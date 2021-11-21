00:19 21.11.2021 (обновлено: 00:23 21.11.2021)
Трамп назвал вызов в Конгресс его экс-советника "охотой на ведьм"
Трамп назвал вызов в Конгресс его бывшего советника Питера Наварро "охотой на ведьм"
© AP Photo / Susan Walsh, FileДональд Трамп
© AP Photo / Susan Walsh, File
ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп расценил как "охоту на ведьм" вызов в конгресс его бывшего советника Питера Наварро, которого американские законодатели намерены опросить в рамках расследования ошибок республиканской администрации в борьбе с пандемией коронавируса.
Как писал накануне ряд влиятельных американских изданий, комитет палаты представителей конгресса США направил Наварро судебную повестку, обязав его лично ответить на вопросы законодателей к 15 декабря. От экс-советника Трампа также потребовали представить в конгресс США к 8 декабря документы, касающиеся данного сюжета.
"Коммунисты-демократы участвуют в очередной охоте на ведьм, на сей раз направленной против беспрецедентной и невероятной реакции моей администрации на коронавирус – и это несмотря на то, что в текущем году от COVID умерло больше американцев, чем за весь 2020 год. Почему они не расследуют Горбунью Хиллари (Хиллари Клинтон - ред.), когда уже столько доказано насчет нее и лжи ее предвыборного штаба… направленной на то, чтобы очернить меня и следить за моим штабом?", - задался вопросом Трамп, чье заявление распространила его пресс-служба.
Экс-президент США заявил, что лично заявил Наварро о необходимости "защищать привилегии исполнительной власти" и не позволить "этим раздосадованным демократам дискредитировать великие достижения" его администрации.
"Охота на ведьм должна прекратиться", - категорично заявил бывший лидер США.