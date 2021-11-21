https://ria.ru/20211121/provokatsii-1760058970.html
В Совбезе заявили о возросших рисках провокаций Киева
В Совбезе заявили о возросших рисках провокаций Киева - РИА Новости, 21.11.2021
В Совбезе заявили о возросших рисках провокаций Киева
Вероятность проведения Украиной провокаций вблизи границ России существенно возросла, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T17:06
2021-11-21T17:06
2021-11-21T18:17
безопасность
украина
совет безопасности рф
александр гребенкин
россия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Вероятность проведения Украиной провокаций вблизи границ России существенно возросла, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин.Гребенкин заметил, что после государственного переворота к власти пришли люди, "исповедующие радикальный национализм, русофобию и безосновательно объявившие из собственных конъюнктурных соображений нашу страну агрессором".По его словам, этот фактор оказывает "крайне негативное" влияние на оперативную обстановку на совместном участке границы."Отмечается рост трансграничной преступности, связанной с организацией каналов незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также контрабандой наркотиков, товаров, грузов и горюче-смазочных материалов", — добавил замсекретаря Совбеза.Он также заметил, что Киев пытается оказывать "негативное информационное воздействие" на россиян, проживающих в Крыму.Накануне глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия "готовится напасть" на страну в конце января или начале февраля следующего года. В частности, он сказал, что у границы сосредоточены более 92 тысяч российских военных.В зарубежных СМИ в последнее время стали часто публиковаться сообщения о том, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Минобороны перемещает силы и средства на своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает. Также в Кремле уже не раз подчеркивали, что конфликт на Украине внутриполитический и Россия в него не вмешивается.При этом сами США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
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безопасность, украина, совет безопасности рф, александр гребенкин, россия
17:06 21.11.2021 (обновлено: 18:17 21.11.2021)
В Совбезе заявили о возросших рисках провокаций Киева
Замглавы Совбеза Гребенкин заявил о возросших рисках украинских провокаций в Крыму
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Вероятность проведения Украиной
провокаций вблизи границ России
существенно возросла, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин
.
"Так, в последнее время возросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Черном морях", — сказал он в интервью "Российской газете
".
Гребенкин заметил, что после государственного переворота к власти пришли люди, "исповедующие радикальный национализм, русофобию и безосновательно объявившие из собственных конъюнктурных соображений нашу страну агрессором".
По его словам, этот фактор оказывает "крайне негативное" влияние на оперативную обстановку на совместном участке границы.
"Отмечается рост трансграничной преступности, связанной с организацией каналов незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также контрабандой наркотиков, товаров, грузов и горюче-смазочных материалов", — добавил замсекретаря Совбеза.
Он также заметил, что Киев
пытается оказывать "негативное информационное воздействие" на россиян, проживающих в Крыму.
Накануне глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия "готовится напасть" на страну в конце января или начале февраля следующего года. В частности, он сказал, что у границы сосредоточены более 92 тысяч российских военных.
В зарубежных СМИ в последнее время стали часто публиковаться сообщения о том, что Москва
стягивает войска к российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
отметил, что Минобороны перемещает силы и средства на своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает. Также в Кремле уже не раз подчеркивали, что конфликт на Украине внутриполитический и Россия в него не вмешивается.
При этом сами США
и их союзники по НАТО
в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море
. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона
— военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе
, полагают в министерстве.