https://ria.ru/20211121/stalin-1760051041.html

В Германии вывели на чистую воду неонацистов, распространявших фейк о советской армии

В Германии раскрыли ложь ультраправых о важнейшем приказе Сталина - РИА Новости, 21.11.2021

В Германии вывели на чистую воду неонацистов, распространявших фейк о советской армии

В Германии раскрыли фальсификацию перевода на немецкий язык приказа Иосифа Сталина № 0428 от 17 ноября 1941 года о применении тактики "выжженной земли" и... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T15:44

2021-11-21T15:44

2021-11-21T16:42

германия

welt

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Германии раскрыли фальсификацию перевода на немецкий язык приказа Иосифа Сталина № 0428 от 17 ноября 1941 года о применении тактики "выжженной земли" и выяснили, что за переписыванием исторических событий стоят правые экстремисты, желавшие оправдать действия нацистских преступников, пишет Die Welt.В распоряжении говорилось о необходимости уничтожать любые объекты, которые солдаты вермахта могли бы использовать в качестве убежища. Как рассказывает автор статьи Свен Келлерхофф, каждому полку предписывали сформировать специальные "команды охотников" численностью от 20 до 30 человек. После войны исторический документ опубликовали в переведенной на немецкий книге Дмитрия Волкогонова "Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина", там его назвали "Приказом о факельщиках".В 1995 году правоэкстремистский публицист по имени Фриц Беккер заявил, что в Германии напечатали сокращенный вариант документа, и представил отрывки, которые якобы опустили при переводе. Согласно его версии, в нем значилось: "Большинство задействованных на этом важном государственном задании должны быть переодеты в трофейную форму германского вермахта и войск СС. Это возбудит ненависть к фашистским оккупантам, облегчит вербовку партизан в тылу врага. Следует обратить внимание, чтобы после карательной экспедиции" оставались свидетели, которые затем смогут поведать о "злодеяниях фашистов". Далее следовало, что "среди населения необходимо распространять сведения, будто это немцы сжигают деревни и села, чтобы наказать партизан".Немецкие исследователи Кристиан Хартман и Юрген Царуск заинтересовались первоисточником приказа Сталина и обнаружили, что ссылки Беккера, а также поддержавших его неонацистов Франца Зайдлера и Йоахима Хоффмана ведут в никуда. Расследовавшим подлог ученым удалось ознакомиться с оригиналом документа, в котором о переодеваниях советских солдат в форму врага не было ни слова.Как сообщает газета, немецким правым экстремистам был необходим "контраргумент" в дискуссии о бесспорных преступлениях вермахта. Цель фальсификации —"подвергнуть сомнению "авторство" немцев в жестокостях и преступлениях военного времени".Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211030/sevastopol-1756666377.html

https://ria.ru/20210928/ubiystvo-1752155552.html

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