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Песков прокомментировал ситуацию вокруг Минских соглашений
Песков прокомментировал ситуацию вокруг Минских соглашений - РИА Новости, 21.11.2021
Песков прокомментировал ситуацию вокруг Минских соглашений
Президент России Владимир Путин через месяц останется единственным действующий свидетелем Минских договоренностей, а ФРГ, Франция и Украина не понимают или не... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T13:50
2021-11-21T13:58
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
оон
владимир путин
дмитрий песков
донецкая народная республика
минские соглашения
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин через месяц останется единственным действующий свидетелем Минских договоренностей, а ФРГ, Франция и Украина не понимают или не хотят понимать, что минские соглашения - это краеугольный камень решения внутриукраинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Буквально через месяц останется единственный действующий свидетель Минских договоренностей - это президент Путин. Тогда четверо лично принимали участие в их разработке. Порошенко, Олланд, Меркель и Путин. Порошенко нет, Олланд далече, я имею в виду в политическом плане, Меркель уже исполняющая обязанности, и остается только Путин. И вот эти трое - они не понимают или, точнее, не хотят понимать то, что вот этот самый текст является краеугольным камнем решения внутриукраинского конфликта", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программа "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20211120/davlenie-1759933699.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, оон, владимир путин, дмитрий песков, донецкая народная республика, минские соглашения, россия
13:50 21.11.2021 (обновлено: 13:58 21.11.2021)
 
Песков прокомментировал ситуацию вокруг Минских соглашений

Песков заявил, что Путин скоро останется последним свидетелем Минских соглашений

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин через месяц останется единственным действующий свидетелем Минских договоренностей, а ФРГ, Франция и Украина не понимают или не хотят понимать, что минские соглашения - это краеугольный камень решения внутриукраинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Буквально через месяц останется единственный действующий свидетель Минских договоренностей - это президент Путин. Тогда четверо лично принимали участие в их разработке. Порошенко, Олланд, Меркель и Путин. Порошенко нет, Олланд далече, я имею в виду в политическом плане, Меркель уже исполняющая обязанности, и остается только Путин. И вот эти трое - они не понимают или, точнее, не хотят понимать то, что вот этот самый текст является краеугольным камнем решения внутриукраинского конфликта", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программа "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
Вчера, 09:29В мире
Посольство РФ: США надо повлиять на Киев ради выполнения Минских соглашений
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаООНВладимир ПутинДмитрий ПесковДонецкая Народная РеспубликаМинские соглашенияРоссия
 
 
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