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Болгария прошла испытание демократией, заявил президент Радев
Болгария прошла испытание демократией, заявил президент Радев - РИА Новости, 21.11.2021
Болгария прошла испытание демократией, заявил президент Радев
Действующий глава болгарского государства Румен Радев, который, согласно всем еxit poll, в воскресенье одержал победу во втором туре президентских выборов, в... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T23:34
2021-11-21T23:34
в мире
болгария
румен радев
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РИМ, 21 ноя – РИА Новости. Действующий глава болгарского государства Румен Радев, который, согласно всем еxit poll, в воскресенье одержал победу во втором туре президентских выборов, в первом комментарии для прессы заявил, что Болгария прошла испытание демократией."Завершился беспрецедентный политический месяц с двумя видами выборов (президентскими и парламентскими – ред.), которые ясно подтвердили стремление нашего народа к переменам, к разрыву с коррупцией, грабежом и беззаконием, к отстранению мафии от власти", - заявил он в ходе краткого брифинга, который транслировал телеканал Nova."Ожидания того, что граждане устанут от выборов и предпочтут вернуться к привычному старому, не оправдались", - подчеркнул Радев. Он также отметил, что в ходе предвыборной кампании, несмотря на инсинуации, пропаганду и многочисленные "фейк-ньюс", граждан не удалось оттолкнуть от участия в голосовании."Болгария прошла это испытание демократией. Она не поддалась попыткам этнического разделения. Разум и патриотизм взяли верх над апатией и ложью", - подчеркнул Радев.В воскресенье вечером болгарские телеканалы обнародовали еxit poll, проведенные различными социологическими агентствами. Согласно результатам этих исследований, действующий президент одержал убедительную победу во втором туре. Так, по данным агентства Trend, он набирает 64,5% голосов избирателей, а согласно Gallup International, результат Радева составляет 65,7%.Ранее соперник Радева во втором туре президентских выборов, ректор Софийского университета Анастас Герджиков фактически признал свое поражение и заявил, что не намерен заниматься политикой.В Болгарии 14 ноября одновременно состоялись парламентские и президентские выборы. Поскольку ни один из 23 кандидатов на пост главы государства не смог сразу набрать 50% голосов избирателей, был назначен второй тур выборов, который прошел 21 ноября.
https://ria.ru/20211116/bolgariya-1759382276.html
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в мире, болгария, румен радев
23:34 21.11.2021
 
Болгария прошла испытание демократией, заявил президент Радев

Президент Болгарии Радев: страна прошла испытание демократией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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РИМ, 21 ноя – РИА Новости. Действующий глава болгарского государства Румен Радев, который, согласно всем еxit poll, в воскресенье одержал победу во втором туре президентских выборов, в первом комментарии для прессы заявил, что Болгария прошла испытание демократией.
"Завершился беспрецедентный политический месяц с двумя видами выборов (президентскими и парламентскими – ред.), которые ясно подтвердили стремление нашего народа к переменам, к разрыву с коррупцией, грабежом и беззаконием, к отстранению мафии от власти", - заявил он в ходе краткого брифинга, который транслировал телеканал Nova.
Женщина на избирательном участке в городе Банкя во время парламентских выборов в Болгарии - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 23:28
Партия "Продолжаем перемены" победила на выборах в Болгарии
"Ожидания того, что граждане устанут от выборов и предпочтут вернуться к привычному старому, не оправдались", - подчеркнул Радев. Он также отметил, что в ходе предвыборной кампании, несмотря на инсинуации, пропаганду и многочисленные "фейк-ньюс", граждан не удалось оттолкнуть от участия в голосовании.
"Болгария прошла это испытание демократией. Она не поддалась попыткам этнического разделения. Разум и патриотизм взяли верх над апатией и ложью", - подчеркнул Радев.
В воскресенье вечером болгарские телеканалы обнародовали еxit poll, проведенные различными социологическими агентствами. Согласно результатам этих исследований, действующий президент одержал убедительную победу во втором туре. Так, по данным агентства Trend, он набирает 64,5% голосов избирателей, а согласно Gallup International, результат Радева составляет 65,7%.
Ранее соперник Радева во втором туре президентских выборов, ректор Софийского университета Анастас Герджиков фактически признал свое поражение и заявил, что не намерен заниматься политикой.
В Болгарии 14 ноября одновременно состоялись парламентские и президентские выборы. Поскольку ни один из 23 кандидатов на пост главы государства не смог сразу набрать 50% голосов избирателей, был назначен второй тур выборов, который прошел 21 ноября.
Кандидат в президенты Болгарии Румен Радев на избирательном участке в Софии - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 23:21
Президент Болгарии набрал 49,41% голосов в первом туре выборов
 
В миреБолгарияРумен Радев
 
 
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