https://ria.ru/20211121/radev-1760090844.html

Экзит-полл: Радев побеждает во втором туре выборов президента Болгарии

Экзит-полл: Радев побеждает во втором туре выборов президента Болгарии - РИА Новости, 21.11.2021

Экзит-полл: Радев побеждает во втором туре выборов президента Болгарии

Действующий глава государства Румен Радев получает 64,5% голосов избирателей и побеждает во втором туре президентских выборов в Болгарии, согласно данным exit... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T22:52

2021-11-21T22:52

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в мире

болгария

румен радев

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РИМ, 21 ноя – РИА Новости. Действующий глава государства Румен Радев получает 64,5% голосов избирателей и побеждает во втором туре президентских выборов в Болгарии, согласно данным exit poll, проведенного независимым социологическим агентством Trend.Данные исследования были обнародованы в прямом эфире болгарского телеканала Nova.Согласно еxit poll социологического агентства Gallup International, результат Радева составляет 65,7%.Оба исследования показывают, что другой кандидат на высший государственный пост в Болгарии - ректор Софийского университета Анастас Герджиков проигрывает Радеву. По данным агентства Trend он получает 33,6% голосов, по данным Gallup International – 31,5%.Первый тур президентских выборов состоялся в Болгарии 14 ноября, когда ни одному из 23 кандидатов не удалось набрать 50% голосов. Лучшие результаты тогда показали Радев, за которого проголосовали 49,42% избирателей и Герджиков, набравший 22,83% голосов. Они и приняли участие во втором туре голосования, который состоялся в воскресенье.

https://ria.ru/20211116/bolgariya-1759382276.html

болгария

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в мире, болгария, румен радев