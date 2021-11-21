https://ria.ru/20211121/pravitelstvo-1760027139.html

Правительство выделило средства на поддержку аграриев на Дальнем Востоке

Правительство выделило средства на поддержку аграриев на Дальнем Востоке - РИА Новости, 21.11.2021

Правительство выделило средства на поддержку аграриев на Дальнем Востоке

Правительство выделило почти 1,4 миллиарда рублей на поддержку аграриев, пострадавших от стихийных бедствий на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T10:21

2021-11-21T10:21

2021-11-21T10:21

экономика

хабаровский край

еврейская автономная область

михаил мишустин

дальний восток

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство выделило почти 1,4 миллиарда рублей на поддержку аграриев, пострадавших от стихийных бедствий на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что из общей суммы более 1 миллиарда рублей поступит в Амурскую область, где был отмечен наибольший урон сельхозкультурам, поголовью животных, инфраструктуре и имуществу. Остальные деньги направят в Якутию, Еврейскую автономную область, Забайкальский и Хабаровский края."Регионы, входящие в Дальневосточный федеральный округ, получат федеральное финансирование на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям, которые понесли убытки из-за пожаров и наводнений летом 2021 года. Распоряжение о выделении на это почти 1,4 миллиарда рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Такое решение позволит поддержать свыше 200 организаций агропромышленного комплекса и более 3 тысяч местных жителей, имеющих личные подсобные хозяйства. Подчеркивается, что за счет этих средств аграрии смогут погасить лизинговые платежи и проценты по льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам.Отмечается, что правительство уже оказывало помощь дальневосточным регионам, пострадавшим от стихийных бедствий в 2021 году. В частности, более 5 млрд рублей было направлено на поддержку граждан, которые потеряли свои дома и имущество. Также федеральное финансирование было выделено на аварийно-восстановительные работы для ликвидации последствий, вызванных наводнениями и пожарами.

https://ria.ru/20211014/agrarii-1754637012.html

https://ria.ru/20210930/granty-1752503469.html

хабаровский край

еврейская автономная область

дальний восток

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экономика, хабаровский край, еврейская автономная область, михаил мишустин, дальний восток