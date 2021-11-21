https://ria.ru/20211121/ukraina-1760027867.html
Киев возобновил импорт энергии из Белоруссии, заявили в "Укрэнерго"
Киев возобновил импорт энергии из Белоруссии, заявили в "Укрэнерго" - РИА Новости, 21.11.2021
Киев возобновил импорт энергии из Белоруссии, заявили в "Укрэнерго"
Украина возобновила поставки электроэнергии из Белоруссии, по состоянию на утро субботы объемы поставок составляют 415 мегаватт в час, сообщается на сайте... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T10:31
2021-11-21T10:31
2021-11-21T10:31
в мире
украина
белоруссия
укрэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149167/50/1491675016_0:0:3448:1940_1920x0_80_0_0_27ccab509e344a33172eb07a5a47b263.jpg
КИЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Украина возобновила поставки электроэнергии из Белоруссии, по состоянию на утро субботы объемы поставок составляют 415 мегаватт в час, сообщается на сайте компании "Укрэнерго".Ранее минэнерго Белоруссии сообщило, что поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с 18 ноября, а возможность их возобновления будет рассматриваться "с учетом технических возможностей"."Белоруссия. Экспорт: 0 МВт в час. Импорт: 415 МВт в час", - приводятся данные на карте поставок электроэнергии, опубликованной на сайте "Укрэнерго".
https://radiosputnik.ria.ru/20211118/aes-1759620837.html
украина
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149167/50/1491675016_0:0:2940:2204_1920x0_80_0_0_cd6bb44f96849b07e6e36b4bbd5bb7c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, укрэнерго
Киев возобновил импорт энергии из Белоруссии, заявили в "Укрэнерго"
В "Укрэнерго" сообщили о поставках 415 мегаватт в час из Белоруссии