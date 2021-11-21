https://ria.ru/20211121/putin-1760072240.html

Путин ревакцинировался от коронавируса

Путин ревакцинировался от коронавируса - РИА Новости, 21.11.2021

Путин ревакцинировался от коронавируса

Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса вакциной "Спутник Лайт". Об этом он сообщил на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T19:32

2021-11-21T19:32

2021-11-21T21:39

владимир путин

распространение коронавируса

вакцинация

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759805745_0:341:3036:2048_1920x0_80_0_0_640556f21a1f991af23b14c41e95edcb.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса вакциной "Спутник Лайт". Об этом он сообщил на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.По словам главы государства, после процедуры он чувствует себя хорошо."Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали, я ничего не чувствую. Нормальное состояние, все нормально", — отметил он.Путину вкололи "Спутник Лайт" — "по сути, это и есть первый компонент" вакцины, отметил Логунов."Связано это также с тем, что в рамках научных исследований <...> мы определили, что <...> более чем в 80% случаев при бустирующей иммунизации <...> достаточно только одного введения, то есть не нужно практически никогда вводить еще и второй компонент", — сказал замдиректора центра.Он подчеркнул, что бывают случаи, когда есть иммуносупрессия, заболевания, связанные со снижением иммунитета, — тогда при ревакцинации нужно вводить полный курс "Спутника". Но если для этого нет показаний, достаточно сделать прививку "Спутником Лайт". Логунов также заявил президенту, что объем дозы при первом уколе и при ревакцинации одинаковый.Российский лидер также вызвался добровольцем для участия в эксперименте по применению назальной вакцины от SARS-CoV-2. Логунов ответил, что для этого необходимо подписать согласие."Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать", — заявил Путин.В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Центром имени Гамалеи. Как указывал его глава Александр Гинцбург, побочных эффектов у назального препарата не выявили.В свою очередь, Логунов пояснил, что эффективность прививки от COVID-19 снижается через шесть-восемь месяцев: ревакцинация возвращает ее к исходному уровню и даже превышает его. По словам специалиста, при неблагоприятных условиях повторная вакцинация актуальна через полгода, а когда нет пандемического подъема — через год.Президент отметил, что регулярно общается с руководством института, и подчеркнул важность сегодняшней встречи."У нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы и познакомить наших людей, наших граждан с вашим видением того, что у нас происходит, какова необходимость в этой вакцинации, ревакцинации, поговорить о результатах применения "Спутника Лайт" в нашей стране и за рубежом", — заявил российский лидер.Прошлой весной Путин уже сделал прививку от COVID-19 двухкомпонентным "Спутником V". Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211020/putin-1755410131.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Все нормально" – Путин о самочувствии после ревакцинации "Все нормально" – Путин о самочувствии после ревакцинации 2021-11-21T19:32 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, вакцинация, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, денис логунов