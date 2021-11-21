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В ЛНР заявили, что Киев готовит сюжеты с обвинениями Луганска в обстрелах

В ЛНР заявили, что Киев готовит сюжеты с обвинениями Луганска в обстрелах - РИА Новости, 21.11.2021

В ЛНР заявили, что Киев готовит сюжеты с обвинениями Луганска в обстрелах

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что украинские журналисты при содействии командования ВС Украины готовят... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T17:33

2021-11-21T17:33

2021-11-21T17:33

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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что украинские журналисты при содействии командования ВС Украины готовят постановочные сюжеты, чтобы обвинить ЛНР в обстрелах."В район населенного пункта Попасная (под контролем Киева – ред.) прибыли корреспондентские группы телеканалов "Дом" и "5 канал" для подготовки постановочных репортажей о постоянных нарушениях перемирия подразделениями Народной милиции", - заявил журналистам в воскресенье официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.По его словам, группы прибыли перед очередным раундом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, чтобы сформировать у населения подконтрольных Киеву территорий негативное отношение к Народной милиции и руководству ЛНР в целом.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе в июле минувшего года. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211121/zelenskiy-1760030377.html

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, киев, оон, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр