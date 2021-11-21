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Центр Гамалеи нашел соединения-лидеры для создания препарата от COVID-19
Центр Гамалеи нашел соединения-лидеры для создания препарата от COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2021
Центр Гамалеи нашел соединения-лидеры для создания препарата от COVID-19
Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в центре нашли химические соединения-лидеры для создания препарата от коронавируса, но... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T19:50
2021-11-21T20:08
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в центре нашли химические соединения-лидеры для создания препарата от коронавируса, но нужно провести исследования на животных.По его словам, разработка такого препарата находится в начальной стадии."В настоящий момент мы провели первичный скрининг, и у нас есть соединения… хиты, соединения-лидеры, которые будут оптимизироваться и испытываться уже в экспериментах на животных", - рассказал Логунов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Логунов добавил, что здесь потребуется больше времени, чем при создании препарата на основе моноклональных антител. Логунов выразил надежду, что препарат сможет получить регистрацию к концу 2022 года при успешном проведении испытаний на животных, а также клинических исследований.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, владимир путин, денис логунов
19:50 21.11.2021 (обновлено: 20:08 21.11.2021)
 
Центр Гамалеи нашел соединения-лидеры для создания препарата от COVID-19

Центр Гамалеи нашел химические соединения-лидеры для создания препарата от COVID-19

CC0 / kkolosov / МикроскопМикроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
CC0 / kkolosov / Микроскоп
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в центре нашли химические соединения-лидеры для создания препарата от коронавируса, но нужно провести исследования на животных.
По его словам, разработка такого препарата находится в начальной стадии.
"В настоящий момент мы провели первичный скрининг, и у нас есть соединения… хиты, соединения-лидеры, которые будут оптимизироваться и испытываться уже в экспериментах на животных", - рассказал Логунов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Логунов добавил, что здесь потребуется больше времени, чем при создании препарата на основе моноклональных антител. Логунов выразил надежду, что препарат сможет получить регистрацию к концу 2022 года при успешном проведении испытаний на животных, а также клинических исследований.
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