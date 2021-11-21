https://ria.ru/20211121/sudan-1760055117.html

Премьер Судана заявил, что интересы республики для него превыше всего

Премьер Судана заявил, что интересы республики для него превыше всего - РИА Новости, 21.11.2021

Премьер Судана заявил, что интересы республики для него превыше всего

Подписанное в воскресенье политическое соглашение между военными и гражданскими силами в Судане исправляет проблемы переходного периода, заявил восстановленный... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T16:21

2021-11-21T16:21

2021-11-21T16:36

в мире

судан

хартум (город)

абдель фаттах аль-бурхан

абдалла хамдок

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КАИР, 21 ноя – РИА Новости. Подписанное в воскресенье политическое соглашение между военными и гражданскими силами в Судане исправляет проблемы переходного периода, заявил восстановленный в должности премьера страны Абдалла Хамдок.Глава Суверенного совета Судана Абдель Фатах аль-Бурхан и ранее отстраненный военными с поста премьер-министра Абдалла Хамдок подписали политическое соглашение, предусматривающее возвращение главы кабмина на свой пост.Церемонию подписания соглашения, состоявшейся несколько минут назад в резиденции суданских лидеров в Хартуме, транслировало государственное телевидение страны."Это соглашение исправляет проблемы переходного периода", - заявил после подписания Хамдок, впервые появившийся на публике с момента своего задержания в октябре.По словам Хамдока, "интересы Судана для него превыше всего"."Главная цель – это не пролить кровь суданцев", - добавил премьер-министр.Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политзаключенных в стране.Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию, Хамдок находится с тех пор под домашним арестом.Новый Суверенный совет Судана приступил к работе на прошлой неделе, возглавил его вновь аль-Бурхан.

https://ria.ru/20211103/sudan-1757494672.html

https://ria.ru/20211121/soglashenie-1760054471.html

судан

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в мире, судан, хартум (город), абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок