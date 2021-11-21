https://ria.ru/20211121/post-1760060153.html

Песков объяснил пост сына в Instagram о смертельном ДТП с блогером

Песков объяснил пост сына в Instagram о смертельном ДТП с блогером - РИА Новости, 21.11.2021

Песков объяснил пост сына в Instagram о смертельном ДТП с блогером

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что его сын перепостил у себя в сторис в Instagram чужой пост о погибшем блогере и скорости на дороге, а... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T17:19

2021-11-21T17:19

2021-11-21T17:20

происшествия

дмитрий песков

instagram

россия

саид губденский

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что его сын перепостил у себя в сторис в Instagram чужой пост о погибшем блогере и скорости на дороге, а сам он не управляет автомобилем.В субботу два автомобиля столкнулись лоб в лоб на Кутузовском проспекте в столице, в них врезался еще один. За рулем BMW, которое стало виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир был госпитализирован и скончался в больнице.В посте 17-летнего Мики Пескова написано, что это странная психологическая ситуация, а каждый раз, когда кто-то из знакомых разбивается, обещаешь себе не гонять, но через два-три дня начинается опять то же самое. В публикации выражена надежда, что эта ситуация кого-то чему-то научит."Он не ездит! Это он у себя опубликовал чужой пост! Перепост", - сказал Песков РИА Новости.

https://ria.ru/20211120/dtp-1759969414.html

россия

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происшествия, дмитрий песков, instagram, россия, саид губденский