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"Мы свергнем Байдена": кто в США готовится сменить власть

"Мы свергнем Байдена": кто в США готовится сменить власть - РИА Новости, 21.11.2021

"Мы свергнем Байдена": кто в США готовится сменить власть

Его называли Дартом Вейдером и американским Распутиным — республиканец Стив Бэннон был правой рукой президента Дональда Трампа. Один из самых влиятельных людей... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T08:00

2021-11-21T08:00

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Его называли Дартом Вейдером и американским Распутиным — республиканец Стив Бэннон был правой рукой президента Дональда Трампа. Один из самых влиятельных людей в стране пренебрегал регламентами, демонстративно не соблюдал дресс-код в Белом доме. Сейчас называет своей миссией борьбу с "режимом Байдена". Удастся ли скандальному политтехнологу с репутацией расиста добиться успеха, разбиралось РИА Новости.На острие атаки"Я ленинист. Ленин хотел отменить государство, я добиваюсь того же. Хочу, чтобы все рухнуло, уничтожить весь сегодняшний истеблишмент", — говорил Стив Бэннон в 2017-м, в юбилей русской революции. Четыре года спустя он столь же радикален. "Мы свергаем режим Байдена", — произнес он, сдаваясь властям 15 ноября.С этим Бэннон явился в вашингтонскую штаб-квартиру ФБР. Ранее республиканец отказался давать показания о штурме Капитолия — и его обвинили в неуважении к конгрессу. По законам США это карается штрафом и тюремным заключением сроком до года. До рассмотрения дела задержанного отпустили, забрав загранпаспорт и обязав отмечаться каждую неделю по телефону.Его хотят допросить о событиях в отеле Willard в ночь перед штурмом 6 января. Там собрались сторонники Трампа, чтобы убедить республиканцев не признавать победу Байдена. И Бэннон якобы сказал, что на следующий день "ад вырвется на свободу". "Мы на острие атаки, — добавил он. — Это будет очень драматично".По крайней мере, так утверждают в специальном комитете конгресса по расследованию штурма Капитолия. Известно, что Бэннон общался с Трампом накануне событий и призывал к пересмотру результатов выборов.Это уже второе его задержание. Летом прошлого года Бэннона арестовали на несколько часов по подозрению в растрате средств, выделенных на строительство стены между США и Мексикой. Речь шла о сотнях тысяч долларов, собранных посредством краудфандинга. Выпустили под залог в пять миллионов.В последний день президентского срока Трамп помиловал бывшего соратника — такое решение в Штатах обжалованию не подлежит. Хотя ранее хозяин Белого дома и говорил, что тот "потерял не только работу, но и рассудок".Перед лицом злаБэннон постоянно подчеркивает свое пролетарское происхождение: родился в рабочей семье, отец и дед — монтажники телефонных линий. Поэтому он так яростно и набрасывается на элиту и глобалистов."Отец вложил сбережения в акции телекоммуникационной компании, на которую работал 15 лет. В его жизни это предприятие было так же важно, как и католическая церковь. Но в 2008 году все рухнуло за один день", — рассказывал Бэннон изданию Le Figaro. Его возмутило, что крупные компании получили господдержку, а таким, как его отец, никто и не подумал помочь.Церковь он помянул не просто так. Для него важен имидж защитника семейных ценностей: "Меня воспитывали в католических традициях. Мама была домохозяйкой и вырастила пятерых детей".Политикой Бэннон заинтересовался в юности. В конце 1970-х он служил в ВМС. В боевых операциях не участвовал, но критиковал администрацию президента Джимми Картера, не сумевшую быстро освободить заложников в Тегеране.Тогда же начал склоняться к правому курсу и антиисламизму. По информации CNN, на посту советника Трампа именно он настоял на решении не пускать в США граждан Сирии, Ливии, Ирана, Ирака и ряда других стран без дополнительных проверок — даже если у человека есть грин-карта.После армии Бэннон работал в банковской сфере, но политика не давала ему покоя. Занялся документальным кино, одна из ключевых работ — фильм о Рональде Рейгане "Перед лицом зла". Официальная аннотация гласит: "Жестокости тоталитарного коммунизма противостоит непреклонная страсть Рейгана к свету свободы". Названия других фильмов не менее патетичны: "Огонь из глубины: пробуждение женщины-консерватора", "Непобежденная" — о Саре Пейлин.Документальный жанр и сделал активиста политтехнологом. В 2012 году он возглавил правое интернет-издание Breitbart News. Его заметил Трамп: назначил гендиректором предвыборной кампании, а затем — старшим советником администрации. С момента инаугурации и до августа 2017-го Бэннон был правой рукой президента. Журнал Time называл его "вторым по влиятельности в мире — после босса".Вскидывание рукНазначение Бэннона приветствовал бывший лидер ку-клукс-клана Дэвид Дюк, которого считают, "возможно, самым известным расистом и антисемитом Америки". Но очень многие были недовольны такой кадровой политикой: 169 парламентариев-демократов написали открытое письмо Трампу с требованием уволить Бэннона, поскольку он "сексист, расист и антисемит". Президент это проигнорировал — до поры до времени.Бэннон отвергает все обвинения. Но признает, что среди "альт-правых" есть ксенофобы и антисемиты. Причем они очень заметные: например, Ричард Спенсер, частый гость журнала Breitbart — идеолог превосходства белой расы и открытый неонацист. В день оглашения результатов выборов он публично кричал: "Хайль, Трамп!" Сторонники поддержали его вскидыванием рук.Breitbart всегда был рупором националистов, но при Бэнноне стал особенно радикальным. Заголовки пестрели сексизмом и ксенофобией: "Политкорректность на страже мусульманских насильников", "Что бы вы предпочли обнаружить у своей дочери — рак или феминизм?". И хотя аудитория у сайта небольшая — 35 тысяч просмотров в день, в соцсетях за публикациями следят гораздо больше людей. В Telegram почти 160 тысяч подписчиков.Трамп не раз подчеркивал: ничего общего с радикальными "альт-правыми" он не имеет.В августе 2017-го в Шарлоттсвилле состоялся крупнейший в современной истории США марш ультраправых: факельное шествие, сопровождаемое вооруженными людьми. Некоторые несли флаги в стиле Третьего рейха со свастикой. Все закончилось беспорядками, один человек погиб, 19 пострадали. Поводом послужило решение городских властей демонтировать памятник генералу Роберту Ли, командовавшему войсками конфедератов в Гражданскую войну.Никого из организаторов не задержали и не привлекли к ответственности. Дело в том, что в США нет прямого запрета на нацистскую символику и высказывания, разжигающие национальную рознь. А оружие в штате Вирджиния легализовано. Однако политики обеих партий осудили "идеологию ненависти".После двух дней молчания Трамп — под давлением конгресса и политического истеблишмента — отправил Бэннона в отставку.Памятник Роберту Ли убрали — хотя он считал рабство "порочным институтом". Исчез генерал и с площадей других городов США. Даже из Капитолия, где его статую поставили в 1909-м — вместе с Джорджем Вашингтоном.Корни по всему мируБэннон покинул и Breitbart. Но публичную критику выходцев из Азии не прекратил. "Когда две трети компаний Кремниевой долины управляются людьми оттуда, есть повод задуматься об экономике страны" — вот одно из его заявлений. А китайцы, по мнению бывшего советника, — это прямая и непосредственная угроза западной цивилизации.Для ее спасения Бэннон отправился в Старый Свет. В 2018 году создал в Брюсселе организацию "Движение", чтобы продвигать экономический национализм и консолидировать правых политиков перед выборами в Европарламент. "Движение" сотрудничало с Виктором Орбаном, Маттео Сальвини, Марин Ле Пен.Бэннон тогда объяснил: его цель — выступать против истеблишмента и сосредоточения власти, неважно, в Брюсселе или Вашингтоне. Главные враги — "глобальные элиты Давоса" и лично Джордж Сорос."Глобалисты видят в национальном государстве препятствие, пережиток прошлого. Мы же считаем его сокровищем, которое необходимо холить и лелеять", — говорит он. И добавляет: националисты усиливаются по всему миру.Но в Европе их позиции если и укрепились, то незначительно. "Движение" ушло в тень, и Бэннон активизировался на родине.Трамп в тениОсновной фронт его наступления — выборы в конгресс, назначенные на ноябрь 2022-го."Высказывание о режиме Байдена — сигнал, что Бэннон еще в игре. Он — человек-идея, такие не уходят на пенсию, — отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. — Сейчас правоконсервативные идеи востребованы обеими партиями и популярны в США. Для некоторых Бэннон — именно то, что нужно".При этом политолог уверена, что сам он никуда баллотироваться не будет. Бэннон — не публичная персона, а серый кардинал. "Если, например, Трампу понадобится идейная поддержка, он вспомнит о нем".Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев полагает, что за Бэнноном по-прежнему стоит бывший президент. "Судя по всему, он до сих пор входит в число ближних советников Трампа — и является символом трампизма. Хотя это и не афишируется, — рассуждает эксперт. — Бэннон теперь даже более точно выражает мысли Трампа, чем он сам, находясь в опале. Это понимают и прислушиваются".По мнению Васильева, именно Бэннон предложил Трампу выдвинуться в конгресс. "Если республиканцы установят контроль над палатой представителей (для этого нужно 218 мест, сейчас у них 213. — Прим. ред.), они изберут Трампа спикером. А дальше может открыться какая-то возможность для импичмента, досрочных выборов", — указывает собеседник.Однако не стоит забывать, что и Бэннон, и единомышленники, штурмовавшие Капитолий, находятся под следствием. Один уже получил реальный срок: Джейкоба Ченсли, который в костюме шамана ворвался в здание, 17 ноября приговорили к трем годам и пяти месяцам. Поэтому, какие бы сложные планы ни разрабатывались, от тюрьмы зарекаться не стоит.

https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html

https://ria.ru/20211017/uspresident-1754752254.html

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