https://ria.ru/20211121/vilfand-1760020953.html
В Москве выпало около четверти месячной нормы осадков
В Москве выпало около четверти месячной нормы осадков - РИА Новости, 21.11.2021
В Москве выпало около четверти месячной нормы осадков
Не более 11 миллиметров осадков зафиксировано на метеостанциях в Москве, что составляет около 25% месячной нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T08:57
2021-11-21T08:57
2021-11-21T10:51
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Не более 11 миллиметров осадков зафиксировано на метеостанциях в Москве, что составляет около 25% месячной нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее в СМИ появились прогнозы, что в субботу Москву ожидает снегопад и может выпасть до 40 процентов от нормы осадков.Собеседник агентства отметил, что специалисты Гидрометцентра обильного снега не ожидали."Может быть "мокропад" или "дождепад", но не снегопад. Еще и ветер обещали 25 метров в секунду, а это уже ураган. На наших реперных станциях зафиксировано около десяти-одиннадцати миллиметров осадков. Это около 25% от ноябрьской нормы, не 40%", — сказал Вильфанд.Он также отметил, что за всю историю Гидрометцентр предупреждал обо всех грядущих снегопадах за три дня. Исключение составила только одна непредвиденная ситуация 7 декабря 2009 года, когда метеорологи не смогли ее спрогнозировать. Рекорд для 20 ноября установлен в 1893 году, тогда выпало 27,3 миллиметра осадков.
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москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода
08:57 21.11.2021 (обновлено: 10:51 21.11.2021)
В Москве выпало около четверти месячной нормы осадков
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд оценил сообщения СМИ об "снегопаде" в Москве
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Не более 11 миллиметров осадков зафиксировано на метеостанциях в Москве
, что составляет около 25% месячной нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
.
Ранее в СМИ появились прогнозы, что в субботу Москву ожидает снегопад и может выпасть до 40 процентов от нормы осадков.
Собеседник агентства отметил, что специалисты Гидрометцентра обильного снега не ожидали.
"Может быть "мокропад" или "дождепад", но не снегопад. Еще и ветер обещали 25 метров в секунду, а это уже ураган. На наших реперных станциях зафиксировано около десяти-одиннадцати миллиметров осадков. Это около 25% от ноябрьской нормы, не 40%", — сказал Вильфанд.
Он также отметил, что за всю историю Гидрометцентр предупреждал обо всех грядущих снегопадах за три дня. Исключение составила только одна непредвиденная ситуация 7 декабря 2009 года, когда метеорологи не смогли ее спрогнозировать.
Рекорд для 20 ноября установлен в 1893 году, тогда выпало 27,3 миллиметра осадков.