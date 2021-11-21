https://ria.ru/20211121/vilfand-1760020953.html

В Москве выпало около четверти месячной нормы осадков

В Москве выпало около четверти месячной нормы осадков - РИА Новости, 21.11.2021

В Москве выпало около четверти месячной нормы осадков

Не более 11 миллиметров осадков зафиксировано на метеостанциях в Москве, что составляет около 25% месячной нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T08:57

2021-11-21T08:57

2021-11-21T10:51

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Не более 11 миллиметров осадков зафиксировано на метеостанциях в Москве, что составляет около 25% месячной нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее в СМИ появились прогнозы, что в субботу Москву ожидает снегопад и может выпасть до 40 процентов от нормы осадков.Собеседник агентства отметил, что специалисты Гидрометцентра обильного снега не ожидали."Может быть "мокропад" или "дождепад", но не снегопад. Еще и ветер обещали 25 метров в секунду, а это уже ураган. На наших реперных станциях зафиксировано около десяти-одиннадцати миллиметров осадков. Это около 25% от ноябрьской нормы, не 40%", — сказал Вильфанд.Он также отметил, что за всю историю Гидрометцентр предупреждал обо всех грядущих снегопадах за три дня. Исключение составила только одна непредвиденная ситуация 7 декабря 2009 года, когда метеорологи не смогли ее спрогнозировать. Рекорд для 20 ноября установлен в 1893 году, тогда выпало 27,3 миллиметра осадков.

https://ria.ru/20211120/sneg-1759936295.html

москва

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