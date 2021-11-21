https://ria.ru/20211121/vaktsiny-1760083302.html

В Центре Гамалеи поделились планами на случай снижения эффективности вакцин

В Центре Гамалеи поделились планами на случай снижения эффективности вакцин - РИА Новости, 21.11.2021

В Центре Гамалеи поделились планами на случай снижения эффективности вакцин

Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что при критическом снижении эффективности вакцин от ковида будут... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T21:09

2021-11-21T21:09

2021-11-21T21:09

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что при критическом снижении эффективности вакцин от ковида будут применяться уже существующие наработки.Ранее на встрече с Путиным Логунов сообщил, что в настоящий момент разработаны все варианты коронавируса, вызывающие озабоченность, в частности, "разработали все вакцинные штаммы необходимые, в частности, для "дельта" у нас полностью разработаны и созданы, произведены в ограниченных условиях аденовирус 26-го типа, первый компонент и аденовирус пятого типа, второй компонент"."Поэтому при необходимости, если вдруг мы увидим, что действительно критическим образом снижается эффективность, а может быть уже и в рамках клинических исследований центра назальной вакцины, мы готовы и будем применять, соответственно, наработку", - сказал Логунов.

https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760077010.html

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