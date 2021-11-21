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Названы четыре ошибки при простуде
Названы четыре ошибки при простуде - РИА Новости, 21.11.2021
Названы четыре ошибки при простуде
Немецкий журнал Focus перечислил распространенные ошибки, мешающие избавиться от простуды. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T18:25
2021-11-21T18:25
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Немецкий журнал Focus перечислил распространенные ошибки, мешающие избавиться от простуды.Первым в списке неправильных действий идет злоупотребление назальными спреями."При слишком долгом использовании они могут повредить слизистые оболочки носа и даже вызвать привыкание", — объясняется в материале.Врачи рекомендовали не использовать спреи больше недели: иначе слизистые оболочки "привыкают" к обычной дозе, что грозит хроническим насморком и привыканием. Также подчеркивается важность выведения спрея из носа после затяжки перед следующим применением, а флакон следует протереть, чтобы не занести бактерии в слизистую носа.Следующая ошибка — слишком быстрое понижение температуры с помощью препаратов."Жар помогает иммунной системе лучше справляться с болезнетворными микроорганизмами. Более высокие температуры ускоряют необходимые защитные реакции", — говорится в статье.Автор призвал не сбивать температуру ниже 38 градусов у детей и ниже 38,5 у взрослых. Также при простуде не следует отказываться от отдыха. В публикации отмечается, что после приема жаропонижающих часто возникает ощущение облегчения, при котором возникает желание поскорее заняться делами. Автор призвал долечиться, а также ни в коем случае не возвращаться к спортивным нагрузкам до полного выздоровления.Четвертая ошибка — посещение сауны. Вопреки расхожему мнению, оно не смягчает симптомы простуды, а лишь сбивает с толку терморегуляцию организма. Однако, сауну можно посещать только для профилактики заболевания, но не для его лечения.
https://ria.ru/20211119/samolechenie-1759832001.html
https://ria.ru/20211102/preparaty-1757425599.html
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общество, здоровье - общество
18:25 21.11.2021
 
Названы четыре ошибки при простуде

Focus назвал четыре вещи, которые нельзя делать при простуде

© Depositphotos / stokketeГрипп
Грипп - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© Depositphotos / stokkete
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Немецкий журнал Focus перечислил распространенные ошибки, мешающие избавиться от простуды.
Первым в списке неправильных действий идет злоупотребление назальными спреями.
"При слишком долгом использовании они могут повредить слизистые оболочки носа и даже вызвать привыкание", — объясняется в материале.
Врачи рекомендовали не использовать спреи больше недели: иначе слизистые оболочки "привыкают" к обычной дозе, что грозит хроническим насморком и привыканием. Также подчеркивается важность выведения спрея из носа после затяжки перед следующим применением, а флакон следует протереть, чтобы не занести бактерии в слизистую носа.
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Следующая ошибка — слишком быстрое понижение температуры с помощью препаратов.
"Жар помогает иммунной системе лучше справляться с болезнетворными микроорганизмами. Более высокие температуры ускоряют необходимые защитные реакции", — говорится в статье.
Автор призвал не сбивать температуру ниже 38 градусов у детей и ниже 38,5 у взрослых. Также при простуде не следует отказываться от отдыха. В публикации отмечается, что после приема жаропонижающих часто возникает ощущение облегчения, при котором возникает желание поскорее заняться делами. Автор призвал долечиться, а также ни в коем случае не возвращаться к спортивным нагрузкам до полного выздоровления.
Четвертая ошибка — посещение сауны. Вопреки расхожему мнению, оно не смягчает симптомы простуды, а лишь сбивает с толку терморегуляцию организма. Однако, сауну можно посещать только для профилактики заболевания, но не для его лечения.
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