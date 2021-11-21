https://ria.ru/20211121/ucheniya-1760042458.html

В Кремле назвали учения НАТО в Черном море душераздирающим зрелищем

В Кремле назвали учения НАТО в Черном море душераздирающим зрелищем - РИА Новости, 21.11.2021

В Кремле назвали учения НАТО в Черном море душераздирающим зрелищем

Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы, заявил РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T13:52

2021-11-21T13:52

2021-11-21T13:59

в мире

дмитрий песков

нато

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149410/90/1494109011_0:452:2663:1950_1920x0_80_0_0_b8fb02cb5ab96fed452164e093a5ea2e.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя - РИА Новости. Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" журналисту Павлу Зарубину на канале "Россия 1"."Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот, чего добивается Украина. И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море - американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше. Вот, чего добивается Украина. И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечет самые, самые серьезные последствия", - сказал Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20211120/poroshenko-1759946044.html

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, дмитрий песков, нато, черное море