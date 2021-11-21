https://ria.ru/20211121/provokatsii-1760058970.html

В Совбезе заявили о возросших рисках провокаций Киева

В Совбезе заявили о возросших рисках провокаций Киева - РИА Новости, 21.11.2021

В Совбезе заявили о возросших рисках провокаций Киева

Вероятность проведения Украиной провокаций вблизи границ России существенно возросла, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T17:06

2021-11-21T17:06

2021-11-21T18:17

безопасность

украина

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александр гребенкин

россия

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Вероятность проведения Украиной провокаций вблизи границ России существенно возросла, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребенкин.Гребенкин заметил, что после государственного переворота к власти пришли люди, "исповедующие радикальный национализм, русофобию и безосновательно объявившие из собственных конъюнктурных соображений нашу страну агрессором".По его словам, этот фактор оказывает "крайне негативное" влияние на оперативную обстановку на совместном участке границы."Отмечается рост трансграничной преступности, связанной с организацией каналов незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также контрабандой наркотиков, товаров, грузов и горюче-смазочных материалов", — добавил замсекретаря Совбеза.Он также заметил, что Киев пытается оказывать "негативное информационное воздействие" на россиян, проживающих в Крыму.Накануне глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия "готовится напасть" на страну в конце января или начале февраля следующего года. В частности, он сказал, что у границы сосредоточены более 92 тысяч российских военных.В зарубежных СМИ в последнее время стали часто публиковаться сообщения о том, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Минобороны перемещает силы и средства на своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает. Также в Кремле уже не раз подчеркивали, что конфликт на Украине внутриполитический и Россия в него не вмешивается.При этом сами США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.

https://ria.ru/20211121/vtorzhenie-1760055474.html

https://ria.ru/20211120/ukraina-1759982394.html

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безопасность, украина, совет безопасности рф, александр гребенкин, россия