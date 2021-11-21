https://ria.ru/20211121/vino-1760092828.html
Бочка вина ушла за рекордную сумму на благотворительном аукционе во Франции
Бочка вина ушла за рекордную сумму на благотворительном аукционе во Франции - РИА Новости, 21.11.2021
Бочка вина ушла за рекордную сумму на благотворительном аукционе во Франции
Бочка вина Corton Renardes Grand Cru 2021 ушла с молотка на благотворительных торгах Hospices de Beaune во Франции за рекордные 800 тысяч евро, сообщили... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T23:27
2021-11-21T23:27
2021-11-21T23:29
франция
sotheby's
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601525443_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_f9d116d52c8663a9963e25c8573ff2d9.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бочка вина Corton Renardes Grand Cru 2021 ушла с молотка на благотворительных торгах Hospices de Beaune во Франции за рекордные 800 тысяч евро, сообщили организаторы."Новый рекорд аукциона для "президентской бочки", проданной за 800 тысяч евро после 15-минутной битвы на торгах", - говорится в сообщении в Twitter аукционного дома Sotheby's, организовавшего торги.Вырученные с продажи лота деньги пойдут в фонд Fédération Nationale Solidarité Femmes ("Национальная федерация солидарности женщин") на борьбу с насилием в отношении женщин и в Institut Curie ("Институт Кюри") - на медицинские исследования борьбы с раком груди.По данным аукциона, бочка изготовлена из древесины бургундского дуба "высочайшего качества". Объем бочек на торгах - 228 литров, что соответствует совокупному объему 288 бутылок вина, отмечает агентство Франс Пресс. По его информации, в текущем году "из-за капризов погоды" на торги были выставлены только 349 бочек с вином, тогда как в прошлом - 630.Торги бургундских вин Hospices de Beaune, которые организаторы называют "старейшим в мире благотворительным аукционом" и "наиболее известным винным аукционом", проходили во Франции в 161-й раз. Первые торги состоялись, как утверждается, в 1859 году.
https://ria.ru/20211008/most-1753564461.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601525443_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_65ca035e0c4be763bbf334232193bfaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, sotheby's
23:27 21.11.2021 (обновлено: 23:29 21.11.2021)
Бочка вина ушла за рекордную сумму на благотворительном аукционе во Франции
Во Франции бочку вина продали на благотворительном аукционе за 800 тысяч евро
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Бочка вина Corton Renardes Grand Cru 2021 ушла с молотка на благотворительных торгах Hospices de Beaune во Франции
за рекордные 800 тысяч евро, сообщили организаторы.
"Новый рекорд аукциона для "президентской бочки", проданной за 800 тысяч евро после 15-минутной битвы на торгах", - говорится в сообщении в Twitter
аукционного дома Sotheby's
, организовавшего торги.
Вырученные с продажи лота деньги пойдут в фонд Fédération Nationale Solidarité Femmes ("Национальная федерация солидарности женщин") на борьбу с насилием в отношении женщин и в Institut Curie ("Институт Кюри") - на медицинские исследования борьбы с раком груди.
По данным аукциона, бочка изготовлена из древесины бургундского дуба "высочайшего качества". Объем бочек на торгах - 228 литров, что соответствует совокупному объему 288 бутылок вина, отмечает агентство Франс Пресс. По его информации, в текущем году "из-за капризов погоды" на торги были выставлены только 349 бочек с вином, тогда как в прошлом - 630.
Торги бургундских вин Hospices de Beaune, которые организаторы называют "старейшим в мире благотворительным аукционом" и "наиболее известным винным аукционом", проходили во Франции в 161-й раз. Первые торги состоялись, как утверждается, в 1859 году.