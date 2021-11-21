https://ria.ru/20211121/putin-1760042349.html

Песков прокомментировал ситуацию вокруг Минских соглашений

Песков прокомментировал ситуацию вокруг Минских соглашений - РИА Новости, 21.11.2021

Песков прокомментировал ситуацию вокруг Минских соглашений

Президент России Владимир Путин через месяц останется единственным действующий свидетелем Минских договоренностей, а ФРГ, Франция и Украина не понимают или не... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T13:50

2021-11-21T13:50

2021-11-21T13:58

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

оон

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дмитрий песков

донецкая народная республика

минские соглашения

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин через месяц останется единственным действующий свидетелем Минских договоренностей, а ФРГ, Франция и Украина не понимают или не хотят понимать, что минские соглашения - это краеугольный камень решения внутриукраинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Буквально через месяц останется единственный действующий свидетель Минских договоренностей - это президент Путин. Тогда четверо лично принимали участие в их разработке. Порошенко, Олланд, Меркель и Путин. Порошенко нет, Олланд далече, я имею в виду в политическом плане, Меркель уже исполняющая обязанности, и остается только Путин. И вот эти трое - они не понимают или, точнее, не хотят понимать то, что вот этот самый текст является краеугольным камнем решения внутриукраинского конфликта", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программа "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20211120/davlenie-1759933699.html

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донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, оон, владимир путин, дмитрий песков, донецкая народная республика, минские соглашения, россия