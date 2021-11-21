https://ria.ru/20211121/propazha-1759880341.html

"Ее видят в толпе": что кроется за таинственным исчезновением студентки

"Ее видят в толпе": что кроется за таинственным исчезновением студентки - РИА Новости, 21.11.2021

"Ее видят в толпе": что кроется за таинственным исчезновением студентки

Агенты ФБР, полицейские и частные детективы уже больше 30 лет ломают голову над делом 19-летней Тары Калико, пропавшей во время прогулки на велосипеде. С тех... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T08:00

2021-11-21T08:00

2021-11-21T12:25

в мире

валенсия (город)

филадельфия

нью-мексико

фбр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759846116_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_55f8d1aacf229992a540b698048ed982.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Агенты ФБР, полицейские и частные детективы уже больше 30 лет ломают голову над делом 19-летней Тары Калико, пропавшей во время прогулки на велосипеде. С тех пор сотни американцев видели похожую девушку в разных штатах, а ее фото с заклеенным ртом то и дело находили у магазинов.Светлый пикапКаждое утро студентка Университета Нью-Мексико Тара Калико проезжала несколько десятков миль на велосипеде. Двадцатого сентября 1988-го она одолжила байк у матери — на своем накануне проткнула шину. Взяла плеер, наушники, две кассеты и отправилась по привычному маршруту вдоль шоссе.Перед выходом Тара то ли в шутку, то ли всерьез бросила: если не вернется домой к обеду, пусть родители сразу начинают искать. Мать девушки, Пэти Доэл, особого значения этой фразе не придала.А через два часа, когда Тара так и не появилась, она уже обзванивала больницы. Убедившись, что никого из велосипедистов не привозили, пошла по следам. Вечером подключились полицейские.За сутки прочесали буквально каждый метр обочины шоссе. Поиски прервал лишь сильный ливень. Затем всего в двух милях от дома Калико нашли размытый след велосипедного протектора и магнитофонную кассету. Другая группа полицейских возле пустынного каньона в 19 милях от трассы обнаружила обломки плеера. Детективы установили трех важных свидетелей, которые в разное время видели, как девушка в наушниках едет вдоль шоссе. Двое указали на светлый пикап, который двигался прямо за ней. Следователи резонно предположили, что Тару могли похитить. Со слов очевидцев составили фотороботы водителя и пассажиров. Предполагали также, что студентка все инсценировала, чтобы сбежать из дома.Недельные поиски с помощью вертолета и сотен волонтеров не принесли результата. А вскоре забуксовало и полицейское расследование.Три фотографииСпустя год в 700 километрах от дома Калико на стоянке возле магазина в Филадельфии нашли фотографию девушки, очень похожей на пропавшую. Рот был заклеен скотчем. Рядом в кадре — испуганный мальчик и книга My sweet Audrina, любимое произведение Тары.Снимок опубликовали в прессе. Несмотря на серьезные сомнения экспертов-генетиков, Пэти узнала дочь сразу. В том числе — по шраму после автомобильной аварии на ноге. А вот кто мальчик, так и неизвестно.В течение 1989-го в разных частях страны обнаружили еще два полароидных снимка. На одном девушка со скотчем на рту. На другом — она же в купе поезда рядом с мужчинами в темных очках. На первом фото мать с уверенностью опознала Тару. А насчет второго сильно засомневалась.Впрочем, эти фотографии еще больше запутали детективов. Разочаровавшись в их действиях, школьная подруга Тары Мелинда и сестра Мишель начали собственное расследование.Первым делом предложили прессе сделать подкаст "Исчезнувшая", чтобы в каждом выпуске анализировать всю информацию. "В материалах уголовного дела, которые нам удалось просмотреть в полицейском участке, царил полный беспорядок, — рассказывала журналистам Мелинда. — Это было подозрительно. Словно кто-то очень влиятельный не хочет пролить свет на преступление".Неохотно шли на контакт и жители Белена. "Мне и членам семьи звонили с незнакомых номеров с угрозами, — добавляла подруга пропавшей. — Видимо, пытались нас остановить".Однако девушки не испугались и даже запустили флешмоб "Справедливость для Тары", к которому подключились голливудские звезды и другие знаменитости. Общественный резонанс повлиял на тех, кто не желал делиться важной информаций.Плохая компанияПравда, и этого оказалось недостаточно. Пэти умерла в нулевых. А девушки ищут Тару Калико до сих пор. Новые сведения отправляют в полицейский департамент округа Валенсия, где расследуют дело."Больше всего поражает молчание горожан, — говорит Мелинда. — Мы ведь вместе росли, учились в школе, но люди делают вид, что ничего не случилось. Как-то раз за рождественским столом зашла речь о Таре и кто-то из одноклассников заявил: "Да весь город знает, кто сделал это". Но кто именно — не уточнил.Публике озвучили две версии. Согласно первой, Тару случайно сбили подростки на машине. Испугавшись тюрьмы, решили закопать тело. Но труп до сих пор так и не обнаружили.По другой информации, полученной от анонимных источников, Тару похитили, изнасиловали и убили несколько молодых людей. О них знал весь Белен: компания и раньше приставала к девушкам, избивала людей, употребляла наркотики. А покрывал шайку отец одного из участников — высокопоставленный полицейский. Он, кстати, тоже занимался делом Калико.Был свидетель, который утверждал, что видел в подвале его дома труп исчезнувшей. Однако показания не подтвердились — по крайней мере, публично. Дело до сих пор расследуют. Прошло больше 30 лет, но пока не составили даже список подозреваемых.

https://ria.ru/20211113/orel-1758609773.html

https://ria.ru/20210526/ubiystvo-1733865969.html

https://ria.ru/20210303/plennitsy-1599649515.html

https://ria.ru/20201219/manyak-1589775444.html

валенсия (город)

филадельфия

нью-мексико

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, валенсия (город), филадельфия, нью-мексико, фбр