Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211121/proval-1760016309.html
Россия лишила американцев главного оружия
WSJ: российские ракеты сделали американские авианосцы беспомощными - РИА Новости, 21.11.2021
Россия лишила американцев главного оружия
У американских авианосцев есть уязвимость, делающая их бессильными перед российскими и китайскими ракетами, написал капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс в РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T04:53
2021-11-21T11:09
в мире
сша
китай
военно-морские силы сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737189644_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_dcede767abb53aa878d2652798a33e43.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. У американских авианосцев есть уязвимость, делающая их бессильными перед российскими и китайскими ракетами, написал капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс в статье для газеты Wall Street Journal.Автор акцентирует внимание на том, что современные возможности американских боевых кораблей не позволяют им наносить удары по целям на берегу. Чтобы конкурировать с КНР и Россией, США необходимо наращивать дальность нанесения ударов, считает он."Сейчас и Китай, и Россия обзавелись эффективными боевыми средствами, которые значительно осложняют, если вообще не исключают возможности подхода авианосных соединений к целевым территориям", — признает Хендрикс. Последние не могут приближаться к берегу на расстояние меньше 1800 километров, что делает его недоступным для палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18, пояснил он. По мнению отставного военного, если в ближайшее время на палубах авианосцев не появятся пилотируемые или беспилотные самолеты дальнего радиуса действия, ударные группировки не смогут оказать значительного влияния на сдерживание России и Китая.Американское издание Defense One ранее отметило, что российская армия находится в лучшей форме за последние десятилетия, а углубление стратегической координации Москвы с Пекином подрывает преимущество Вашингтона.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211106/ssha-1757883271.html
https://ria.ru/20211103/flot-1757574752.html
https://ria.ru/20211008/oruzhie-1753647183.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737189644_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_50f6abcf13e91a8b541bd5f6138bf519.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, китай, военно-морские силы сша, россия
04:53 21.11.2021 (обновлено: 11:09 21.11.2021)
 
WSJ: российские ракеты сделали американские авианосцы беспомощными

WSJ: Россия обзавелась эффективным оружием, делающим авианосцы ВМС США беспомощными

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Erik MelАвианосец ВМС США "Теодор Рузвельт" в Тихом океане
Авианосец ВМС США Теодор Рузвельт в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Erik Mel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. У американских авианосцев есть уязвимость, делающая их бессильными перед российскими и китайскими ракетами, написал капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс в статье для газеты Wall Street Journal.
Автор акцентирует внимание на том, что современные возможности американских боевых кораблей не позволяют им наносить удары по целям на берегу. Чтобы конкурировать с КНР и Россией, США необходимо наращивать дальность нанесения ударов, считает он.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 16:23
Названы три фатальные ошибки США в отношении России
"Сейчас и Китай, и Россия обзавелись эффективными боевыми средствами, которые значительно осложняют, если вообще не исключают возможности подхода авианосных соединений к целевым территориям", — признает Хендрикс. Последние не могут приближаться к берегу на расстояние меньше 1800 километров, что делает его недоступным для палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18, пояснил он.
По мнению отставного военного, если в ближайшее время на палубах авианосцев не появятся пилотируемые или беспилотные самолеты дальнего радиуса действия, ударные группировки не смогут оказать значительного влияния на сдерживание России и Китая.
АПЛ Орел - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 16:00
Болгары назвали условие для победы США в войне с Россией
Американское издание Defense One ранее отметило, что российская армия находится в лучшей форме за последние десятилетия, а углубление стратегической координации Москвы с Пекином подрывает преимущество Вашингтона.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Тяжёлая огнемётная система залпового огня Буратино (ТОС -1А) на базе танка Т-72 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 12:07Новое оружие России
В США призвали запретить "высасывающее жизнь" российское оружие
 
В миреСШАКитайВоенно-морские силы СШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Врач рассказала, что коронавирус может спровоцировать сахарный диабет
03:24Гинцбург оценил сроки изобретения "долгосрочной" вакцины от коронавируса
03:20Глава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ
03:18Психолог объяснил, как бороться с тотальным невезением
03:13СМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпу
03:06Адмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТО
03:00Врач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излучения
03:00Более половины россиян хотят взять ипотеку
02:55В Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодов
02:17Врач рассказала, какой русский продукт богат омега-3
02:17Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель
02:10Названо еще одно последствие COVID-19
02:08Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться дома
02:06Американцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"
02:03Каст побеждает на выборах президента Чили
01:37СМИ назвали причину смерти Нины Руслановой
01:26На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе
01:25СМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализме
01:25В Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
01:14В Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
Лента новостейМолния
Врач рассказала, что коронавирус может спровоцировать сахарный диабетГинцбург оценил сроки изобретения "долгосрочной" вакцины от коронавирусаГлава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛПсихолог объяснил, как бороться с тотальным невезениемСМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпуАдмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТОВрач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излученияБолее половины россиян хотят взять ипотекуВ Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодовВрач рассказала, какой русский продукт богат омега-3Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррельНазвано еще одно последствие COVID-19Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться домаАмериканцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"Каст побеждает на выборах президента ЧилиСМИ назвали причину смерти Нины РуслановойНа Украине заявили о первом применении Javelin в ДонбассеСМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализмеВ Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспектеВ Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспекте