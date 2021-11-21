https://ria.ru/20211121/sudan-1760021095.html
Суданские военные договорились с премьером Хамдоком о его возвращении
Суданские военные договорились с премьером Хамдоком о его возвращении - РИА Новости, 21.11.2021
Суданские военные договорились с премьером Хамдоком о его возвращении
Суданские военные и отстраненный от исполнения обязанностей премьер-министр Абдалла Хамдок договорились о его возвращении к власти, передает телеканал Sky News... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T09:01
2021-11-21T09:01
2021-11-21T10:16
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судан
хартум (город)
абдель фаттах аль-бурхан
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КАИР, 21 ноя — РИА Новости. Суданские военные и отстраненный от исполнения обязанностей премьер-министр Абдалла Хамдок договорились о его возвращении к власти, передает телеканал Sky News Arabia."Суданские военные и отстраненный от власти премьер-министр Абдалла Хамдок договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов", — сообщила телекомпания со ссылкой на свои источники в Хартуме.По ее данным, соглашение также включает в себя освобождение всех политических заключенных.Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти. Двадцать шестого октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию, с тех пор политик находится под домашним арестом.Новый Суверенный совет приступил к работе на прошлой неделе, возглавил его вновь аль-Бурхан.
https://ria.ru/20211103/sudan-1757494672.html
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в мире, судан, хартум (город), абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок
09:01 21.11.2021 (обновлено: 10:16 21.11.2021)
Суданские военные договорились с премьером Хамдоком о его возвращении
Суданские военные договорились с отстраненным премьером Хамдоком о его возвращении на пост