https://ria.ru/20211121/ukraina-1760027867.html

Киев возобновил импорт энергии из Белоруссии, заявили в "Укрэнерго"

Киев возобновил импорт энергии из Белоруссии, заявили в "Укрэнерго" - РИА Новости, 21.11.2021

Киев возобновил импорт энергии из Белоруссии, заявили в "Укрэнерго"

Украина возобновила поставки электроэнергии из Белоруссии, по состоянию на утро субботы объемы поставок составляют 415 мегаватт в час, сообщается на сайте... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T10:31

2021-11-21T10:31

2021-11-21T10:31

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КИЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Украина возобновила поставки электроэнергии из Белоруссии, по состоянию на утро субботы объемы поставок составляют 415 мегаватт в час, сообщается на сайте компании "Укрэнерго".Ранее минэнерго Белоруссии сообщило, что поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября, а возможность их возобновления будет рассматриваться "с учетом технических возможностей"."Белоруссия. Экспорт: 0 МВт в час. Импорт: 415 МВт в час", - приводятся данные на карте поставок электроэнергии, опубликованной на сайте "Укрэнерго".

https://radiosputnik.ria.ru/20211118/aes-1759620837.html

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в мире, украина, белоруссия, укрэнерго