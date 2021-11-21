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В ЛНР заявили, что Киев готовит сюжеты с обвинениями Луганска в обстрелах
В ЛНР заявили, что Киев готовит сюжеты с обвинениями Луганска в обстрелах - РИА Новости, 21.11.2021
В ЛНР заявили, что Киев готовит сюжеты с обвинениями Луганска в обстрелах
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что украинские журналисты при содействии командования ВС Украины готовят... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T17:33
2021-11-21T17:33
в мире
киев
оон
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что украинские журналисты при содействии командования ВС Украины готовят постановочные сюжеты, чтобы обвинить ЛНР в обстрелах."В район населенного пункта Попасная (под контролем Киева – ред.) прибыли корреспондентские группы телеканалов "Дом" и "5 канал" для подготовки постановочных репортажей о постоянных нарушениях перемирия подразделениями Народной милиции", - заявил журналистам в воскресенье официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.По его словам, группы прибыли перед очередным раундом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, чтобы сформировать у населения подконтрольных Киеву территорий негативное отношение к Народной милиции и руководству ЛНР в целом.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе в июле минувшего года. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, киев, оон, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
17:33 21.11.2021
 
В ЛНР заявили, что Киев готовит сюжеты с обвинениями Луганска в обстрелах

В ЛНР заявили, что СМИ Украины готовят сюжеты с обвинениями Луганска в обстрелах

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод
Осколки снарядов, которыми был обстрелян Донецкий механический завод - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики утверждает, что украинские журналисты при содействии командования ВС Украины готовят постановочные сюжеты, чтобы обвинить ЛНР в обстрелах.
"В район населенного пункта Попасная (под контролем Киева – ред.) прибыли корреспондентские группы телеканалов "Дом" и "5 канал" для подготовки постановочных репортажей о постоянных нарушениях перемирия подразделениями Народной милиции", - заявил журналистам в воскресенье официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По его словам, группы прибыли перед очередным раундом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, чтобы сформировать у населения подконтрольных Киеву территорий негативное отношение к Народной милиции и руководству ЛНР в целом.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе в июле минувшего года. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский на конференции ООН по вопросам изменений климата COP26 - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
Вчера, 11:10
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В миреКиевООНВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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