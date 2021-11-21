https://ria.ru/20211121/taliby-1760062447.html

Талибы запретили несколько телепередач с участием женщин

Талибы запретили несколько телепередач с участием женщин - РИА Новости, 21.11.2021

Талибы запретили несколько телепередач с участием женщин

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* запретило трансляцию ряда телевизионных передач, в том числе с участием женщин, следует из заявления... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T17:40

2021-11-21T17:40

2021-11-21T21:46

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

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талибан

афганистан

мохаммад хасан ахунд

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КАБУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* запретило трансляцию ряда телевизионных передач, в том числе с участием женщин, следует из заявления министерства исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного). Согласно заявлению, все телевизионные СМИ должны контролировать, чтобы их передачи не нарушали нормы шариата и морали, развлекательные программы не оскорбляли религиозных чувств населения, а женщины-журналисты покрывали голову платком."Телесериалы с участием женщин запрещены к трансляции. Фильмы и клипы, где мужчины или женщины предстают в полуобнаженном виде, также запрещено показывать" - говорится в заявлении ведомства.Министерство запретило показ фильмов, которые насаждают иностранную культуру, а также любых сериалов, в котором есть изображение пророка Мухаммеда и его сподвижников.Ранее новые власти Афганистана уже вносили изменения в работу телевидения. Как сообщил РИА Новости источник в официальной телерадиокомпании парламента Афганистана, талибы переименовали телеканал в Al-Hijra и запустили там передачи на исламскую тематику.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211116/afganistan-1759309220.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, мохаммад хасан ахунд