https://ria.ru/20211121/sudan-1760021095.html

Суданские военные договорились с премьером Хамдоком о его возвращении

Суданские военные договорились с премьером Хамдоком о его возвращении - РИА Новости, 21.11.2021

Суданские военные договорились с премьером Хамдоком о его возвращении

Суданские военные и отстраненный от исполнения обязанностей премьер-министр Абдалла Хамдок договорились о его возвращении к власти, передает телеканал Sky News... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T09:01

2021-11-21T09:01

2021-11-21T10:16

в мире

судан

хартум (город)

абдель фаттах аль-бурхан

абдалла хамдок

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КАИР, 21 ноя — РИА Новости. Суданские военные и отстраненный от исполнения обязанностей премьер-министр Абдалла Хамдок договорились о его возвращении к власти, передает телеканал Sky News Arabia."Суданские военные и отстраненный от власти премьер-министр Абдалла Хамдок договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов", — сообщила телекомпания со ссылкой на свои источники в Хартуме.По ее данным, соглашение также включает в себя освобождение всех политических заключенных.Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти. Двадцать шестого октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию, с тех пор политик находится под домашним арестом.Новый Суверенный совет приступил к работе на прошлой неделе, возглавил его вновь аль-Бурхан.

https://ria.ru/20211103/sudan-1757494672.html

https://ria.ru/20211102/sudan-1757393069.html

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в мире, судан, хартум (город), абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок