Глава МИД Ирана назвал сотрудничество Тегерана и Москвы в Сирии успешным
Глава МИД Ирана Абдоллахиан назвал сотрудничество Тегерана и Москвы в Сирии успешным
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Исламской республики Иран Хосейн Абдоллахиян
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе встречи со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым назвал полностью успешными отношения Москвы и Тегерана в Сирии.
В воскресенье Лаврентьев и заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин во главе делегации посетили Тегеран, где обсудили двусторонние отношения между Россией и Ираном, а также ряд вопросов по региональному сотрудничеству, в частности, в Сирии. Сегодня днем они встретились с министром иностранных дел Абдоллахианом.
"Говоря о региональном сотрудничестве между двумя странами, Абдоллахиан охарактеризовал совместное сотрудничество двух стран в Сирии как вполне успешный опыт, который сформировался на базе воли и чаяний сирийского народа", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале иранского МИД.
Абдоллахиан также подчеркнул необходимость использовать этот успешный опыт двух стран в борьбе с терроризмом в Сирии, а также для укрепления тесного сотрудничества между РФ и Ираном.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.