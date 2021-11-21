https://ria.ru/20211121/putin-1760073421.html

Путин готов принять участие в эксперименте по применению назальной вакцины

Путин готов принять участие в эксперименте по применению назальной вакцины - РИА Новости, 21.11.2021

Путин готов принять участие в эксперименте по применению назальной вакцины

Президент РФ Владимир Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой в центре эпидемиологии и микробиологии РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T19:39

2021-11-21T19:39

2021-11-21T20:09

владимир путин

распространение коронавируса

вакцинация

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760076520_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_161116f8b3206575e8e0bd62cf788b08.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи."Я могу принять участие в этом эксперименте?", - обратился Путин к замдиректора центра Денису Логунову во время личной встречи в воскресенье. Специалист ответил, что для этого необходимо подписать согласие. "Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать", - добавил Путин.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Обязательно подпишу" – Путин решил поучаствовать в тестировании назальной вакцины от коронавируса "Обязательно подпишу" – Путин решил поучаствовать в тестировании назальной вакцины от коронавируса 2021-11-21T19:39 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, вакцинация, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, общество, россия, денис логунов