https://ria.ru/20211121/prostuda-1760066173.html

Названы четыре ошибки при простуде

Названы четыре ошибки при простуде - РИА Новости, 21.11.2021

Названы четыре ошибки при простуде

Немецкий журнал Focus перечислил распространенные ошибки, мешающие избавиться от простуды. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T18:25

2021-11-21T18:25

2021-11-21T18:25

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Немецкий журнал Focus перечислил распространенные ошибки, мешающие избавиться от простуды.Первым в списке неправильных действий идет злоупотребление назальными спреями."При слишком долгом использовании они могут повредить слизистые оболочки носа и даже вызвать привыкание", — объясняется в материале.Врачи рекомендовали не использовать спреи больше недели: иначе слизистые оболочки "привыкают" к обычной дозе, что грозит хроническим насморком и привыканием. Также подчеркивается важность выведения спрея из носа после затяжки перед следующим применением, а флакон следует протереть, чтобы не занести бактерии в слизистую носа.Следующая ошибка — слишком быстрое понижение температуры с помощью препаратов."Жар помогает иммунной системе лучше справляться с болезнетворными микроорганизмами. Более высокие температуры ускоряют необходимые защитные реакции", — говорится в статье.Автор призвал не сбивать температуру ниже 38 градусов у детей и ниже 38,5 у взрослых. Также при простуде не следует отказываться от отдыха. В публикации отмечается, что после приема жаропонижающих часто возникает ощущение облегчения, при котором возникает желание поскорее заняться делами. Автор призвал долечиться, а также ни в коем случае не возвращаться к спортивным нагрузкам до полного выздоровления.Четвертая ошибка — посещение сауны. Вопреки расхожему мнению, оно не смягчает симптомы простуды, а лишь сбивает с толку терморегуляцию организма. Однако, сауну можно посещать только для профилактики заболевания, но не для его лечения.

https://ria.ru/20211119/samolechenie-1759832001.html

https://ria.ru/20211102/preparaty-1757425599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество