлена из древесины бургундского дуба "высочайшего качества". Объем бочек на торгах - 228 литров, что соответствует совокупному объему 288 бутылок вина, отмечает агентство Франс Пресс. По его информации, в текущем году "из-за капризов погоды" на торги были выставлены только 349 бочек с вином, тогда как в прошлом - 630.Торги бургундских вин Hospices de Beaune, которые организаторы называют "старейшим в мире благотворительным аукционом" и "наиболее известным винным аукционом", проходили во Франции в 161-й раз. Первые торги состоялись, как утверждается, в 1859 году.

https://ria.ru/20211008/most-1753564461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, sotheby's