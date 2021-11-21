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Правительство выделило средства на поддержку аграриев на Дальнем Востоке
Правительство выделило средства на поддержку аграриев на Дальнем Востоке - РИА Новости, 21.11.2021
Правительство выделило средства на поддержку аграриев на Дальнем Востоке
Правительство выделило почти 1,4 миллиарда рублей на поддержку аграриев, пострадавших от стихийных бедствий на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T10:21
2021-11-21T10:21
экономика
хабаровский край
еврейская автономная область
михаил мишустин
дальний восток
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство выделило почти 1,4 миллиарда рублей на поддержку аграриев, пострадавших от стихийных бедствий на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что из общей суммы более 1 миллиарда рублей поступит в Амурскую область, где был отмечен наибольший урон сельхозкультурам, поголовью животных, инфраструктуре и имуществу. Остальные деньги направят в Якутию, Еврейскую автономную область, Забайкальский и Хабаровский края."Регионы, входящие в Дальневосточный федеральный округ, получат федеральное финансирование на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям, которые понесли убытки из-за пожаров и наводнений летом 2021 года. Распоряжение о выделении на это почти 1,4 миллиарда рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Такое решение позволит поддержать свыше 200 организаций агропромышленного комплекса и более 3 тысяч местных жителей, имеющих личные подсобные хозяйства. Подчеркивается, что за счет этих средств аграрии смогут погасить лизинговые платежи и проценты по льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам.Отмечается, что правительство уже оказывало помощь дальневосточным регионам, пострадавшим от стихийных бедствий в 2021 году. В частности, более 5 млрд рублей было направлено на поддержку граждан, которые потеряли свои дома и имущество. Также федеральное финансирование было выделено на аварийно-восстановительные работы для ликвидации последствий, вызванных наводнениями и пожарами.
https://ria.ru/20211014/agrarii-1754637012.html
https://ria.ru/20210930/granty-1752503469.html
хабаровский край
еврейская автономная область
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экономика, хабаровский край, еврейская автономная область, михаил мишустин, дальний восток
10:21 21.11.2021
 
Правительство выделило средства на поддержку аграриев на Дальнем Востоке

Правительство выделило почти 1,4 миллиарда рублей на поддержку аграриев на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкКоровы пасутся на "дальневосточном гектаре" в Хабаровском крае
Коровы пасутся на дальневосточном гектаре в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство выделило почти 1,4 миллиарда рублей на поддержку аграриев, пострадавших от стихийных бедствий на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что из общей суммы более 1 миллиарда рублей поступит в Амурскую область, где был отмечен наибольший урон сельхозкультурам, поголовью животных, инфраструктуре и имуществу. Остальные деньги направят в Якутию, Еврейскую автономную область, Забайкальский и Хабаровский края.
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"Регионы, входящие в Дальневосточный федеральный округ, получат федеральное финансирование на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям, которые понесли убытки из-за пожаров и наводнений летом 2021 года. Распоряжение о выделении на это почти 1,4 миллиарда рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Такое решение позволит поддержать свыше 200 организаций агропромышленного комплекса и более 3 тысяч местных жителей, имеющих личные подсобные хозяйства. Подчеркивается, что за счет этих средств аграрии смогут погасить лизинговые платежи и проценты по льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам.
"Важно, чтобы каждый рубль был использован эффективно и строго по назначению. Прошу Министерство сельского хозяйства взять этот вопрос на контроль", – сказал Михаил Мишустин на заседании правительства 17 ноября.
Отмечается, что правительство уже оказывало помощь дальневосточным регионам, пострадавшим от стихийных бедствий в 2021 году. В частности, более 5 млрд рублей было направлено на поддержку граждан, которые потеряли свои дома и имущество. Также федеральное финансирование было выделено на аварийно-восстановительные работы для ликвидации последствий, вызванных наводнениями и пожарами.
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ЭкономикаХабаровский крайЕврейская автономная областьМихаил МишустинДальний Восток
 
 
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