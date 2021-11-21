https://ria.ru/20211121/ryabkov-1760045978.html

В МИД рассказали о работе с США по ситуации на Украине

В МИД рассказали о работе с США по ситуации на Украине - РИА Новости, 21.11.2021

В МИД рассказали о работе с США по ситуации на Украине

МИД РФ в ответ на претензии США разъясняет Вашингтону, "что и как происходит" на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T14:40

2021-11-21T14:40

2021-11-21T14:40

политика

украина

сша

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. МИД РФ в ответ на претензии США разъясняет Вашингтону, "что и как происходит" на Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Американцы выдвигают серию претензий нам, в том числе применительно к Украине, им нужно объяснять детально, что и как происходит. Мы этим занимаемся", - рассказал Рябков в программе "Москва. Кремль. Путин" журналисту Павлу Зарубину на канале "Россия 1".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211121/isterika-1760042569.html

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сша

россия

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политика, украина, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия