https://ria.ru/20211121/sudan-1760054863.html

Суданское соглашение гарантирует передачу власти гражданскому правительству

Суданское соглашение гарантирует передачу власти гражданскому правительству - РИА Новости, 21.11.2021

Суданское соглашение гарантирует передачу власти гражданскому правительству

Подписанное в воскресенье политическое соглашение между военными и гражданскими силами в Судане гарантирует переход власти в стране гражданскому правительству в РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T16:18

2021-11-21T16:18

2021-11-21T16:26

в мире

судан

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КАИР, 21 ноя – РИА Новости. Подписанное в воскресенье политическое соглашение между военными и гражданскими силами в Судане гарантирует переход власти в стране гражданскому правительству в ранее установленный срок.Глава Суверенного совета Судана Абдель Фатах аль-Бурхан и ранее отстраненный военными с поста премьер-министра Абдалла Хамдок подписали политическое соглашение, предусматривающее возвращение главы кабмина на свой пост.Церемонию подписания соглашения, состоявшейся несколько минут назад в резиденции суданских лидеров в Хартуме, транслировало государственное телевидение страны."Соглашение гарантирует переход власти в стране гражданскому правительству", - зачитал текст декларации представитель вооруженных сил Судана.Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране.Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию, Хамдок находится с тех пор под домашним арестом.Новый Суверенный совет Судана приступил к работе на прошлой неделе, возглавил его вновь аль-Бурхан.

https://ria.ru/20211101/bukhran-1756934374.html

судан

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в мире, судан