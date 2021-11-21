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В Кремле назвали учения НАТО в Черном море душераздирающим зрелищем
В Кремле назвали учения НАТО в Черном море душераздирающим зрелищем - РИА Новости, 21.11.2021
В Кремле назвали учения НАТО в Черном море душераздирающим зрелищем
Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы, заявил РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T13:52
2021-11-21T13:52
2021-11-21T13:59
в мире
дмитрий песков
нато
черное море
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя - РИА Новости. Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" журналисту Павлу Зарубину на канале "Россия 1"."Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей собственной проблемы. Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот, чего добивается Украина. И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море - американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше. Вот, чего добивается Украина. И это, конечно, душераздирающее зрелище. Потому что это повлечет самые, самые серьезные последствия", - сказал Песков.
https://radiosputnik.ria.ru/20211120/poroshenko-1759946044.html
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в мире, дмитрий песков, нато, черное море
13:52 21.11.2021 (обновлено: 13:59 21.11.2021)
В Кремле назвали учения НАТО в Черном море душераздирающим зрелищем
Песков заявил, что учения НАТО в Черном море повлекут за собой самые серьезные последствия