16:18 21.11.2021 (обновлено: 16:26 21.11.2021)
Суданское соглашение гарантирует передачу власти гражданскому правительству
Подписанное в Судане соглашение гарантирует переход власти к гражданскому правительству
© AP Photo / Hussein MallaГлавнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан
© AP Photo / Hussein Malla
КАИР, 21 ноя – РИА Новости. Подписанное в воскресенье политическое соглашение между военными и гражданскими силами в Судане гарантирует переход власти в стране гражданскому правительству в ранее установленный срок.
Глава Суверенного совета Судана Абдель Фатах аль-Бурхан и ранее отстраненный военными с поста премьер-министра Абдалла Хамдок подписали политическое соглашение, предусматривающее возвращение главы кабмина на свой пост.
Церемонию подписания соглашения, состоявшейся несколько минут назад в резиденции суданских лидеров в Хартуме, транслировало государственное телевидение страны.
"Соглашение гарантирует переход власти в стране гражданскому правительству", - зачитал текст декларации представитель вооруженных сил Судана.
Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране.
Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию, Хамдок находится с тех пор под домашним арестом.
Новый Суверенный совет Судана приступил к работе на прошлой неделе, возглавил его вновь аль-Бурхан.