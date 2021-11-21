https://ria.ru/20211121/rotterdam-1760013698.html

В Нидерландах три человека получили огнестрельные ранения на митинге

В Нидерландах три человека получили огнестрельные ранения на митинге - РИА Новости, 21.11.2021

В Нидерландах три человека получили огнестрельные ранения на митинге

Три человека получили огнестрельные ранения на беспорядках, вспыхнувших в пятницу в ходе протестов против ограничительных мер по коронавирусу в Роттердаме,... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T02:04

2021-11-21T02:04

2021-11-21T02:04

в мире

роттердам

марк рютте

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ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Три человека получили огнестрельные ранения на беспорядках, вспыхнувших в пятницу в ходе протестов против ограничительных мер по коронавирусу в Роттердаме, сообщила полиция города.Отмечается, что правоохранители расследуют, при каких обстоятельствах полиция открыла огонь и были ли ранения нанесены полицейскими пулями.В пятницу в Роттердаме прошли протесты против новых ограничительных мер для сдерживания распространения COVID-19, которые вылились в беспорядки. Протестующие бросали в правоохранителей камни и запускали в их сторону фейерверки. Сообщалось, что семь человек пострадали из-за предупредительных выстрелов, сделанных полицией во время разгона протестующих. Полиция задержала более 50 человек.На прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что власти страны приняли решение ввести ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, они будут действовать до 4 декабря.Магазины и супермаркеты, продающие товары первой необходимости, аптеки, а также рестораны, кафе и бары теперь закрываются в 20.00. Остальные магазины, а также парикмахерские и салоны красоты работают до 18.00. Спортивные мероприятия проводятся без зрителей. В то же время ограничения не распространятся на концертные залы, кинотеатры и театры. Кроме того, вновь вступило в силу правило социального дистанцирования в 1,5 метра, а также рекомендация работать из дома по возможности.

https://ria.ru/20211120/niderlandy-1759921176.html

роттердам

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, роттердам, марк рютте