https://ria.ru/20211121/vaktsiny-1760083302.html
В Центре Гамалеи поделились планами на случай снижения эффективности вакцин
В Центре Гамалеи поделились планами на случай снижения эффективности вакцин - РИА Новости, 21.11.2021
В Центре Гамалеи поделились планами на случай снижения эффективности вакцин
Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что при критическом снижении эффективности вакцин от ковида будут... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T21:09
2021-11-21T21:09
2021-11-21T21:09
распространение коронавируса
общество
вакцинация
владимир путин
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577704399_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_efc9ce37107ddf60c07eebb5fc41b1cf.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что при критическом снижении эффективности вакцин от ковида будут применяться уже существующие наработки.Ранее на встрече с Путиным Логунов сообщил, что в настоящий момент разработаны все варианты коронавируса, вызывающие озабоченность, в частности, "разработали все вакцинные штаммы необходимые, в частности, для "дельта" у нас полностью разработаны и созданы, произведены в ограниченных условиях аденовирус 26-го типа, первый компонент и аденовирус пятого типа, второй компонент"."Поэтому при необходимости, если вдруг мы увидим, что действительно критическим образом снижается эффективность, а может быть уже и в рамках клинических исследований центра назальной вакцины, мы готовы и будем применять, соответственно, наработку", - сказал Логунов.
https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760077010.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577704399_757:438:2903:2048_1920x0_80_0_0_7bc4f94457741cbbd0d5223bb2a0bad5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вакцинация, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис логунов, вакцинация россиян от covid-19
В Центре Гамалеи поделились планами на случай снижения эффективности вакцин
Замглавы Центра Гамалеи Логунов: при снижении эффективности вакцин применим наработки