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В Китае археологи нашли загадочную гробницу династии Мин

В Китае археологи нашли загадочную гробницу династии Мин - РИА Новости, 21.11.2021

В Китае археологи нашли загадочную гробницу династии Мин

В китайской провинции Хэбэй археологи обнаружили древнюю гробницу, относящуюся к династии Мин (1368-1644 гг.), сообщает News.cn со ссылкой на местный... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T04:12

2021-11-21T04:12

2021-11-21T10:04

культура

археология

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китай

хэбэй

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В китайской провинции Хэбэй археологи обнаружили древнюю гробницу, относящуюся к династии Мин (1368-1644 гг.), сообщает News.cn со ссылкой на местный департаменты защиты памятников культуры.Склеп восьмиугольной формы, сделанный из кирпича, хорошо сохранился. В нем находились два гроба, в каждом из которых лежал скелет. Возраст останков, а также личности погребенных ученым еще предстоит узнать.Рядом археологи также откопали четыре тарелки, покрытые белой глазурью, и фарфоровую чашу голубого оттенка. Они полагают, что предметы принадлежали династии Мин. Эксперты заявили, что находка позволит им изучить и другие захоронения в этом регионе. Династия Мин правила Китаем с 1368 по 1644 год нашей эры. За это время население Китая увеличилось вдвое, был построен флот, установлены культурные связи с Западом, а страна стала одним из ведущих государств на мировой арене. Однако в ходе народного восстания, возглавляемого Ли Цзычэнем, династия Мин после почти 300-летнего правления, была свергнута.

https://ria.ru/20211112/skeletons-1758763813.html

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археология, новости культуры, китай, хэбэй