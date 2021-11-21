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Россия лишила американцев главного оружия

WSJ: российские ракеты сделали американские авианосцы беспомощными - РИА Новости, 21.11.2021

Россия лишила американцев главного оружия

У американских авианосцев есть уязвимость, делающая их бессильными перед российскими и китайскими ракетами, написал капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс в РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T04:53

2021-11-21T04:53

2021-11-21T11:09

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. У американских авианосцев есть уязвимость, делающая их бессильными перед российскими и китайскими ракетами, написал капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс в статье для газеты Wall Street Journal.Автор акцентирует внимание на том, что современные возможности американских боевых кораблей не позволяют им наносить удары по целям на берегу. Чтобы конкурировать с КНР и Россией, США необходимо наращивать дальность нанесения ударов, считает он."Сейчас и Китай, и Россия обзавелись эффективными боевыми средствами, которые значительно осложняют, если вообще не исключают возможности подхода авианосных соединений к целевым территориям", — признает Хендрикс. Последние не могут приближаться к берегу на расстояние меньше 1800 километров, что делает его недоступным для палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18, пояснил он. По мнению отставного военного, если в ближайшее время на палубах авианосцев не появятся пилотируемые или беспилотные самолеты дальнего радиуса действия, ударные группировки не смогут оказать значительного влияния на сдерживание России и Китая.Американское издание Defense One ранее отметило, что российская армия находится в лучшей форме за последние десятилетия, а углубление стратегической координации Москвы с Пекином подрывает преимущество Вашингтона.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211106/ssha-1757883271.html

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в мире, сша, китай, военно-морские силы сша, россия