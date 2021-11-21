https://ria.ru/20211121/radev-1760090844.html
Экзит-полл: Радев побеждает во втором туре выборов президента Болгарии
Экзит-полл: Радев побеждает во втором туре выборов президента Болгарии - РИА Новости, 21.11.2021
Экзит-полл: Радев побеждает во втором туре выборов президента Болгарии
Действующий глава государства Румен Радев получает 64,5% голосов избирателей и побеждает во втором туре президентских выборов в Болгарии, согласно данным exit... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T22:52
2021-11-21T22:52
2021-11-21T22:53
в мире
болгария
румен радев
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РИМ, 21 ноя – РИА Новости. Действующий глава государства Румен Радев получает 64,5% голосов избирателей и побеждает во втором туре президентских выборов в Болгарии, согласно данным exit poll, проведенного независимым социологическим агентством Trend.Данные исследования были обнародованы в прямом эфире болгарского телеканала Nova.Согласно еxit poll социологического агентства Gallup International, результат Радева составляет 65,7%.Оба исследования показывают, что другой кандидат на высший государственный пост в Болгарии - ректор Софийского университета Анастас Герджиков проигрывает Радеву. По данным агентства Trend он получает 33,6% голосов, по данным Gallup International – 31,5%.Первый тур президентских выборов состоялся в Болгарии 14 ноября, когда ни одному из 23 кандидатов не удалось набрать 50% голосов. Лучшие результаты тогда показали Радев, за которого проголосовали 49,42% избирателей и Герджиков, набравший 22,83% голосов. Они и приняли участие во втором туре голосования, который состоялся в воскресенье.
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в мире, болгария, румен радев
22:52 21.11.2021 (обновлено: 22:53 21.11.2021)
Экзит-полл: Радев побеждает во втором туре выборов президента Болгарии
Экзит-полл: действующий президент Болгарии Радев побеждает во втором туре выборов с 64,5%
РИМ, 21 ноя – РИА Новости.
Действующий глава государства Румен Радев
получает 64,5% голосов избирателей и побеждает во втором туре президентских выборов в Болгарии
, согласно данным exit poll, проведенного независимым социологическим агентством Trend.
Данные исследования были обнародованы в прямом эфире болгарского телеканала Nova
.
Согласно еxit poll социологического агентства Gallup International, результат Радева составляет 65,7%.
Оба исследования показывают, что другой кандидат на высший государственный пост в Болгарии - ректор Софийского университета Анастас Герджиков проигрывает Радеву. По данным агентства Trend он получает 33,6% голосов, по данным Gallup International – 31,5%.
Первый тур президентских выборов состоялся в Болгарии 14 ноября, когда ни одному из 23 кандидатов не удалось набрать 50% голосов. Лучшие результаты тогда показали Радев, за которого проголосовали 49,42% избирателей и Герджиков, набравший 22,83% голосов. Они и приняли участие во втором туре голосования, который состоялся в воскресенье.