Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211121/ukraina-1760027575.html
На Украину прибыло первое судно с углем из США для "Центрэнерго"
На Украину прибыло первое судно с углем из США для "Центрэнерго" - РИА Новости, 21.11.2021
На Украину прибыло первое судно с углем из США для "Центрэнерго"
Первое из семи судов с углем, законтрактованное группой ДТЭК для украинских теплоэлектростанций, прибыло в страну, рассказала пресс-служба компании. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T10:28
2021-11-21T11:26
в мире
украина
сша
европа
владимир зеленский
верховная рада украины
дтэк
центрэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153081/05/1530810539_0:143:3066:1868_1920x0_80_0_0_3727587779569cc800e7cae769ebfe05.jpg
КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Первое из семи судов с углем, законтрактованное группой ДТЭК для украинских теплоэлектростанций, прибыло в страну, рассказала пресс-служба компании."На Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии. Судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный" и предназначено для нужд государственных ТЭС "Центрэнерго". Объем первой поставки составил 60,5 тысячи тонн", — говорится в сообщении.Отмечается, что ДТЭК уже договорился с международными поставщиками об импорте с семи судов общим объемом почти 470 тысяч тонн.Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в конце октября заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок связано с растущими внутренними потребностями.Министр энергетики Украины Герман Галущенко осенью предупредил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.
https://ria.ru/20211120/ukraina-1759927554.html
https://ria.ru/20211115/zelenskiy-1759198655.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153081/05/1530810539_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_9c8496eec393db4ce2a8e836e6c50f16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, верховная рада украины, дтэк, центрэнерго, андрей герус, денис шмыгаль
10:28 21.11.2021 (обновлено: 11:26 21.11.2021)
 
На Украину прибыло первое судно с углем из США для "Центрэнерго"

На Украину прибыло первое судно с углем из США для "Центрэнерго" объемом 60,5 тысячи тонн

© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкРазгрузка угля в порту Одессы
Разгрузка угля в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Денис Петров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 21 ноя — РИА Новости. Первое из семи судов с углем, законтрактованное группой ДТЭК для украинских теплоэлектростанций, прибыло в страну, рассказала пресс-служба компании.
"На Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии. Судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный" и предназначено для нужд государственных ТЭС "Центрэнерго". Объем первой поставки составил 60,5 тысячи тонн", — говорится в сообщении.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 07:51
Тимошенко обвинила чиновников в энергетическом кризисе на Украине
Отмечается, что ДТЭК уже договорился с международными поставщиками об импорте с семи судов общим объемом почти 470 тысяч тонн.

"Ожидается, что все судовые партии прибудут на Украину в течение ноября 2021-го — января 2022 года. Следующая партия ожидается в конце ноября, четыре в декабре и одна в январе. Все они предназначены для нужд ТЭС ДТЭК Энерго", — добавили в компании.

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в конце октября заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок связано с растущими внутренними потребностями.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко осенью предупредил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Премьер-министр Денис Шмыгаль в середине октября заверял, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии Слуга Народа во Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 21:02
Зеленский пообещал не покупать уголь "у сепаратистов"
 
В миреУкраинаСШАЕвропаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныДТЭКЦентрэнергоАндрей ГерусДенис Шмыгаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Глава Приморья из-за циклона призвал отпустить работников домой
03:26Врач рассказала, что коронавирус может спровоцировать сахарный диабет
03:24Гинцбург оценил сроки изобретения "долгосрочной" вакцины от коронавируса
03:20Глава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ
03:18Психолог объяснил, как бороться с тотальным невезением
03:13СМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпу
03:06Адмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТО
03:00Врач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излучения
03:00Более половины россиян хотят взять ипотеку
02:55В Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодов
02:17Врач рассказала, какой русский продукт богат омега-3
02:17Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель
02:10Названо еще одно последствие COVID-19
02:08Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться дома
02:06Американцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"
02:03Каст побеждает на выборах президента Чили
01:37СМИ назвали причину смерти Нины Руслановой
01:26На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе
01:25СМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализме
01:25В Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
Лента новостейМолния
Глава Приморья из-за циклона призвал отпустить работников домойВрач рассказала, что коронавирус может спровоцировать сахарный диабетГинцбург оценил сроки изобретения "долгосрочной" вакцины от коронавирусаГлава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛПсихолог объяснил, как бороться с тотальным невезениемСМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпуАдмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТОВрач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излученияБолее половины россиян хотят взять ипотекуВ Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодовВрач рассказала, какой русский продукт богат омега-3Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррельНазвано еще одно последствие COVID-19Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться домаАмериканцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"Каст побеждает на выборах президента ЧилиСМИ назвали причину смерти Нины РуслановойНа Украине заявили о первом применении Javelin в ДонбассеСМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализмеВ Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспекте