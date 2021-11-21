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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211121/protest-1760062993.html
Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Брюсселе
Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Брюсселе - РИА Новости, 21.11.2021
Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Брюсселе
Надим Зуауи. Бельгийская полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста в Брюсселе, демонстранты в ответ начали строить баррикады, передаёт РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T17:51
2021-11-21T18:30
распространение коронавируса
в мире
брюссель
коронавирусы
коронавирус covid-19
бельгия
здоровье - общество
протесты
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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Надим Зуауи. Бельгийская полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста в Брюсселе, демонстранты в ответ начали строить баррикады, передаёт корреспондент РИА Новости.Акция, которая была согласована городскими властями, стартовала от Северного вокзала бельгийский столицы. По данным местной полиции, порядка 35 тысяч демонстрантов вышли на улицы Брюсселя. В какой-то момент полиция перекрыла дорогу по ходу движения протестующих, вероятно, дальше маршрут не был согласован. Демонстранты попытались прорваться, начали кидать камни и палки в полицейских. Стражи порядка ответили слезоточивым газом. В беспорядках принимают участие в основном молодые люди в масках, обычные демонстранты после официального завершения акции начали расходиться.Из-за акции в городе возникли серьезные пробки, полиция вынуждена была перекрыть сразу несколько улиц и тоннелей в центре города.В основном участники акции критикуют повсеместное использование так называемого коронавирусного сертификата, без которого сейчас невозможно попасть ни в ресторанны, ни в спортивные клубы, ни в кинотеатры. В ближайшее время власти планируют еще расширить использование такого сертификата.Бельгийские власти в минувшую среду ужесточили ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Восстановлено обязательное ношение для всех жителей, начиная с десяти лет, защитных масок в помещениях (кроме школ). Также власти обязали компании, где это возможно, перевести работников на удаленную работу, минимум на четыре дня в неделю. Отменены корпоративные мероприятия.Кроме того, всем жителям Бельгии будет предоставлена возможность получить усиливающую дополнительную дозу вакцины против коронавируса. Такая кампания должна стартовать в марте или апреле следующего года.В настоящее время Бельгия переживает четвертую волну COVID-19. Число заражений в сутки составляет более 10 тысяч. В среднем каждую последнюю неделю прирост заболеваний оценивается в 20%. В больницы ежедневно с COVID-19 попадают чуть более 200 человек. Всего в стационарах находятся порядка 2,5 тысячи пациентов с коронавирусом, в отделениях интенсивной терапии - более 500. Смертность на сегодня составляет примерно 23 человека в сутки (рост на 9% по сравнению с прошлой неделей). В королевстве полностью привиты против коронавируса порядка 87% взрослого населения. В ближайшее время должна стартовать кампания по введению всем жителям усиливающей бустерной дозы вакцины. На фоне роста заболеваний в Бельгии заговорили о необходимости обсудить возможное введение обязательной вакцинации.В настоящее время в Бельгии для посещения кафе, ресторанов, спортклубов, развлекательных центров требуется предоставить коронавирусный сертификат о прививке, отрицательном ПЦР-тесте или перенесенном коронавирусе.
https://ria.ru/20211120/protest-1759981102.html
https://ria.ru/20211121/niderlandy-1760044786.html
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Улицы в дыму: акция против антиковидных ограничений в Брюсселе
Улицы в дыму: акция против антиковидных ограничений в Брюсселе
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в мире, брюссель, коронавирусы, коронавирус covid-19, бельгия, здоровье - общество, протесты
17:51 21.11.2021 (обновлено: 18:30 21.11.2021)
 
Полиция применила слезоточивый газ на акции протеста в Брюсселе

Полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста в Брюсселе

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Надим Зуауи. Бельгийская полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста в Брюсселе, демонстранты в ответ начали строить баррикады, передаёт корреспондент РИА Новости.
Акция, которая была согласована городскими властями, стартовала от Северного вокзала бельгийский столицы. По данным местной полиции, порядка 35 тысяч демонстрантов вышли на улицы Брюсселя. В какой-то момент полиция перекрыла дорогу по ходу движения протестующих, вероятно, дальше маршрут не был согласован. Демонстранты попытались прорваться, начали кидать камни и палки в полицейских. Стражи порядка ответили слезоточивым газом. В беспорядках принимают участие в основном молодые люди в масках, обычные демонстранты после официального завершения акции начали расходиться.
Из-за акции в городе возникли серьезные пробки, полиция вынуждена была перекрыть сразу несколько улиц и тоннелей в центре города.
В основном участники акции критикуют повсеместное использование так называемого коронавирусного сертификата, без которого сейчас невозможно попасть ни в ресторанны, ни в спортивные клубы, ни в кинотеатры. В ближайшее время власти планируют еще расширить использование такого сертификата.
Протестующий и полицейский во время демонстрации в Вене - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 18:32Распространение коронавируса
На акцию протеста против COVID-ограничений в Вене вышли 35 тысяч человек
Бельгийские власти в минувшую среду ужесточили ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Восстановлено обязательное ношение для всех жителей, начиная с десяти лет, защитных масок в помещениях (кроме школ). Также власти обязали компании, где это возможно, перевести работников на удаленную работу, минимум на четыре дня в неделю. Отменены корпоративные мероприятия.
Кроме того, всем жителям Бельгии будет предоставлена возможность получить усиливающую дополнительную дозу вакцины против коронавируса. Такая кампания должна стартовать в марте или апреле следующего года.
В настоящее время Бельгия переживает четвертую волну COVID-19. Число заражений в сутки составляет более 10 тысяч. В среднем каждую последнюю неделю прирост заболеваний оценивается в 20%. В больницы ежедневно с COVID-19 попадают чуть более 200 человек. Всего в стационарах находятся порядка 2,5 тысячи пациентов с коронавирусом, в отделениях интенсивной терапии - более 500. Смертность на сегодня составляет примерно 23 человека в сутки (рост на 9% по сравнению с прошлой неделей). В королевстве полностью привиты против коронавируса порядка 87% взрослого населения. В ближайшее время должна стартовать кампания по введению всем жителям усиливающей бустерной дозы вакцины. На фоне роста заболеваний в Бельгии заговорили о необходимости обсудить возможное введение обязательной вакцинации.
В настоящее время в Бельгии для посещения кафе, ресторанов, спортклубов, развлекательных центров требуется предоставить коронавирусный сертификат о прививке, отрицательном ПЦР-тесте или перенесенном коронавирусе.
Протесты против ограничительных мер по коронавирусу в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
Вчера, 14:21Распространение коронавируса
В Нидерландах задержали 28 человек во время ночных беспорядков
 
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