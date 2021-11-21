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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211121/raskopki-1759884420.html
В Китае археологи нашли загадочную гробницу династии Мин
В Китае археологи нашли загадочную гробницу династии Мин - РИА Новости, 21.11.2021
В Китае археологи нашли загадочную гробницу династии Мин
В китайской провинции Хэбэй археологи обнаружили древнюю гробницу, относящуюся к династии Мин (1368-1644 гг.), сообщает News.cn со ссылкой на местный... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T04:12
2021-11-21T10:04
культура
археология
новости культуры
китай
хэбэй
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В китайской провинции Хэбэй археологи обнаружили древнюю гробницу, относящуюся к династии Мин (1368-1644 гг.), сообщает News.cn со ссылкой на местный департаменты защиты памятников культуры.Склеп восьмиугольной формы, сделанный из кирпича, хорошо сохранился. В нем находились два гроба, в каждом из которых лежал скелет. Возраст останков, а также личности погребенных ученым еще предстоит узнать.Рядом археологи также откопали четыре тарелки, покрытые белой глазурью, и фарфоровую чашу голубого оттенка. Они полагают, что предметы принадлежали династии Мин. Эксперты заявили, что находка позволит им изучить и другие захоронения в этом регионе. Династия Мин правила Китаем с 1368 по 1644 год нашей эры. За это время население Китая увеличилось вдвое, был построен флот, установлены культурные связи с Западом, а страна стала одним из ведущих государств на мировой арене. Однако в ходе народного восстания, возглавляемого Ли Цзычэнем, династия Мин после почти 300-летнего правления, была свергнута.
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археология, новости культуры, китай, хэбэй
04:12 21.11.2021 (обновлено: 10:04 21.11.2021)
 
В Китае археологи нашли загадочную гробницу династии Мин

В Китае археологи нашли загадочную гробницу династии Мин

© AP Photo / Lefteris PitarakisПогребальная статуэтка времен династии Минь
Погребальная статуэтка времен династии Минь - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В китайской провинции Хэбэй археологи обнаружили древнюю гробницу, относящуюся к династии Мин (1368-1644 гг.), сообщает News.cn со ссылкой на местный департаменты защиты памятников культуры.
Склеп восьмиугольной формы, сделанный из кирпича, хорошо сохранился. В нем находились два гроба, в каждом из которых лежал скелет. Возраст останков, а также личности погребенных ученым еще предстоит узнать.
Рядом археологи также откопали четыре тарелки, покрытые белой глазурью, и фарфоровую чашу голубого оттенка. Они полагают, что предметы принадлежали династии Мин.
Эксперты заявили, что находка позволит им изучить и другие захоронения в этом регионе.
Династия Мин правила Китаем с 1368 по 1644 год нашей эры. За это время население Китая увеличилось вдвое, был построен флот, установлены культурные связи с Западом, а страна стала одним из ведущих государств на мировой арене.
Однако в ходе народного восстания, возглавляемого Ли Цзычэнем, династия Мин после почти 300-летнего правления, была свергнута.
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