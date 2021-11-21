https://ria.ru/20211121/ukraina-1760027575.html

На Украину прибыло первое судно с углем из США для "Центрэнерго"

На Украину прибыло первое судно с углем из США для "Центрэнерго" - РИА Новости, 21.11.2021

На Украину прибыло первое судно с углем из США для "Центрэнерго"

Первое из семи судов с углем, законтрактованное группой ДТЭК для украинских теплоэлектростанций, прибыло в страну, рассказала пресс-служба компании. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T10:28

2021-11-21T10:28

2021-11-21T11:26

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КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Первое из семи судов с углем, законтрактованное группой ДТЭК для украинских теплоэлектростанций, прибыло в страну, рассказала пресс-служба компании."На Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии. Судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный" и предназначено для нужд государственных ТЭС "Центрэнерго". Объем первой поставки составил 60,5 тысячи тонн", — говорится в сообщении.Отмечается, что ДТЭК уже договорился с международными поставщиками об импорте с семи судов общим объемом почти 470 тысяч тонн.Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в конце октября заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок связано с растущими внутренними потребностями.Министр энергетики Украины Герман Галущенко осенью предупредил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.

https://ria.ru/20211120/ukraina-1759927554.html

https://ria.ru/20211115/zelenskiy-1759198655.html

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в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, верховная рада украины, дтэк, центрэнерго, андрей герус, денис шмыгаль