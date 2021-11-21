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Путин готов принять участие в эксперименте по применению назальной вакцины
Путин готов принять участие в эксперименте по применению назальной вакцины - РИА Новости, 21.11.2021
Путин готов принять участие в эксперименте по применению назальной вакцины
Президент РФ Владимир Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой в центре эпидемиологии и микробиологии РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T19:39
2021-11-21T19:39
2021-11-21T20:09
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи."Я могу принять участие в этом эксперименте?", - обратился Путин к замдиректора центра Денису Логунову во время личной встречи в воскресенье. Специалист ответил, что для этого необходимо подписать согласие. "Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать", - добавил Путин.
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"Обязательно подпишу" – Путин решил поучаствовать в тестировании назальной вакцины от коронавируса
"Обязательно подпишу" – Путин решил поучаствовать в тестировании назальной вакцины от коронавируса
2021-11-21T19:39
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PT0M11S
РИА Новости
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19:39 21.11.2021 (обновлено: 20:09 21.11.2021)
Путин готов принять участие в эксперименте по применению назальной вакцины
Путин вызвался добровольцем для участия в эксперименте по применению назальной вакцины