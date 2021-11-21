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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211121/putin-1760072240.html
Путин ревакцинировался от коронавируса
Путин ревакцинировался от коронавируса - РИА Новости, 21.11.2021
Путин ревакцинировался от коронавируса
Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса вакциной "Спутник Лайт". Об этом он сообщил на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T19:32
2021-11-21T21:39
владимир путин
распространение коронавируса
вакцинация
коронавирусы
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общество
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса вакциной "Спутник Лайт". Об этом он сообщил на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.По словам главы государства, после процедуры он чувствует себя хорошо."Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали, я ничего не чувствую. Нормальное состояние, все нормально", — отметил он.Путину вкололи "Спутник Лайт" — "по сути, это и есть первый компонент" вакцины, отметил Логунов."Связано это также с тем, что в рамках научных исследований &lt;...&gt; мы определили, что &lt;...&gt; более чем в 80% случаев при бустирующей иммунизации &lt;...&gt; достаточно только одного введения, то есть не нужно практически никогда вводить еще и второй компонент", — сказал замдиректора центра.Он подчеркнул, что бывают случаи, когда есть иммуносупрессия, заболевания, связанные со снижением иммунитета, — тогда при ревакцинации нужно вводить полный курс "Спутника". Но если для этого нет показаний, достаточно сделать прививку "Спутником Лайт". Логунов также заявил президенту, что объем дозы при первом уколе и при ревакцинации одинаковый.Российский лидер также вызвался добровольцем для участия в эксперименте по применению назальной вакцины от SARS-CoV-2. Логунов ответил, что для этого необходимо подписать согласие."Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать", — заявил Путин.В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Центром имени Гамалеи. Как указывал его глава Александр Гинцбург, побочных эффектов у назального препарата не выявили.В свою очередь, Логунов пояснил, что эффективность прививки от COVID-19 снижается через шесть-восемь месяцев: ревакцинация возвращает ее к исходному уровню и даже превышает его. По словам специалиста, при неблагоприятных условиях повторная вакцинация актуальна через полгода, а когда нет пандемического подъема — через год.Президент отметил, что регулярно общается с руководством института, и подчеркнул важность сегодняшней встречи."У нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы и познакомить наших людей, наших граждан с вашим видением того, что у нас происходит, какова необходимость в этой вакцинации, ревакцинации, поговорить о результатах применения "Спутника Лайт" в нашей стране и за рубежом", — заявил российский лидер.Прошлой весной Путин уже сделал прививку от COVID-19 двухкомпонентным "Спутником V". Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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"Все нормально" – Путин о самочувствии после ревакцинации
"Все нормально" – Путин о самочувствии после ревакцинации
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владимир путин, вакцинация, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, денис логунов
19:32 21.11.2021 (обновлено: 21:39 21.11.2021)
 
Путин ревакцинировался от коронавируса

Путин ревакцинировался от коронавируса "Спутником Лайт"

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса вакциной "Спутник Лайт". Об этом он сообщил на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

"Сегодня вот по вашей рекомендации и рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку — "Спутником Лайт". Это называется ревакцинация", — сказал президент.

По словам главы государства, после процедуры он чувствует себя хорошо.
"Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали, я ничего не чувствую. Нормальное состояние, все нормально", — отметил он.
Путину вкололи "Спутник Лайт" — "по сути, это и есть первый компонент" вакцины, отметил Логунов.
"Связано это также с тем, что в рамках научных исследований <...> мы определили, что <...> более чем в 80% случаев при бустирующей иммунизации <...> достаточно только одного введения, то есть не нужно практически никогда вводить еще и второй компонент", — сказал замдиректора центра.
Он подчеркнул, что бывают случаи, когда есть иммуносупрессия, заболевания, связанные со снижением иммунитета, — тогда при ревакцинации нужно вводить полный курс "Спутника". Но если для этого нет показаний, достаточно сделать прививку "Спутником Лайт". Логунов также заявил президенту, что объем дозы при первом уколе и при ревакцинации одинаковый.
Российский лидер также вызвался добровольцем для участия в эксперименте по применению назальной вакцины от SARS-CoV-2. Логунов ответил, что для этого необходимо подписать согласие.
"Договорились, обязательно подпишу. Прямо сегодня можно это сделать", — заявил Путин.
В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Центром имени Гамалеи. Как указывал его глава Александр Гинцбург, побочных эффектов у назального препарата не выявили.
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В свою очередь, Логунов пояснил, что эффективность прививки от COVID-19 снижается через шесть-восемь месяцев: ревакцинация возвращает ее к исходному уровню и даже превышает его. По словам специалиста, при неблагоприятных условиях повторная вакцинация актуальна через полгода, а когда нет пандемического подъема — через год.
Президент отметил, что регулярно общается с руководством института, и подчеркнул важность сегодняшней встречи.
"У нас есть возможность поговорить на все эти волнующие людей темы и познакомить наших людей, наших граждан с вашим видением того, что у нас происходит, какова необходимость в этой вакцинации, ревакцинации, поговорить о результатах применения "Спутника Лайт" в нашей стране и за рубежом", — заявил российский лидер.
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Прошлой весной Путин уже сделал прививку от COVID-19 двухкомпонентным "Спутником V". Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
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